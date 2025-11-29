České házenkářky prohrály na MS i podruhé. Nestačily na favorizované Brazilky
České házenkářky na mistrovství světa prohrály i druhý zápas v základní skupině, favorizované Brazílii podlehly 22:28. Svěřenkyně trenérů Daniela Čurdy a Tomáše Hlavatého ve Stuttgartu ještě v 37. minutě nečekaně vedly o pět branek, zlaté medailistky z roku 2013 ale v poslední čtvrthodině stav otočily.
Český tým ve čtvrtek na úvod šampionátu prohrál s jiným favoritem Švédskem a zatím je ve čtyřčlenné základní skupině G bez bodu. V pondělí se v závěrečném duelu úvodní fáze utká v přímém souboji o postup s outsiderem Kubou. Do další části šampionátu projdou první tři celky z každé skupiny.
Brazílie - Česko 28:22 (12:15)
Tabulka:
|1.
|Brazílie
|2
|2
|0
|0
|69:42
|4
|2.
|Švédsko
|1
|1
|0
|0
|31:23
|2
|3.
|Česko
|2
|0
|0
|2
|45:59
|0
|4.
|Kuba
|1
|0
|0
|1
|20:41
|0