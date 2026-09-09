Začíná florbalová sezona. Rekordman Curney útočí na milník, překoná tisíc bodů
O víkendu začne nová sezona florbalové superligy mužů a extraligy žen. Na velký milník čeká suverénní rekordman Jiří Curney ze Sparty, kterému chybí jen dva body k magické tisícovce v základní části. Na třetí titul za sebou a celkově šestý zaútočí Mladá Boleslav, kterou bude chtít sesadit osmnáctinásobný šampion Tatran Střešovice posílený o navrátilce ze švédské Storvrety Ondřeje Němečka a Filipa Langera. V ženské nejvyšší soutěži v minulé sezoně triumfovaly poprvé hráčky Bulldogs Brno, které ukončily tříleté kralování Vítkovic.
Mladá Boleslav vykročí za obhajobou v sobotu duelem proti Liberci a má opět nejvyšší ambice nejen v domácí soutěži, ale i v Poháru mistrů. V něm ve čtvrtfinále nastoupí 23. září na hřišti švýcarského Thurgau, odvetu doma sehraje 1. října.
„Jsme nastaveni tak, že chceme každou soutěž vyhrát. Chceme urvat titul potřetí za sebou. Vyhrávat ligu nás asi nikdy neomrzí,“ řekl na tiskové konferenci v Praze mladoboleslavský brankář Lukáš Bauer. Staronovým koučem Středočechů je Jan Pazdera, který nahradil Fina Joonase Naavu.
V Poháru mistrů bude hrát i Tatran Střešovice. Český vicemistr v soutěžním utkání představí majitele posledních tří švédských titulů se Storvretou a reprezentační lídry Němečka s Langerem poprvé v sobotu na hřišti Varů Bohemians. Ve čtvrtfinále evropské soutěže přivítá 23. září švýcarského mistra Rychenberg Winterthur.
Událostí víkendu se může stát nedělní duel Sparty s FBC Ostrava, v němž má Curney šanci vylepšit svou bilanci 998 bodů za 553 branek a 445 asistencí z 459 utkání základní části. Druhý v pořadí Marek Vávra z Chodova má na kontě 723 bodů.
„Překonávat rekordy se asi nikdy neomrzí. Chybí mi poslední milník a ten mi svítil delší dobu v hlavě,“ prohlásil šestatřicetiletý Curney, který je rekordmanem i play off.
Těžší sezona pro Brňanky
Nováčkem superligy po sestupu Sokola Královské Vinohrady budou Bulldogs Brno, kteří skončili ve druhé nejvyšší soutěži na třetím místě, ale využili nabídku Orky Stará Boleslav. Ta po postupu nevyužila možnost hrát mezi elitou. V ženské extralize sestupující Dobrušku nahradily Prague Tigers Nehvizdy, které čeká premiéra v nejvyšší soutěži.
Bulldogs Brno se po prvním titulu chtějí poprat o další úspěchy. „Bude to pro nás ještě těžší sezona. Týmy vnímají, že jsme lepší soupeř a nebudou nás tolik podceňovat. Bude větší tlak z okolí od fanoušků. Máme ale mnoho dalších cílů, například Český pohár, který bychom chtěly také vyhrát. Velký oříšek je pro nás i Champions Cup,“ prohlásila útočnice Bulldogs Barbora Jašková.
České šampionky do Poháru mistrů vstoupí 22. září na hřišti Zug United, odveta je na programu 1. října. Vítězky domácího poháru z Tatranu Střešovice nejdříve přivítají 23. září Wizards Bern Burgdorf a také 1. října se představí na hřišti švýcarských šampionek.