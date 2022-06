Novotný o Oktagonu v Německu: Proti MMA tu vedou křižáckou válku

Oktagonu se povedlo, co zatím žádné jiné MMA organizaci. V sobotu večer totiž uspořádá turnaj s číslicí 33 v německém Frankfurtu. Zájem publika je mimořádný, ale pořádat takovou akci ve městě, kde byl tento sport donedávna zapovězený, znamená mnoho překážek. „Člověk to musí prostě tak brát a třikrát se nadechnout, než něco řekne,“ říká promotér Ondřej Novotný v rozhovoru pro deník Sport o komplikacích na novém trhu.

Jiná země, jiné zvyklosti. Toto zjištění teď velmi intenzivně prožívají promotéři Oktagonu při premiéře v německém Frankfurtu. Zorganizovat MMA turnaj není právě vůbec snadné. Český šéf organizace se například podivuje, že nebylo možné uspořádat veřejné vážení zápasníků.

Vaši organizaci čeká velká premiéra v Německu, tedy na úplně novém území. Co vše to obnáší?

„Jak říkáte, nové území. A je to velmi těžký. Tím, že je to první MMA akce v desátém nejbohatším městě světa, jsou tady z toho všichni vystřelení z trenek. A to jak v dobrém, tak zlém. To znamená, že v dobrém se o nás mluví a ví se o té akci, a kdybychom měli dalších pět tisíc lístků, asi bychom je prodali.“

A ve zlém?

„Státní orgány, policie a tak dál mají hrozné předsudky. Takže z toho dělají šestnácté století a křižáckou válku. Snažíme se to nějakým způsobem mírnit, ale věci, které po nás chtějí, jsou strašlivě přísný. Počínaje tím, že kdyby tam byl kdokoliv pod osmnáct let, tak to okamžitě zavřou a vyklidí. A podobně. Jsou to prostě věci, které nám připadají, že ani nemůžou být možný.“

Na čem jsou předsudky ještě znát?

„Jde o to, že oni na to prostě nejsou zvyklí. Celou dobu jsme říkali, že Německo je v MMA dlouhé roky za námi, takže když někam přijdeme, tak tady ve Frankfurtu nikdo nic nepovolí. Ale oni nepovolí ani American Express nebo cokoliv. Může to být jakákoliv firma. Oni nás třeba nenechají udělat veřejné vážení na náměstí nebo něco podobného. Jediné, co tu existuje je fotbal, ten tu může všechno, ale ostatní nemůžou nic. A je jedno, kdo jste. Ale naštěstí se za nás už někteří lidé stavějí, vnímají to a baví je to. Takže se to pomalu mění. My zkrátka teď potřebujeme získat první dobrou referenci a silnější půdu pod nohama, pak si myslím, že půjde všechno dobře.“

Veřejné vážení jste tedy úplně zrušili.

„Ano, protože to nikdo nikde nepovolil. To vůbec není možný, ani na parkovišti před halou, kterou si pronajímáme a máme pronajaté i to parkoviště. A to, co po nás okolo toho chtěli, to prostě znemožnilo. Do poslední chvíle jsme to honili, ale tady je to... Jsou věci, které si v Čechách vůbec nedokážeme představit, že oni řeší. Člověk to ale musí prostě tak brát a třikrát se nadechnout, než něco řekne.“ (pousměje se)

A jakou máte odezvu od běžných lidí?

„Obrovskou. Je zajímavý, jaký lidi se k nám hlásí a volají o vstupenky. Například nejlepší místní hiphopeři, fotbalisti. A to, že jsme se dostali na přední stránky novin, jako jsou Bild, Allgemeine Zeitung a dalších možných periodik, to je velká věc. Z toho jsme nadšení. Když se to tu zatím ještě nikomu nepovedlo, asi to mělo svůj důvod.“

Ve Frankfurtu se opět vrátí do klece Karlos Vémola. Jak se vy osobně na tento comeback těšíte?

„Obrovsky. Je to něco jinýho než nastoupit v boxu. Tady teď o tu kariéru skutečně půjde, je to pro Karlose opravdu důležité. A těším se velice. Michal Pasternak je obrovskej. Chodí tady, nechci říct namyšleně, ale rozhodně sebevědomě. A má k tomu důvod. Jsem zvědavý, jak to Karlos zvládne.“

Hlavní bitvou večera je ale titulový zápas Ivan Buchinger vs. Losene Keita. Jaký tipujete výsledek?

„Je to strašně těžko odhadnutelný souboj. Protože oba dva už prokázali, že vydrží pět kol. Ivan mnohokrát. Ale kdybych si měl tipnout, tak jestli se Buki dostane s Keitou na zem, tak ho tam dokáže vyšťavit. Takže pokud se Ivanovi podaří Keitu dostat na pletivo, tak Losene poprvé v životě pozná, co to je, když ho ždíme někdo opravdu připravený.“