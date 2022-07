Vémola varuje soupeře: Zažiješ peklo. A vypadni z mého Instagramu!

Váš soupeř Aleksandar Ilič rozjel poměrně razantní provokace přes sociální sítě. Dokonce použil i nějaké intimní video. Co na to říkáte?

„Nevím, jak si tím pomůže. U mě ten člověk hodně klesnul, publikoval nějaký video, který je ještě k tomu deepfake, někdo ho udělal. Když se na to podíváte pořádně, je vidět, že tam mám obrovskou hlavu. Je to prostě vytvořený. Není to tak, že bych trvdil, že to nejsem já, že jsem nikdy nemasturboval. Kdo tvrdí, že nikdy nemasturboval, dělá to dodnes. (pousměje se) To je prostě video, který na mě někdo udělal. Nějaký videa před lety samozřejmě vyslal do světa brácha, to si myslím, že taky celá MMA scéna viděla. Nemám proto důvod cokoliv popírat. Každopádně nechápu, proč zrovna on něco takovýho vydává. Proč se naváží do mých zvířat. Proč se nebaví o té sportovní stránce?“

Chápu.

„Když jsem se dozvěděl, že budu zápasit s ním, říkal jsem si: Důstojnej soupeř pro titulový souboj, s ohledem na to, jaký zápasy má za sebou. Ale teď, když vidím, jak se chová jako hovado… Ten člověk si nezaslouží držet tak posvátnou věc, jako je pás Oktagonu. Takže udělám všechno pro to, aby si k tomu ani nečuch, aby se k tomu pásu vůbec nedostal. A jestli ze všech těch hloupých keců, který na mě má, má v jedné věci pravdu, tak v tom, že nedojdeme do třetího kola.“

Promotér Ondřej Novotný, v rozhovoru pro Sport říkal, že trash talk, který Ilič proti vám rozjel, je podle něj na hraně, ale ne za hranou. Že by to překročilo mez, kdyby byla řeč o víře nebo rodině.

„Já nevím, co je podle Ondry na hraně, ale vytahovat nějaký fejkový videa… Já mám čtyři děti. Dávat to veřejně na Instagram, kde to můžou moje děti, který jsou puberťáci, vidět, to je navážení se do rodiny. A naváží se do mých krokodýlů, mých zvířat… To je taky moje rodina. Ať si myslí, co chce, ty zvířata, jsou součástí rodiny mé rodiny.“

Máte velkou rodinu.

„Mám a jsem za ni rád, takže to beru velice vážně. Velice, velice, velice osobně.“

O to víc se hodně lidé diví, že jste na něj zatím pořádně nereagoval. Překvapivě mlčíte. Na to u vás nejsou zvyklí.

„Protože to jsou takový nesmysly… Už jsem z toho unavenej. Každej se chce zviditelnit. Jak dlouho to člověk dokáže vydržet? Jednou je to Baba Jaga (jeden z předešlých soupeřů Václav Mikulášek), potom Kincl… Zmlátím ho, a pak znovu Kincl… Pořád někdo. A lidi říkají, že na něj nereaguju? Na co mám reagovat? Když říkáte, že nereaguju, tak já zareaguju živě. (začal vysílat živě přes Instagram) Zapnu živák, protože ten frajer sleduje každej můj krok. Uvidíte, jak rychle se chytí, on sleduje všechno.“

Věřím.

(Vémola začal mluvit v angličtině) „Ahoj Jokere, vím, že se koukáš, protože sleduješ každý krok, který udělám. Jsi zoufalý, meleš samé kraviny. Začal jsi mě štvát. Když Ondra oznámil, že proti mně budeš bojovat, řekl jsem si: Dobrý oponent, zápasil v KSW, bojoval po celém světě, bude dobrým protivníkem pro titulový zápas. Teď si to nemyslím, říkáš tolik kravin. Mluvíš o mých zvířatech, mojí rodině, o mně. Jsi trapný. Nezasloužíš si mít pás Oktagonu na svém rameni. Vytvořím pro tebe peklo. To zažiješ, až přijdeš za mnou na Štvanici do klece. Z těch blbostí, které jsi o mně řekl, je pravdivá jediná: Neuvidíš čtvrté kolo, budeš rád, jestli se dostaneš do druhého. Věř mi. Po těch blbostech, co jsi navykládal, tě těžce zmlátím a ty si budeš přát, aby tenhle souboj ani nezačal. Pás Oktagonu nikam nepůjde, zůstane tady v České republice. Na*er si a vypadni z mého Instagramu!“

