Světový unikát Cholevové. Kubu pokořila 11 góly z 11 pokusů: Už jsem to potřebovala!
Otázka před pondělním zápasem českých házenkářek na MS nezněla, jestli vůbec Kubu porazí, ale o kolik to bude. Proti outsiderovi z Karibiku se rozvášnila hlavně levá spojka Charlotte Cholevová, která přispěla 11 góly k jasné výhře 44:21 a hýčká si unikát tohoto šampionátu.
Už je to jasné. Češky na MS 2025 postoupily dle očekávání ze základní skupiny do takzvané hlavní fáze turnaje. Tam se postupně svěřenkyně Tomáše Hlavatého potkají s Angolou, Norskem a Jižní Koreou.
Po dvou prohrách proti Švédsku a Brazílii se však musely české hráčky zkoncentrovat na duel proti Kubě. Jeden z házenkářských trpaslíků na tomto šampionátu neměl co ztratit. Vůbec nic se od Kubánek nečekalo. Padly se Švédskem o 29 branek a s Brazílií o 21. Měla to být jednoznačná záležitost. To taky nakonec byla, ale i tak se Cholevová postarala o výjimečný zápis do dějin MS.
Kubánské brankářce Danielys Herranzové se možná ještě v noci zdálo o jejích projektilech.
Ostravská rodačka totiž Kubu pokořila 11 trefami. To už se samo o sobě řadí do ranku fenomenálních střeleckých výkonů, jenže Cholevová šla ještě dál. Na 11 branek totiž vypotřebovala jen 11 střeleckých pokusů a zápas zakončila se stoprocentní úspěšností střelby, což je na takové úrovni při dvouciferném počtu gólů nevídaný jev.
„Je super, že jsem měla sto procent a jedenáct gólů. Upřímně řečeno jsem to potřebovala, protože jsem teď neměla úplně dobré období v házené, kdy jsem to měla takové nahoru a dolů,“ radovala se nejlepší střelkyně českého týmu na turnaji, která si předtím připsala devět gólů dohromady v duelech se Švédskem a Brazílií.
Počtem gólů to není maximum jedné hráčky na MS 2025. Cholevovou překonala Švýcarka Tabea Schmidová, která nasázela 12 kousků Maďarkám. Spotřebovala na ně však 15 střel. Švédka Clara Lerbyová pak taky nastřádala 11 zásahů proti Kubě, ale s bilancí 13 pokusů. I tato čísla demonstrují výjimečnost výkonů Cholevové.
Třeba na MS 2023 se také řada hráček prosadila v jednom zápase jedenáctkrát a více. Sama Cholevová dala 11 branek Kongu ze 14 pokusů, Markéta Jeřábková, která na letošním MS chybí, zase zatížila 11 trefami konto Brazílie. Dalších 6 ran ale minula. Podobně na tom byly i další hráčky z jiných zemí. Žádná z nich ale nedokázala napodobit počin Cholevové a mít bilanci 11/11.
U dalších světových šampionátů v minulosti lze dohledat primárně kolik branek daná hráčka vstřelila, ale už chybí rozšířená statistika střeleckých pokusů. Pokud ale Cholevovou někdo dokázal napodobit, bude to evidentně o jednotlivkyních. Česká spojka se tak namlsala na další průběh turnaje nevídanou produktivitou a bude to potřeba proti fenomenálním Norkám, ale rovněž silným výběrům Angoly a Jižní Koreje.
„Určitě se těším, protože ty týmy jsou hodně odlišné. Máme tam Norsko, což je nejlepší tým na světě, bych řekla. Korejky jsou zase malé a rychlé, Angolanky pro změnu velké a silné. Každý zápas bude úplně jiný,“ vyznala se Cholevová před stěhováním ze Stuttgartu do Dortmundu. V tamní Westfalenhalle jako první český tým vyzve už ve středu od 15.30 na souboj vládkyně Afriky. Angola vyhrála kontinentální šampionát pětkrát v řadě.