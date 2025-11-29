Předplatné

České házenkářky prohrály na MS i podruhé. Nestačily na favorizované Brazilky

Zdroj: Profimedia.cz
ČTK, iSport.cz
MS v házené
České házenkářky na mistrovství světa prohrály i druhý zápas v základní skupině, favorizované Brazílii podlehly 22:28. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého ve Stuttgartu ještě v 37. minutě nečekaně vedly o pět branek, zlaté medailistky z roku 2013 ale v poslední čtvrthodině stav otočily.

Český tým ve čtvrtek na úvod šampionátu prohrál s jiným favoritem Švédskem a zatím je ve čtyřčlenné základní skupině G bez bodu. V pondělí se v závěrečném duelu úvodní fáze utká v přímém souboji o postup s outsiderem Kubou. Do další části šampionátu projdou první tři celky z každé skupiny.

Brazílie - Česko 28:22 (12:15)

Tabulka:

1.Brazílie220069:424
2.Švédsko110031:232
3.Česko200245:590
4.Kuba100120:410

