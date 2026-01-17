V první půli válcoval Nory. Josef ukázal potenciál: Dostal jsem křeče do každého svalu
Norsku vstřelil sedm branek a stal se nejlepším střelcem českého týmu v zápase. Řeč je o nadějném Jonáši Josefovi. Od léta bude působit v německém Bietigheimu a v sobotním duelu ukázal světu, že do Německa míří velký talent.
Zápas jste nedohrál kvůli křečím. Jak jste na tom?
„Teď už snad dobře. V závěru jsem tam dostal křeče snad do každého svalu na noze, ale proti Ukrajině určitě plánuju hrát.“
Byl to váš top výkon v reprezentaci?
„Asi ano. Zápas to byl výborný. Utkání nám vyšlo vlastně ve všem, co se týče nasazení, energie. V tomhle se prostě hraje výborně.“
Od léta budete působit v Německu. Byla tohle ochutnávka vašich schopností?
„Neberu to úplně takhle. Vím, že skok to pro mě bude stále obrovský. Je jasné, že tyhle zápasy mě čekají třeba každý třetí den. Právě tímhle, že je člověk hraje, se na ně připraví.“
Většinu zápasu jste hráli s favoritem vyrovnaně. Co nakonec rozhodlo o výhře Norů?
„Ten konec a pak hluchá část, kdy jsme jedenáct minut nebyli schopni proměnit své šance. Norové nám pak odskočili na ty dva, tři góly a už jsme to nedotáhli.“
Která z těch dvou proher se kouše hůř?
„Obě se koušou hodně špatně, ale ta s Norskem se kouše hůř. Je to velká škoda, bylo to o pár gólů. Šanci jsme měli do samotného konce. Mrzí nás to hodně.“
Jak moc se projevily zatím na turnaji absence v národním týmu?
„Myslím si, že všichni hráči, kteří chybí, mají velké zkušenosti, které by asi pomohly. Mně je líto řady kluků, kteří tady nemůžou být. I bez nich jsme do toho dali všechno, ale bohužel to nestačilo.“
V pondělí vás čeká Ukrajina. Na ME už dál postoupit nemůžete, ale bude to duel o pozici v baráží MS. Jak náročné bude zvednout hlavu?
„Musíme hlavně zregenerovat, to je to nejdůležitější. Proti Norsku to byl hodně náročný zápas. Myslím si, že když budeme schopni se naladit na notu, kterou jsme ukázali s Nory, co se týče nasazení, tak proti Ukrajině můžeme uspět. Určitě s tím do toho zápasu půjdeme.“