Naivní obrana, házenkáři schytali od obhájců zlata 42 gólů. Kruté, ale realita, řekl kouč
Byla to lekce, kterou česká házená možná potřebovala. Národní tým na úvod ME padl s favorizovanou Francií 28:42. Zejména v obraně to byl propadák, nekvalita a naivita. Vstřelit 28 branek obhájcům zlata z roku 2024 je sice dobrý počin, ale korespondoval částečně s tím, co stačilo Francii hrát. Češi mají o čem přemýšlet. Už v sobotu je čeká další těžká váha z Norska. Vikingové budou mít navíc výhodu domácího prostředí.
Start byl hororový. Diváci se pořádně ani neusadili a Francie už vedla 6:0. Za necelých deset minut na začátku klání Galský kohout nasázel deset branek. Česká obrana nefungovala. Trenérský štáb i hráči se prsili, že hlavní devízou výběru má být agresivita a boj jeden za druhého. Minimálně v úvodu utkání to ale bylo nedostatkové zboží. A když už se přibrousilo na hřišti, Jan Užek dostal brzy červenou kartu za to, že Elohina Prandiho zasáhl rukou do oblasti krku.
„To utkání pro nás za stavu 0:6 neskončilo. Někdy se to stane, že narazíte. Dneska se to nepovedlo, ale to je život. Po tom špatném začátku jsme se vrátili,“ řekl kouč české výpravy Daniel Kubeš.
Postupně se Češi dokázali dostat skutečně více do hry. Vstřelit po 14 brankách Francii za oba poločasy? Tam by nebyl problém. Je ale potřeba dodat, že Francouzi pojali zápas v ofenzivních rytmech. A dokud kouč favorita Guillaume Gille neprotáčel sestavu, aby nechal rozehrávat i náhradníky, působil jejich útok jako zbrusu nový rychlovlak TGV.
„Zápas ovlivnily tři věci. Špatný začátek, pak červená karta Honzy Užeka a zranění Tomáše Pirocha. Ten výsledek je krutý, ale odpovídá realitě a tomu rozdílu, který mezi oběma týmy je. Pro řadu kluků to byl první zápas na ME. Bez zkušeností se nemají šanci zlepšit,“ pokračoval Kubeš.
Právě výkon mladíků v útoku lze považovat za pozitivum. Nejlepším střelcem Čechů se stal novic na velkých akcích Petr Široký. Křídelník z Karviné nasázel 6 branek ze 7 pokusů. Zajímavé příspěvky přidali i Jonáš Josef či Filip Tůma. Jenže problém byl hlavně v obraně. Češi skórovali, ale za několik sekund kontroval i soupeř. Návrat do defenzivy skřípal. Zamýšlený lídr defenzivy brankář Tomáš Mrkva se zastavil na necelých 18 procentech úspěšnosti zákroků a do druhé půle jej nahradil Jan Hrdlička. To už ale bylo vlastně po zápase. Čechy čeká ve skupině C ještě Norsko a Ukrajina.
Utkání skupiny C na mistrovství Evropy házenkářů v Oslu:
Francie - Česko 42:28 (20:14)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Široký 6, Skopár 1, Piroch 1, Chotěborský 2, Štěrba 1, Josef 3, Havran 1, Nantl 2, Solák 5, Užek 1, Mořkovský, Douda 1, Bláha 2, Tůma 2.
Nejvíce branek Francie: Nahi, Prandi a Richardson po 6. Rozhodčí: Barysas, Petrusis (oba Litva). Sedmimetrové hody: 5/5 - 2/1. Vyloučení: 1:5. ČK: 12. Užek (Česko).