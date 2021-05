Oktagon 23 ONLINE: Debut Knížete, Bledá, Brichta i ex-soupeři Vémoly

Vše o OKTAGON 23 KDY: 1. května 2021 od 18 hodin

KDE: Zoner BOBYHALL, Brno

TV přenos: Oktagon TV

Hlavní zápas: Petr Kníže vs. Andrea Fusi

Fanoušci bojových sportů budou mít dnes večer žně. Hlavní zápas Jiřího Procházky na turnaji UFC on ESPN 23 doplní galavečer domácí organizace Oktagon MMA. Poprvé se v ní představí legendární bojovník a trenér Petr „Monster“ Kníže.

Třiačtyřicetiletý veterán si o souboj řekl netradičně. Jeho svěřenec Machmud Muradov streamoval s promotérem asociace Ondřejem Novotným, když vešel do místnosti Kníže a pronesl, že chce zápas. Nevěděl přitom, že záznam se živě přenáší na sociální sítě, ale nevadilo mu to. Pár měsíců nato se tak domluvil střet Knížete s Brazilcem Leandrem Silvou, který však musel Čech kvůli zranění odvolat.

Oktagon 23 - program a hlavní karta

Novým soupeřem tak bude Andrea Fusi z Itálie. Zápasník s bilancí osmi vítězství a pěti porážek, který se dvakrát objevil i v americkém Bellatoru. „Sparoval jsem s mnohem těžšími soupeři, pral jsem se s těžšími soupeři a v životě jsem bojoval v o mnoho horších situacích,“ nenechává na sebe Kníže v promo videu Oktagonu dolehnout tlak.

S letitými zkušenostmi už jej totiž nic nepřekvapí. První profesionální duel zaznamenal v roce 1999, tehdy bylo jeho nadcházejícímu soupeři sedm let. Trenéři a sparingpartneři o Fusim mluví jako o inteligentním a tvrdém bojovníkovi. „Je to jeden z nejtvrdších kluků, co znám. Je velmi komplexní a zlepšuje se každý den,“ tvrdí například italský parťák Alessandro Botti.

Divácky atraktivní se jeví také střet těch, kteří nestačili na Karlose Vémolu. Norský policista Thomas Robertsen se postaví do posledního souboje kariéry. „Ať už vyhraju, nebo prohraju, ukončím kariéru. Tohle je můj poslední zápas, slíbil jsem to doma. Už jsem toho udělal dost a jsem připraven přestat,“ prozrazuje bojovník ze Sarpsborgu.

Do důchodu se naopak určitě nechystá Václav Mikulášek, kterého se prohra s „Terminátorem“ vůbec nedotkla. „Udělal jsem to, jak jsem to udělal a udělal bych to znovu. Prostě mě porazil, je lepší, nemám na to co říct,“ směje se bijec s přezdívkou Baba Jaga v předzápasovém dokumentu. Odjel na kemp do polské Poznaně, kde podle trenéra Bartosze Jezierského dře. Zlepšil se v postoji i na zemi a je skvěle fyzicky připravený. Zůstává tak pouze otázkou, zda to dokáže přenést do zápasu, nebo opět „zamrzne“ a neukáže nic. Jako v duelu s Vémolou.

Kde sledovat Oktagon 23 živě?

Všechny zápasy můžete vidět živě již od 18:00 na Oktagon TV >>> v režimu PPV za 12,99 eur. Celý galavečer Oktagon 23 pak můžete sledovat i v textových přenosech ONLINE na webu iSport.cz.

Před zakoupením PPV doporučujeme provést test prohlížeče přímo na webu Oktagon TV, který ověří kvalitu připojení a další požadavky na vaše zařízení.

Požadavky na sledování Oktagon TV

Stolní počítače Mobilní zařízení Operační systém Aktuální verze Windows 10 / MacOS 10 a novější Android 9 / iOS 13 a novější Prohlížeč Nejnovější verze Safari / Chrome / Edge Nejnovější verze Safari / Chrome / Edge Další požadavky Procesor min. 1,6 GHz

Paměť RAM min. 8 GB Při přehrávání se doporučuje zdržet využívání jiných aplikací, které by mohli narušit kvalitu připojení.