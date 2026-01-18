Objev Tůma: Neměl jsem proti Norům co ztratit. Po zápase mi gratulovala paní učitelka ze střední
Čeští házenkáři dle předpokladů na ME nestačili na Francii a Norsko, ale nemusí to být černočerný turnaj. Řada mladíků získává první mezinárodní ostruhy na nejvyšší úrovni. Mezi nimi je i pravá spojka z Nového Veselí Filip Tůma. Vedle už přece zkušenějšího Jonáše Josefa byl nejmilejším překvapením zápasu s Nory. Naskočil do základu místo zraněného Tomáše Pirocha a nezklamal. „Říkal jsem si, že právě do toho musím jít naplno bez trémy a dělat to, co si myslím, že umím,“ prohlásil Tůma pro iSport.
Filipe, řekl byste si třeba někdy v létě, že spolu takhle budeme mluvit poté, co se vám povedlo zápas na ME proti Norsku?
„Kdybych se takhle ohlédl třeba jen za létem, tak bych to vůbec nečekal, že dostanu takovou příležitost. Když jsem šel před rokem a půl do chlapů, tak jsem nevěděl, jestli budu hrát. Kolik prostoru v Novém Veselí dostanu. Posunout se proto až do reprezentace je pro mě velký pokrok a pocta.“
Aniž bych se chtěl dotknout klubu z Nového Veselí, tak je to asi obrovský skok na mezinárodní scénu, že?
„Skok to určitě je. Jenom trénovat s reprezentací. I normálně ve Veselí mívám trému před zápasy. Tady si tak nějak říkám, že už tady jsem, už nemám co ztratit. Nějak mě nervozita opustila, tak doufám, že to bude pokračovat. Je možné, že čím větší zápas v kariéře budu hrát, tím méně trémy tam bude.“ (smích)
Zranění Tomáše Pirocha vám pomohlo do základní sestavy, váš přínos chválil i Daniel Kubeš. Jak fyzicky náročný to byl zápas?
„Hodně náročný, i když se neběhalo tolik jako proti Francii, ta hrála neskutečně fyzicky náročnou házenou. S Norskem se běhalo trochu méně, ale bylo to víc do soubojů. Mám pocit, že se nám povedlo zkrotit jejich rychlý protiútok. Byl to těžký duel fyzicky i psychicky.“
Co se vám honilo hlavou ty poslední sekundy před zahájením utkání?
„Atmosféra v hale. Říkal jsem si, že právě do toho musím jít naplno bez trémy a dělat to, co si myslím, že umím.“
Vybavíte si moment, kdy vám řekli, že jste v závěrečné nominace na ME?
„O té hlavní nominaci jsem se dozvěděl po obědě na kempu v Brně těsně před odjezdem na šampionát. Přepadla mě obrovská radost. Okamžitě jsem to psal mamce a známým. Byl jsem šťastný.“
Ozývají se vám teď i lidé, se kterými jste dlouho nebyl v kontaktu?
„Zrovna po zápase s Norskem mi psala třídní paní učitelka ze střední školy a gratulovala mi. To mě potěšilo, že si na mě vzpomněla, a že se koukla na házenou.“
Je to velká věc i pro Nové Veselí. Žije s vámi klub v této radostné části kariéry?
„Určitě. Hodně lidí z klubu i kolem něj mi píše po každém zápase. Přejí mi úspěch. Jsem za tu podporu strašně rád.“
Ukrajinu nesmíme podcenit
Asi vám začnou psát a volat i ze zahraničních klubů, co myslíte?
„Ještě asi moje číslo nemají, protože nikdo nevolal a nepsal.“ (smích)
Josef nebo Skopár už se upsali německým klubům, jaká je vaše vize do budoucna?
„Chtěl bych dosáhnout s Veselím na nejlepší umístění, které tam kdy v české lize zaznamenali. Pokud poté přijde nějaká zajímavá nabídka, tak bych se rád posunul výš. Třeba německá bundesliga by byla už úplný vrchol všeho. Byl bych poctěn. Byli jsme zrovna na letišti, když vyšla ven zpráva, že Dominik Skopár odejde po sezoně do druhé či první bundesligy. Je to pro něj velký posun. Přijde mi šílené v dobrém smyslu slova, že když je ještě o rok mladší než já, tak už jde do zahraničí. Jonáš Josef je už podle mě na takové úrovni, aby v Německu hrál dobře.“
Norové včera působili, že absolutně nečekali, jakým způsobem budete hrát. Jak jste to cítil na palubovce?
„Podle mě jsme je trochu zaskočili. Zápas proti Francii nevypovídal moc o naší úrovni. Ani nevím, v kolikáté minutě jsme s Francií prohrávali 0:6. Proti Norům se to povedlo mnohem lépe, což asi nečekali.“
Proč to podle vás takhle nešlo proti Francii?
„Myslím si, že ten začátek nám to úplně pokazil. Kdybychom neprohrávali tak brzy 0:6, byl by to vyrovnanější zápas. Asi ani Francie by se tak moc nechytla. Oni si budou věřit pořád, ale nebylo by to tak jasné.“
Na závěr turnaje vás čeká Ukrajina. Podává horší výkony než Česko. Dle kurzů jste jasným favoritem. Berete se tak?
„Extrémní favorité, to nevím. Určitě je nesmíme podcenit, ale to je jasné, ať už hrajeme proti komukoliv.“