ME v házené ONLINE: Česko - Norsko. Národní tým musí proti domácímu favoritovi bodovat
České házenkáře čeká od 20:30 na mistrovství Evropy proti domácímu Norsku druhý zápas základní skupiny C, který s největší pravděpodobností rozhodne o tom, zda na šampionátu uspějí. Svěřenci trenérů Michala Brůny a Daniela Kubeše po čtvrteční vysoké porážce od Francie potřebují v Oslu s dalším velkým favoritem bodovat, ideálně zvítězit, jinak ztratí šanci na postup. ONLINE přenos zápasu sledujte na webu iSport.
|1.
|Norsko
|1
|1
|0
|0
|39:22
|2
|2.
|Francie
|1
|1
|0
|0
|42:28
|2
|3.
|Česko
|1
|0
|0
|1
|28:42
|0
|4.
|Ukrajina
|1
|0
|0
|1
|22:39
|0