Vyřešeno. Na druhou stranu to, že na vás všichni reagují, je důkaz vašeho významu. To vás může těšit, ne?

„Jo, ale zas na druhou stranu se po mně sveze kdejakej blbec. A přijde mi, že poslední dobou je víc toho neuznání, než uznání. Chápu, že se po mně chce svézt kdekdo. Pro ten sport jsem ale udělal a obětoval strašně moc. Minimálně zdraví. Jsem rozbitej od hlavy až k patě, a to uznání mně přijde… Samozřejmě, že ho dostávám od svých fanoušků, mám neuvěřitelnou základnu, ale těch blbců, jako je ten Joker, je fakt hodně.“

Mimochodem nedávno jste prohlásil, že kdybyste titul Oktagonu nevybojoval, zrušíte svatbu, která má být o pět dní později. Myslíte to vážně?

„Já s Jokem neprohraju. Ale může se stát samozřejmě v životě cokoliv. Až budu nastupovat na Štvanici, můžu zakopnout po cestě. Může mě srazit auto, můžu mít nějaký zranění…

Nebo špatný den.

„Špatnej den mít nebudu, jsem tak naladěnej, že vyhraju. Každopádně moje slovo platí a moje žena mě tak zná. Kdybych z jakéhokoliv důvodu neměl pás, svatba se odkládá. Lidi mi říkají: Asi bys nezrušil celou svatbu, dal jsi zálohu… Na zálohu se*e pes.“

Dobře, ale podle toho, co občas říkáte, to bude opravdu velká událost. Má tam být snad i kolotoč. Opravdu byste to byl schopen odpískat?

„V životě se dějou velký věci a velký neštěstí, se kterýma se nedá počítat. Muselo by se to odložit, nedá se nic dělat. Teďka mi navíc do kolotočů a lvů hážou boty. Letos už je na té louce postavený stan, s čímž jsem nepočítal. Takže na to není úplně tolik prostoru. Kolotoč tak bude muset bejt asi jenom malej, labutě nebudou. Řeším zkrátka kromě toho zápasu takovýhle podstatný věci. Jestli tygr nebo lev… (usmívá se) Budu toho mít po zápase hodně.“

Vždycky říkáte narovinu, že máte rád světský styl. Jste si při tom zjevně vědom, že je to extravagantní, přehnané. Kde jste k zálibě v podobném kýči vlastně přišel?

„Nevím. Vždycky říkám mamě: Když jste tenkrát otevřeli dveře a viděli jste tam ležet ten malej košíček, tak jste si ho neměli brát domů. A když už jste si mě vzali, bůhví, kterej světskej ho tam nechal. Tohle ze mě prostě vyrostlo. Co jste chtěli, to máte. Já za to nemůžu. Nevím hlavně, proč to někoho pohoršuje. V dnešní době si lidi dělají, co chtějí. Choděj polooblečený, pomalu polonahatý. Líbí se jim kluci, holky, tohle, tamto… Nemůžu za to, že se mi líbí světský věci, velký věci, kolotoče…“

Žijete svůj sen.

„Ano, a nikdy jsem se nesetkal s někým, kdo by přišel k nám domů a řekl: Ty krokodýli nejsou pěkný, anebo ty lvi jsou přehnaný… Všem se to líbí. I když… Měl jsem nedávno konverzaci se svou budoucí manželkou a ona mi říkala, že se k nám lidi nechodí dívat na ta zvířata. ‚Oni se chodí dívat na to, jakej seš debil, že to máš doma!‘ Tak já nevím.“ (směje se)