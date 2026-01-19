Kat Josef! Češi rozcupovali Ukrajinu. 38 gólů za zápas? Naposledy v roce 2015
Byl jako zbraň hromadného ničení. Jonáš Josef (21) z pražské Dukly naplno ukázal v posledním zápase házenkářů na ME, proč si ho od léta zavázal ambiciózní německý klub Bietigheim. Při výhře nad Ukrajinou 38:29 vládl palubovce s 15 góly a stal se po právu hráčem utkání.
Zhruba 25 minut Ukrajina dokázala držet krok. Češi byli pasováni do role jasného favorita, ale tato predikce se začala naplňovat spíše po přestávce. Ukrajinu držela obrana v čele s Janem Užekem dlouho jen na 3 brankách za úvodních dvanáct minut druhé půle. Tam se Ukrajinci sami připravili o dramatizaci zápasu. Vlastně už od stavu 7:6 Češi vedení nepustili.
„S hrou jsem malinko víc spokojenější než s výsledkem. Kdybychom byli efektivnější v zakončení, mohli jsme soupeře porazit i vyšším rozdílem. Říkal jsem hráčům o poločase, že musíme pořád šlapat naplno. Taky jsem jim říkal, aby se víc radovali, že nám v první půli chyběla taková euforie,“ hodnotil kouč Daniel Kubeš.
Josef se ukázal ve skvělém světle už proti Norům v sobotním klání, kdy zatížil konto favorita sedmi trefami. Festival, který ale předvedl v pondělí, se na mezinárodní scéně typu ME jen tak nevidí. Josef tak vyrovnal kanonádu Makedonce Filipa Kuzmanovského z nedělní řežby proti Portugalsku. Třeba za ME 2024 se stalo jen jednou, že by nějaký hráč vstřelil aspoň 15 branek za jedno utkání. To je jen dokreslení skutečnosti, jakého unikátu Josef dosáhl. Navíc na svých 15 tref spotřeboval jen 18 střeleckých pokusů.
„Křeče už jsou v pohodě. Jsem z toho nadšený, ale dneska jsme hráli všichni perfektně. Do každé situace jsme šli naplno. Zopakovali jsme výkon proti Norsku. 15 gólů na zápas, to jsem dal snad jednou v dorostu,“ liboval si Josef.
„Ukrajinci nejsou žádní nazdárkové a jsem nakonec rád, jakým rozdílem jsme je porazili, protože ze začátku to tak nevypadalo. Nepostoupili jsme ze skupiny, s čímž nemůžu být spokojen. Na druhou stranu tím, že se zranil brzy Piroch a před turnajem vypadl taky Reichl, jsme hráli takřka s výběrem české extraligy. Myslím si, že jsme nedopadli celkově úplně tragicky,“ pochvaloval si Kubeš.
Zdatně mu sekundoval Dominik Solák s 8 zásahy. Skvělý zápas odehrál i lovosický Pavel Chotěbořský s 5 góly. Nebolela absence zraněného Petra Širokého. Určitou komplikací bylo vyloučení Daniela Bláhy ve 12. minutě za úder ukrajinského soupeře do obličeje. Zajímavostí je, že o pár minut později na druhé straně zasáhl možná ještě výrazněji Soláka pivot Dmytro Tjutjunyk, ale ten utkání dohrál. Čechy to ale mrzet nemuselo. 38 branek v jednom klání se nepodařilo reprezentaci vstřelit přes jedenáct let. Naposledy to odnesl v přátelském zápase v listopadu 2015 Írán prohrou 32:38.
Utkání skupiny C na mistrovství Evropy házenkářů v Oslu:
Česko - Ukrajina 38:29 (17:14)
Sestava a branky Česka: Mrkva, Hrdlička - Skopár, Chotěborský 5, Štěrba 1, Josef 15, Havran, Nantl 2, Solák 8, Užek 1, Mořkovský 1, Douda, Bláha, Březina 2, Režnický, Tůma 3.
Nejvíce branek Ukrajiny: Turčenko 9, Artěmenko 6. Rozhodčí: Elíasson, Pálsson (oba Island). Sedmimetrové hody: 5/3 - 2/2. Vyloučení: 3:4. ČK: 12. Bláha (Česko).:
|1.
|Francie
|2
|2
|0
|0
|88:54
|4
|2.
|Norsko
|2
|2
|0
|0
|68:47
|4
|3.
|Česko
|3
|1
|0
|2
|91:100
|2
|4.
|Ukrajina
|3
|0
|0
|3
|77:123
|0