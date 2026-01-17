Předplatné

ME v házené ONLINE: Česko - Norsko. Národní tým musí proti domácímu favoritovi bodovat

Jonáš Josef se snaží prosadit v zápase proti Francii
Jonáš Josef se snaží prosadit v zápase proti FranciiZdroj: ČTK
Tomáš Piroch kulhá ze hřiště
Střela Lukáše Mořkovského v zápase proti Francii
Trenér českých házenkářů Daniel Kubeš
Jan Užek dostal v zápase s Francií červenou kartu
Čeští házenkáři vstoupili do ME zápasem proti Francii
Český házenkář Dominik Solák
Český házenkář Dominik Solák
10
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
ME v házené
Začít diskusi (0)

České házenkáře čeká od 20:30 na mistrovství Evropy proti domácímu Norsku druhý zápas základní skupiny C, který s největší pravděpodobností rozhodne o tom, zda na šampionátu uspějí. Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše po čtvrteční vysoké porážce od Francie potřebují v Oslu s dalším velkým favoritem bodovat, ideálně zvítězit, jinak ztratí šanci na postup. ONLINE přenos zápasu sledujte na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
--

1.Norsko110039:222
2.Francie110042:282
3.Česko100128:420
4.Ukrajina100122:390

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů