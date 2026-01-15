ONLINE: Francie - Česko. Házenkáři vstupují do ME proti velkému favoritovi
Mistrovství Evropy házenkářů pro český tým začíná soubojem s obhájcem zlata Francií. Mužstvo, které poprvé na velké akci vede trenérská dvojice Michal Brůna, Daniel Kubeš, se pak v základní skupině C v Oslu utká ještě s domácím Norskem a Ukrajinou. Omlazená reprezentace chce zkusit zabojovat o překvapivý postup do další části turnaje, vyrovná se dnes velkému favoritovi? ONLINE přenos ze zápasu sledujte od 18.00.
Český celek se mistrovství Evropy účastní podeváté z posledních deseti šampionátů, ze základní skupiny dokázal naposledy postoupit před šesti lety. V roce 2022 i předloni skončil na turnaji hned po úvodní fázi. Maximem reprezentace od rozdělení federace jsou šesté příčky z let 1996 a 2018.
Na mistrovství hraje 24 zemí, rozdělených do šesti čtyřčlenných základních skupin. Z nich vždy první dva celky projdou do další fáze turnaje, pro třetí a čtvrté týmy šampionát skončí. Euro podruhé v historii hostí trojice zemí, vedle Norska ještě Dánsko a Švédsko.