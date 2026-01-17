Česko - Norsko 25:29. Házenkáři trápili favorita, skvěle hráli mladíci. Na ME ale skončí
Po debaklu od Francie Češi šli do druhého klání proti domácímu Norsku na ME s odkrytým hledím. Nutno říct, že se házenkářům povedla první půle. Nory dostali na kolena, ale favorit zápas přesto zvládl výsledkem 29:25. Přesto to bylo důstojné vystoupení národního týmu, kde se ukázaly mladé naděje.
Českému týmu už na turnaji nepomůže Tomáš Piroch. Pravá spojka bundesligového Lipska si v zápase s Francií poranila kotník a ME pro něj skončilo. Místo něj byl povolán hráč Dukly Praha Martin Březina, byť se do zápasu nepodíval.
Vstupenku do základní sestavy po Pirochovi získal Filip Tůma. Nováček na velké mezinárodní akci nepřipomínal vyjukaného kluka z Nového Veselí, ale spíše ostříleného borce, který nezná respekt před hvězdami soupeře. Minimálně v prvním poločase tvrdil muziku svou nebojácností. Společně s brankářem Tomášem Mrkvnou či Jonášem Josefem a Dominikem Solákem deptali Nory. Hlavně Josef prokazoval svůj velký talent a zastavil se v zápase na 7 brankách. V domácí hale v Oslu si Norové rozhodně nepředstavovali, že budou hrát s Čechy takovou partii. Vždyť svěřenci Daniela Kubeše a Michala Brůny většinu první půle vedli.
„Zklamání je dnes u mě větší než včera, to musím přiznat. Kluci hráli totiž na hranici svých možností. Chytli jsme začátek. V druhém poločase nám došli síly, nedokázali jsme na Norsko vytvořit ještě větší tlak,“ hodnotil kouč Daniel Kubeš.
Druhý poločas se možná i z úbytku sil nesl v mnohem defenzivnějším duchu. Češi skórovali jen devětkrát. Nedařilo se kometám první půlhodiny. Mohl za to i zlepšený výkon brankáře Torbjörna Bergeruda a pomalu a systematicky si potomci Vikingů získávali pevnou půdu pod nohama.
„Už před mistrovstvím jsem říkal, že se chceme dostat na hranici toho, čeho jsme schopní. Myslím, že jsme tam dnes byli. Naši hráči v těchto situacích rostou. Jonáš Josef podal výborný výkon. Havran podal fantastický výkon v obraně. Tomáš Mrkva zachytal. To byly tři hlavní pilíře,“ pronesl Kubeš.
Bohužel Josef, který po sezoně přestupuje z Dukly do německého Bietigheimu, v závěru chyběl. Postihly ho křeče. „Byl to jeden z těch důvodů, proč jsme závěr nezvládli. Těch křečí jsme měli víc. Doufám, že na tom kluci zapracují. Tohle je intenzita, na kterou nejsou tolik zvyklí,“ řekl český trenér.
Emoce plály. Několikrát se dostával do debat se sudími Solák, v závěru klání vystartoval podrážděný Sander Sagosen na Jana Užeka. Největší norskou superstar se povedlo české defenzivě zamknout na 3 gólech z 10 pokusů. Zastoupil jej však hlavně křídelník August Pedersen. S devíti góly nejlepší střelec zápasu.
Pokud utkání s Francií znamenalo zmar a velkou vlnu kritiky, v duelu s Norskem Češi ukázali srdce bojovníků a velký potenciál. Byly v zápase fáze, kdy na spojkách hráli vedle sebe Josef, Tůma a Daniel Bláha. Nejstaršímu z nich je 21 let.
Češi už tím pádem ztratili šanci na postup do další fáze turnaje. V pondělí si to rozdají o třetí příčku ve skupině C s Ukrajinou, která v podvečerním zápase nestačila na Francii a dostala nařezáno 26:46.
„Pro tento tým nebude problém motivace. Kluci pracují celou dobu dobře. I v prvním zápase do toho dali všechno. Prostě nebyli schopní Francii čelit. Každá minuta na turnaji je pro nás důležitá. Věřím, že se nám to proti Ukrajině podaří,“ doplnil Kubeš.
|1.
|Francie
|2
|2
|0
|0
|88:54
|4
|2.
|Norsko
|2
|2
|0
|0
|68:47
|4
|3.
|Česko
|2
|0
|0
|2
|53:71
|0
|4.
|Ukrajina
|2
|0
|0
|2
|48:85
|0