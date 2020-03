KARLOS SHOW: Radši do držky dát, než dostat, bavil Krampol. Co ženy v boxu? | iSport.cz

Ještě než byl vyhlášen zákaz pořádání akcí pro více než sto lidí, stihl Karlos Vémola natočit ještě jeden díl svého pořadu Karlos show. Tentokrát si pozval osobnosti spjaté s českým boxem.

„Dámy a pánové, vítám vás u naší sportovní Karlos show,“ uvítal početné publikum bojovník z Olomouce. „Oblékl jsem se dneska speciálně, poněkud královsky. Košili s korunami a na zádech mám samotného krále,“ řekl na úvod Terminátor a ukázal záda saka, na kterém měl vyobrazeného Muhammada Aliho, největší legendu bojových sportů.

„Chtěl bych přivítat za mě krále české těžké váhy, Rudyho mlátičku, Rudolfa Kraje,“ představil Vémola prvního hosta. „Jednou jsem s tebou trénoval a ochutnal jsem tu tvou rychlost a tvrdost,“ vysekl nejslavnější český bijec poklonu majiteli stříbrné olympijské medaile. A pak se spolu začali věnovat tématu žen v ringu.

„O mně se ví, že ženský box a celkově ženské zápasy moc nemusím,“ netajil se Kraj. „Ale když ta dívka, žena chce makat, tak s tím určitě problém nemám.“

Vémola se hned zeptal, co by bývalý boxer dnes trenér dělal, v případě, že by se stejnou sportovní cestou, chtěla vydat jeho dcera. „Asi bych jí nejprve pořádně naložil, aby si to rozmyslela,“ rozesmál Kraj diváky.

Na pódium pak byla pozvána Lucie Sedláčková, jedna z nejkrásnějších boxerek světa, která se netají tím, že vlastně taky nemá ráda ženský box. „Je to pravda,“ přiznala se smíchem. „Je to hlavně mužský sport, kterému velí chlapi. A když jej ženská dělá, chce se vlastně vyrovnat chlapům. Takže se učím hlavně od mužských.“

Vémola se pak Sedláčkové ptal, jestli se jí trochu muži nebojí, když ví, že je tak ostrou bojovnicí. „Proto asi chodím s boxerem, abych tohle nemusela řešit,“ odpověděla kráska ringu.

Třetím pozvaným byl Rostislav Osička, jedno z nejznámějších jmen českých bojových disciplín. Bývalý rohovník se v současnosti krom trénování věnuje i malování, a proto mu Terminátor hned ukázal kresbu Muhammada Aliho na zádech saka. „Slušný, je tam dynamika a výraz,“ pochválil Osička. A pak si všichni začali o Alim povídat. „Pro mě je to neskutečný vzor a šampion,“ řekla Sedláčková.

Posledním pozvaným na pódium byl herec Jiří Krampol, který ztvárnil roli boxera ve filmu Smrt krásných srnců a sám se tomuto sportu několik let soukromě věnoval.

„Pozor! My jsme spolu boxovali,“ upozornil Osička. „Byl předvýběr herců pro film Pěsti ve tmě a já s Jirkou spároval. Normálně do mě natvrdo vlítnul a chtěl mě sundat,“ zavzpomínal s pousmáním profesionál.

„Když jsem byl kluk, tak jsme všichni chtěli boxovat. Chodil jsem trénovat do Uhelných skladů, kde byl Julius Torma, který tvrdil, že je lepší přes držku dát, než přes ni dostat,“ pobavil herec publikum. „Všichni jsme to zkoušeli, ale já jsem to nemohl dělat, protože jsem moc vzteklý,“ dodal Krampol.

Natáčení Karlos show probíhalo opět ve skvělé atmosféře v klubu Goldfingers Prague. Další dva díly se měly točit v pondělí 2. března, ale kvůli opatřením v rámci boje s koronavirem došlo k odložení. Show bude pokračovat, hned jak to bude opět možné.

