Šok v podzemí: rozladěná Pudilová nestačila na energickou amatérku | iSport.cz

Silná slova se nenaplnila. „Zažije moje tvrdý příbramský pěsti,“ tvrdila Lucie Pudilová před soubojem s amatérskou zápasnicí Terezou Bledou. „A nebude se jí to líbit. Jdu tam vyhrát, ale vlastně ani ne. Abych řekla pravdu, jdu tam všechny přizabít.“ Pětadvacetileté bývalé UFC zápasnici rozhodně nechybělo odhodlání. Na houževnatost osmnáctileté bojovnice s přezdívkou Ronda to však nestačilo. Třetí turnaj Oktagon Underground ale zažil více nečekaných momentů.

Exploze emocí! Přesně tak se dá popsat okamžik, kdy se publikum v pražském klubu Epic dozvědělo výsledek souboje Lucie Pudilová vs. Tereza Bledá. UFC veteránku totiž porazila amatérská bojovnice na body.

„Není to úplně MMA. Chtěla jsem to ukončit, ne ji nabodovat,“ komentovala po duelu prohru Pudilová. „Kdybych třeba zvolila jinou taktiku, tak by to bylo fajn. Byla docela silná, což mě překvapilo, i když jsem to trochu čekala. Ale není to prostě MMA a já ji nemohla mlátit na zemi,“ zmiňovala opakovaně bojovnice z Příbrami, že má turnaj Underground unikátní pravidla.

Bledá vytěžila ze své mimořádné síly maximum, když soupeřku v každém kole několikrát zvedla a hodila na podlahu. V postoji byla sice nepochybně lepší Pudilová, v posledním kole se však snažila zbytečně utáhnout škrcení, které neměla dobře chycené. Talentovaná amatérka tak na zemi ukrojila téměř dvě minuty, a protože měla nabodováno z předchozích kol díky strhům, uštědřila bývalé bojovnici UFC porážku.

„Jsem strašně vděčná za možnost s Lucií zápasit. Chci jí poděkovat, že do toho šla a myslím, že jsme předvedly velmi pěkný zápas,“ pochvaluje si mladá vítězka. „Všechna čest Lucii. Cítila jsem, že jsem připravená a že to nebude lehký zápas, ale vyšlo to. Jsem za to nesmírně vděčná všem, kteří mi v mé přípravě pomohli,“ raduje se Bledá, nedokáže však prý najít slova pro pocit, který prožívala, když ji rozhodčí zvedl ruku nad hlavu.

„Pro spoustu lidí bylo vítězství Terezy asi překvapivé, ale určitě ne pro mě,“ hodnotí souboj André Reinders , trenér Bledé. „Věřil jsem v její vítězství. Věděl jsem, jak skvěle připravená byla, jak perfektně to měla nastavené v hlavě. Výhru si naprosto zasloužila, držela se taktiky, kterou jsme měli. Lucka mi připadala trochu bezradná v tom svém projevu. Nebyla ani dobře psychicky nastavená, a to rozhodlo. To Tereza ukázala, že se s ní musí počítat!“

Slabý výkon Pudilové zaskočil mnoho fanoušků i odborníků na bojové sporty.

„Lucii se souboj absolutně nepovedl. A myslím, že to nebylo jen pravidly. Ještě jsem od ní neviděl takhle špatný zápas, a to jsem viděl všech patnáct,“ komentuje prohru favoritky Ondřej Novotný, moderátor a promotér Oktagon MMA. „Nic to nemění na tom, že MMA má v Tereze svou novou popelku. Zrodila se zaslouženě, a byť je teda hodně přísná, tak je úžasně krásná ve své radosti z boje, nefalšovaných emocích ale také v celkovém přístupu.“

Třetí večer projektu Underground byl na překvapení opravdu vydatný. Hned souboj Tadeáše Růžičky se Štěpánem Gubou muselo rozhodovat kolo navíc, po třech dějstvích totiž rozhodčí viděli remízu. Růžička byl přitom silným favoritem vzhledem k bilanci 57 vítězství a 7 porážek z thajského boxu a K-1. Guba jej však výborně kontroloval kopy na břicho, kterými držel vzdálenost, případně soupeře svazoval, aby jej nemohl trefovat zblízka. V rozhodující tříminutovce už ale Růžičkovi nestačil a po tvrdém úderu do těla šel k zemi.

