Těžká cesta házenkářů na ME: zpoždění a zrušený let. Francii chybí hvězda
Dnes to vypukne. Omlazená házenkářská reprezentace se vrhne do ME 2026. Na úvod nečeká snadný cíl. Francie je velmoc tohoto sportu a Češi mohou spíše jen překvapit. Navíc je po cestě do Norska zastihla nepřízeň počasí. Do místa konání tak dorazili s velkým zpožděním. „Je to komplikace. Měli jsme naplánované ve středu dva tréninky, museli jsme to osekat na jeden,“ pravil trenér Daniel Kubeš. Zápas proti Galskému kohoutu začíná v Oslu v 18 hodin.
Trojnásobní olympijští vítězové, bronzoví z loňského MS a obhájci evropského titulu z roku 2024. To je jen krátká vizitka Francie před startem evropského šampionátu. Kouč Guillaume Gille má v týmu hned dvanáct pamětníků posledního MS, kde Francie získala bronz, což nakonec bylo trochu zklamáním. Hlavními tahouny týmu budou spojky Dika Mem z Barcelony nebo Elohim Prandi z PSG.
„Musíme hrát na hranici našich možností s obrovskou energií, nebát se a uvažovat pozitivně. Mám pocit, že když chytneme začátek utkání, že to může být zajímavé,“ prohlásil kouč Kubeš, kterého v tandemu s Michalem Brůnou coby kouče národního týmu čeká první velká mezinárodní akce.
Češi budou mít roli outsidera, ale problémy nastaly už před odletem do Norska. Výprava neodletěla dle plánů. V úterý ráno totiž byl zrušen let z Vídně do Frankfurtu kvůli nepřízni počasí. Ve Frankfurtu měla reprezentace přestoupit na letadlo směr Oslo. Z tohoto důvodu se cesta protáhla a do norské metropole Češi dorazili s osmihodinovým zpožděním.
Česko dokáže být houževnatým soupeřem
„Cesta to nebyla jednoduchá, ale to je život. Určitá komplikace to je. Měli jsme naplánované ve středu dva tréninky, museli jsme to osekat na jeden,“ přiznal Kubeš.
Hned pro pětici hráčů to bude premiéra na velké seniorské akci typu MS či ME. Mezi nimi je i levý křídelník Pavel Chotěbořský z Lovosic. „Natěšení jsme všichni strašně hodně. Hned na začátku nás čeká jeden z nejlepších týmů na světě. Připravovali jsme se na maximum. Nějaká větší únava kvůli té cestě přišla, ale dospali jsme to a věřím, že je to v pořádku. Je ve mně radost, že tady můžu být,“ má jasno novic na ME. Těmi dalšími v národním týmu jsou Filip Tůma, Jakub Douda, Petr Široký a Matěj Nantl.
Co se týče Francouzů, ti mají jasno. Češi sice nejsou týmem, který by byl zvyklý na medailová umístění mezinárodních akcí, ale média apelují právě na to, co řekl Daniel Kubeš. V případě, že Česko bude držet krok, dokáže být houževnatý soupeř až do konce.
Do utkání nenaskočí zkušený křídelník Hugo Descast. Mistr Evropy 2024 a olympijský vítěz 2020 má problémy s pravým kotníkem a českou defenzivu tedy neprověří. Zdravotní trable dle francouzských kuloárů trápí i Nedima Remiliho. Dohromady by to byla pro Francii citelná dvojitá ztráta.
Nominace na ME:
Post
Hráči
Brankáři
Tomáš Mrkva (Lipsko/Něm.), Jan Hrdlička (Bietigheim/Něm.)
Levá křídla
Petr Široký (Karviná), Pavel Chotěborský (Lovosice)
Levé spojky
Dominik Solák (Eisenach/Něm.), Daniel Bláha (Plzeň), Jonáš Josef (Dukla Praha)
Střední spojky
Matěj Havran (Tatabánya/Maď.), Jakub Douda (Plzeň), Lukáš Mořkovský (Zubří)
Pravé spojky
Tomáš Piroch (Lipsko/Něm.), Filip Tůma (Nové Veselí)
Pravá křídla
Jakub Štěrba (Minden/Něm.), Dominik Skopár (Plzeň)
Pivoti
Matěj Nantl (Karviná), Jan Užek (Karviná), Daniel Režnický (Schaffhausen/Švýc.)
Program Česka na ME:
Datum
Zápas
15. ledna
ČESKO vs. Francie
17. ledna
ČESKO vs. Norsko
19. ledna
ČESKO vs. Ukrajina