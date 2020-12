Bitka s chuligány? Hvězdy MMA chtějí trest. Vémola: Vrací nás k dinosaurům

Doby, kdy nás házeli do jedné škatulky, že fighteři jsou vymlácený hlavy z diskoték, jsou už naštěstí dávno pryč. Ale podobné věci nás do dob dinosaurů bohužel vrací. Myslím, že by se lidi neměli prát a kluci by se nad sebou měli zamyslet. Navíc kdyby se něco takového stalo ve fotbale nebo hokeji, tak za to budou trestaní. Pokud tedy chceme být vnímaní jako profesionální sport, tak by je organizace měla potrestat, udělat z nich příklad, že tohle si nepřejeme, protože to není dobrá vizitka našeho sportu. Možná by měli dostat na nějakou dobu stopku, aby si to pamatovali.“

A není to jen o zápasnících. To je o komkoliv. Proto jsem nikdy nefandil fotbalu, ne že by mi vadila ta hra, mně vadí fanoušci, co se tam jdou vyloženě porvat. Dokazování si něčeho dvacet na dvacet odsuzuju. A je mi úplně jedno, jestli to jsou hokejisti, fotbalisti, nesportovci nebo zápasníci.

„Vůbec si nedokážu vysvětlit, co je k tomu vedlo. Dovedu si to vysvětlit u kluků, jako jsem byl já na konci základky a na začátku střední školy. Tehdy jsem si chtěl neustále něco dokazovat. Ale myslím si, že tihle kluci si nemají co dokazovat. Jsou to rostoucí jména na české scéně.

„Jelikož jsem jednu takovou větší rvačku zažil v mladších letech taky, tak to dokážu pochopit u mladých kluků. Mně tehdy bylo asi sedmnáct osmnáct. Ale oni už jsou opravdu velcí borci a především jsou to profesionálové pod velikou organizací. A jestliže něco takového udělá profesionální zápasník, tak se dá říct, že tím degraduje svůj sport, obor, kterému se věnuje. Je to trestuhodné... respektive postihu hodné.

Tohle jednání vrací náš sport tam, kde už dávno není a nikdy být nemůže. Je to smutné. Doufejme, že se tohle už opakovat nebude, protože tihle kluci jsou zbraně a rozhodně mohou někoho tak sestřelit, že to nemusí přežít. Věřím, že jim trenéři k tomu řeknou své a nebude se to opakovat.

Petr Kníže

trenér a zápasník MMA

„Samozřejmě, že by se něco takového nemělo s profesionálním sportem vůbec slučovat. To znamená, že lidi, kteří chodí na takové akce, nepatří do profesionálního sportu. Vím samozřejmě, že se něco takového občas děje na amatérské úrovni sportu. Ani s tím nesouhlasím, ale bohužel se to děje. Kluci, co začnou zápasit na amatérské úrovni, už by měli vynechat podobné ‚aktivity‘. Pakliže toho nenechají, tak už je na sportovním klubu nebo organizaci, kde zápasí, aby nějakým způsobem zakročily.

Je potřeba si uvědomit, že bojové sporty a bojová umění mají v základu výchovnou funkci. Jestli se tohle nebude dodržovat, tak náš sport ztratí nejsilnější hodnotu, kterou má, a to je výchova a sebevýchova. Nejdříve je potřeba to dotyčnému vysvětlit, když v tom kluci žijou od mala, tak to těžko pochopí. Je to na hlubší zamyšlení, co s tím. Když jim například zakážete sportovat a oni se na to vykašlou, tak jim moc nepomůžete. Každopádně by měli být nějakým způsobem potrestáni, například zákazem startu. Měla by se pro takové případy zavést nějaká pravidla. Pro příklad: první porušení by znamenalo několikaměsíční pauzu. Kdyby se to opakovalo, tak roční nebo dvouletou. A to už si všichni rozmyslí.

Důležité ale ve výsledku je, jestli si oni sami uvědomí, že prioritou pro ně je trénování a cesta profesionálního sportu, nebo chtějí jít cestou těchto nesmyslných rvaček.

Jako trenér můžu říct, že se vždy snažíme vychovávat lidi tak, aby se stali lepšími sami pro sebe i pro společnost.“