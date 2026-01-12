Nominace házenkářů na ME: chybí zkušení. Gigantům se postaví PĚT nováčků
Trenéři házenkářské reprezentace Daniel Kubeš a Michal Brůna odtajnili seznam sedmnácti hráčů, kteří obléknout národní dres na ME, které startuje pro český tým 15. ledna proti Francii. Kromě zavedených jmen jako Tomáš Mrkva, Tomáš Piroch či Dominik Solák, jede na šampionát i pětice nováčků, pro které to bude premiéra na velké seniorské akci. Češi odehrají program základní fáze v norském Oslu.
Noví trenéři a neokoukaná jména, tak by se dalo charakterizovat házenkářské EURO pro českou reprezentaci. V základní skupině, která zmatečně bývá označována leckdy předkolem, se v Oslu postupně Češi utkají s giganty z Francie a Norska. Na závěr skupiny čeká Ukrajina. Do další fáze turnaje postoupí dva nejlepší celky. Předpoklady tak v „české skupině“ hovoří jasnou řečí, ale národní tým logicky neskládá zbraně.
„Samozřejmě jsou to světové mančafty. Musíme si říct upřímně, že nebudeme favoriti, ale s tím, jak jsme nastavení, je v našich silách je potrápit. Musíme do toho s tímhle jít do zápasu. Ne, že půjdeme hrát rezignovaní, že to nějak dopadne. Překvapení se ve sportu dějí. Nemůžeme na ně jít s přílišným respektem,“ má jasno jedna ze zamýšlených opor Dominik Solák.
Nejvíce zkušeností s národním dresem má bezpochyby brankář Tomáš Mrkva. Další osvědčená jména jsou kromě Pirocha či Soláka také druhý gólman Jan Hrdlička či křídelník Jakub Štěrba. Celkově však na ME pojede poměrně neokoukaný tým. Mladíci Dominik Skopár, Jonáš Josef nebo Daniel Bláha už nabírali zkušenosti na MS 2025.
Pojede PĚT nováčků
Jenže před rokem byli součástí nominace také jména jako Tomáš Babák, Stanislav Kašpárek, Jakub Hrstka či Štěpán Zeman. Všichni z různých důvodů tentokrát chybí. Na poslední chvíli také trenéři Kubeš a Brůna vyřadili tři hráče. Do konečné nominace se nevešli brankář norského Elverumu Šimon Mizera nebo střední spojka Dukly Praha Martin Březina. Zdravotní problémy na poslední chvíli vyřadily i pivota Víta Reichla z německého Hüttenbergu.
„Rozhodování je vždycky těžké. Oba kluci, Šimon Mizera i Martin Březina, trénovali perfektně a byla s nimi radost spolupracovat. Víme, že kdyby se cokoliv stalo, budou připraveni odjet do Norska a na hřišti nám pomůžou. Co se týká Víta Reichla, je to smutná věc, zranil se v utkání s Rakouskem. Zranění ho vyřadilo z tréninku, tím pádem i z nominace,“ pronesl kouč Daniel Kubeš.
Mnoho absencí tak otevřelo vrata pro nováčky na velké akci typu ME či MS. V týmu jich je hned pět. Premiéru si v Oslu mohou odbýt Petr Široký, Matěj Nantl (oba Karviná), Jakub Douda (Plzeň), Pavel Chotěbořský (Lovosice) a Filip Tůma (Nové Veselí). Zajímavostí je, že Douda si může zahrát poprvé na ME v 31 letech.
Nominace na ME:
Post
Hráči
Brankáři
Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.)
Levá křídla
Petr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice)
Levé spojky
Dominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha)
Střední spojky
Matěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří)
Pravé spojky
Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí)
Pravá křídla
Jakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň)
Pivoti
Matěj Nantl (Karviná), Jan Užek (Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.)
Program Česka na ME:
Datum
Zápas
15. ledna
ČESKO vs. Francie
17. ledna
ČESKO vs. Norsko
19. ledna
ČESKO vs. Ukrajina