„Zápas byl pro mě hodně těžkej, od začátku se to nevyvíjelo podle plánu, který jsme měli s trenéry, chtěl jsem se šetřit, abych byl do finále co nejčerstvější,“ prozrazuje dvaadvacetiletý vítěz. „Po prvním kole jsem věděl, že do toho musím skočit. Když přišel extraround, tak jsem si řekl teď, nebo nikdy, sáhl jsem si na dno, chtěl jsem vyhrát přes všechno.“

Další překvapení, Peňáz na podlaze

Na podlaze se k překvapení všech ocitl také Matěj Peňáz. Kickboxer bojující ve slavné organizaci Glory schytal minutu před koncem tvrdý hák, který jej poslal do počítání. Dokonce ani sám Adam Dvořáček nemohl uvěřit, že Peňáze posadil na zadek. Favorit se ale oklepal a dokráčel k pohodovému vítězství na body.

Stejným způsobem, tedy rozhodnutím bodových sudí, končila většina soubojů. Nejvyrovnanější předvedli Jakub Bahník a Matouš Kohout. Kohout po prvním prohraném kole změnil taktiku a začal s protivníkem neustále klinčovat. Využil při tom letitých zkušeností z thajského boxu, v klinčích Bahníka zasypával koleny. S touto strategií dosáhl vítězství, ve finále české pyramidy do osmdesáti kilogramů se tak utká s Leem Brichtou.

Ten má za sebou opravdu lítou bitvu. S vytáhlým kickboxerem Matějem Kozubovským si musel oblíbenec organizace Oktagon MMA sáhnout na dno. Kozubovský totiž těžil ze svých dlouhých rukou a v postoji byl pro Brichtu velmi nebezpečný. Ten ale prokázal, že MMA a kickbox jsou dvě odlišné disciplíny, když soupeře neustále strhával na zem, čímž si vysloužil jednohlasnou výhru u rozhodčích.

Velikým šokem pro diváky turnaje byla i prohra zkušeného osmatřicetiletého ringového bojovníka Tomáše Hrona s o čtrnáct let mladším Melvinem Maném. Všechny bitvy komorního galavečera ale stály za to. A projekt Oktagon Underground dokázal, že byl další správnou trefou organizátorů.

„Zatím jsme velmi spokojeni. Zápasy i pravidla jsou vynikající. Dokonce ještě lépší, než jsme čekali,“ pochvaluje si průběh speciálního turnaje Underground Pavol Neruda, slovenský promotér Oktagonu. „Nejúžasnější na tom je, jak se z turnaje na turnaj vyvíjí cely projekt. Nejen po produkční, vizuální stránce, ale i po zápasové a příběhové. Vidíme velké zvraty – vítězství outsiderů nad favority... Tvoří se před námi úžasný příběh nových hvězd, kde obvykle vítězí ten, kdo pro to obětuje víc. Nejzářivější příklad je fantastické vítězství Terezy Bledé.“

Po organizační stránce prakticky není co Undergroundu vytknout. O to víc, že je tento speciální seriál turnajů vlastně rychlou reakcí na opatření vzniklá kvůli pandemii.

Klub Epic se zdá být pro tuto akci jako stvořený, méně početné publikum má dobrý výhled na oktagon a vzhledem k blízkosti může i dobře slyšet pokyny trenérů během jednotlivých zápasů.

„Bomba, top atmosféra, užil jsem si to!“ dodává Růžička, jenž je jedním z bojovníků, kteří se zase o kus přiblížili k finálové bitvě o trůn „Krále podzemí“.