Velká škoda! České házenkářky podlehly na úvod ME Rumunkám 28:31

Češky nenavázaly na loňské osmifinále světového šampionátu, ve kterém Rumunsko vyřadily vítěznou brankou z posledních vteřin zápasu. I když v utkání v Brestu prohrávaly až o devět branek, v závěru stáhly rozdíl na dva góly. Na výhru už ale tentokrát nedosáhly.

Podle trenéra Jana Bašného rozhodl špatný vstup do zápasu. "Nebyli jsme schopní se soustředit na naši hru. Hráli jsme něco, co jsme neměli hrát. Ve druhé půli už to bylo lepší, ale bylo na to pozdě," řekl novinářům Bašný. Dodal, že se český tým bude snažit udělat vše pro to, aby pro něj prohra neznamenala stopku na turnaji stejně jako loni pro Rumunsko.

Češky vyrukovaly na soupeřky s vysunutou obranou směrem k nejlepší hráčce světa Neaguové, ale moc se jim neosvědčila. Rumunky se rychle ujaly vedení. Odskočily na několik branek, zatímco Bašného výběr se v útoku trápil. V desáté minutě bylo skóre 2:7. Poté se ale hra vyrovnala a branky dávaly oba týmy.

Ve 20. minutě nastaly pro Češky krušné chvíle. Byly dvojnásobně oslabené a za předčasný vstup na hřiště dostala Kordovská potřetí trest na dvě minuty, což znamenalo červenou kartu. Podle Bašného to narušilo celý obranný systém českého týmu. Potom byla vyloučena i Adámková a tým se znovu dostal do problémů v útoku. Dál však inkasoval branky, takže manko narostlo až na sedm gólů. V závěru první půle dokázaly Češky zkorigovat na 11:17.

Ve druhé půli se na hřišti objevila Mika a Šustková, která se hned prezentovala gólem. Po sérii chyb ale Rumunky odskočily až na rozdíl devíti branek a s Češkami to vypadalo zle. Hráčky to ale nevzdaly a zápas zdramatizovaly. Díky trefám Kovářové, Malé a dvěma od Knedlíkové stáhly rozdíl na pět gólů. Když dala branku Salčáková, bylo to už jen o čtyři, proto si rumunský trenér Ambroš Martin vzal oddechový čas.

Po sporném momentu, kdy jedna z rozhodčích ukazovala míč pro Češky a druhá jejich útočný faul, dostala Mika dvě minuty. To nápor Bašného týmu utlumilo. Vzdát se ale odmítaly Kovářová, Knedlíková, Luzumová a také Kudláčková v brance. Závěr byl vyrovnaný. Kudláčková předvedla několik dobrých zákroků a Češky se dotáhly na dvě trefy. V samotném konci ale dostala ještě dvě minuty Luzumová a Češky už zápas nezvrátily.

Křídelní hráčka Veronika Malá uvedla, že zápas byl odlišný oproti loňsku. "Oni byli lépe připravení. Dobře spolupracovala Neaguová s pivotkou Pinteaovou. My jsme tyto dvě hráčky nemohly zastavit. Jsem z toho smutná, protože jsme se na jejich spolupráci připravovaly," uvedla Malá.

Češky se v pondělí utkají s Norskem a ve středu s Německem. Nečeká je ale lehká práce, Norky obhajují titul a jsou také vicemistryně světa. Němky je ale dnes porazily (33:32).

Na mistrovství je 16 týmů ve čtyřech skupinách po čtyřech. Z každé postoupí tři do hlavní fáze turnaje.