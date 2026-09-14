Příběh z pohádky: Učil se chodit, byl ležák. Teď je z Curneyho historický rekordman!
- V roce 2023 se florbalový rekordman Jiří Curney učil znovu chodit poté, co ho postihlo vzácné autoimunitní onemocnění – Miller-Fisherův syndrom.
- Tři týdny strávil v nemocnici, další při rehabilitaci. Byl ležák v nemocnici, vůbec netušil, co se s ním děje.
- O víkendu se stal opravdovou legendou, v základní části posbíral jako první v historii tisíc bodů.
Když ho v roce 2023 odvážela sanitka, záchranářům ani nebyl schopný říct, jak se jmenuje, kde bydlí. Tělo mu vypovědělo službu, přes tři týdny byl v nemocnici. Musel se znovu učit chodit. Ale ani to ho nezlomilo. Florbalový kanonýr Jiří Curney (36) ze Sparty se z toho zázračně dostal a o víkendu se zapsal do historie. Posbíral tisíc bodů! Příběh slavného „Karase“ budiž inspirací, že pevná vůle a láska ke sportu udělá z ležáka legendu…
V sobotu se díky jeho rekordu přerušil zápas Sparty s FBC Ostrava. V UNYP Areně se po vzoru NHL uskutečnil slavnostní ceremoniál. Curney, největší osobnost elitní soutěže, převzal dres s číslem 1000 od někdejšího spoluhráče Jana Natova. Nechyběla u toho rodina.
„Bylo to moc hezké. Musím poděkovat Spartě, že to takhle vymyslela a zařídila. Jsem za to vděčný,“ reagoval kanonýr, jenž se na kanonádě 14:2 podílel celkem pěti body (2+3). Jeho aktuální bilance v základní části tak bere dech.
460 zápasů, 1003 bodů (555+ 448). V součtu s play-off má na svém kontě už těžko uvěřitelných 1259 bodů.
Dlouhodobě patří k nejlepším hráčům soutěže, zářil i v reprezentaci, v roce 2014 vybojoval bronz. Nezlomily ho ani těžké chvíle, které ho připoutaly na lůžko.
Před třemi lety o něm přinesl velký příběh Sport Magazín. Jak ho postihlo v roce 2023 vzácné autoimunitní onemocnění, které spustil covid. V té době držel sérii 440 odehraných utkání v řadě a platil za nezničitelného „železného muže“. Během několika dnů se však z elitního kanonýra stal bezmocný ležící pacient.
Příběh novopečeného rekordmana je především manifestem lidské vůle, odhodlání a nezlomnosti.
Všechno to začalo po běžném tréninku. Zprvu to vypadalo jako obyčejné nachlazení, test ale potvrdil covid-19. Následoval strmý pád. Virus u Curneyho spustil vzácné autoimunitní onemocnění – Miller-Fisherův syndrom, který postihne zhruba jednoho člověka z milionu. Jde o zánět nervů, svalů i dutin, který tělo doslova ze dne na den vypne.
„Byl to tvrdý náraz do zdi. Ze stovky na nulu. Na úplný dno,“ vzpomínal Curney na okamžiky, kdy přestával chodit, špatně artikuloval a záchranářům nebyl schopný říct ani své jméno a adresu.
V nemocnici strávil tři týdny. Pohyboval se pouze na posteli, ve které ho vozili i do sprchy. Vzhledem ke špatnému zraku viděl všechno dvojmo až trojmo, nedokázal si otevřít láhev, mluvit a kvůli nefunkčním rukám a poruše koordinace si nezvládl dát do pusy ani borůvky nebo oříšky.
„Nohy mě vůbec neposlouchaly. Vozili mě s celou postelí, protože já jsem se nemohl dostat ani na vozík. Bylo jedno, jestli se pokusím zapnout svaly, nebo ne. Stejně nefungovaly. To byl hrozný pocit. Zvlášť pro celoživotního sportovce,“ popsal Curney stav absolutní bezmoci.
Vypadal jako po mrtvici
Emotivní rozměr dostala situace ve chvíli, kdy jeho boj sledovali nejbližší: „Přišla se podívat i čtyřletá dcerka, ale bylo to takový... Pořádně jsem ji ani nemohl obejmout, pohladit. Měl jsem zkřivený celý obličej. Lidi mi říkali, že vypadám jako po mrtvici, měl jsem spadlé oko. Říkal jsem si, že bude lepší, když mě malá v takovém stavu neuvidí, aby neměla strach,“ popisoval před lety pro Sport Magazín.
Ačkoliv tělo kolabovalo, mysl zůstávala stoprocentně bdělá, což pro něj bylo ještě horší. Když se chtěl na počítači podívat na stream spoluhráčů ze Sparty, půl hodiny mu trvalo, než byl schopný naťukat přihlašovací údaje.
Klíčem k návratu byla Curneyho obrovská vnitřní síla. Jakmile doktoři potvrdili, že se zánět zastavil, začal dělat první krůčky. „Dá se říct, že jsem se učil znovu chodit. S důchodci, kteří byli po operacích kolenou nebo výměně kyčlí, jsem pomalu trajdal ve vysokém chodítku. Šlo to pomalu, chodil jsem hrozně nejistě. Pomalinku, sotva jsem sunul chodidla. Já, který po hřišti sprintoval! Těžko jsem to kousal,“ přiznal s odstupem.
Ale nakonec všechno překonal. O víkendu potvrdil, že patří mezi sportovní ikony. I když jde o počin, který v českém florbalovém prostředí nemá obdoby, žádná velká párty nenásledovala.
„Kluci mě postříkali šampaňským ve sprše, což mi moc nechutnalo. Zítra jdou všichni do práce a do škol, to je taková výhoda našeho profi sportu. Takže žádná velká oslava nebude,“ smál se útočník.
Žádné další konkrétní mety si už dávat nechce. Hráč, který se z nemocničního lůžka prostřílel zpět do čela historických tabulek, dokázal to, co před ním nikdo jiný.
„Tisícovkou to pro mě jako určitou metou končí. Nechci si dávat žádné další milníkové cíle, protože bych na sobě zbytečně cítil tlak,“ uzavřel Karas, opora Sparty.
Jeho cesta od ztráty kontroly nad vlastním tělem až k tisícovému vrcholu zůstává jedním z nejinspirativnějších příběhů v historii českého sportu.