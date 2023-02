Zvrat! Vémolův comeback už v Liberci. Bere ho ještě někdo vážně, ptá se Kincl

Těžký zánět ho v prosinci připoutal na nemocniční lůžko. Přišel o odvetu s Patrikem Kinclem, ztratil možnost zakončit kalendářní rok se dvěma titulovými pásy přes rameno. Po zranění měl bojovník Karlos Vémola najet do starých kolejí a opět se naplno připravit na zápas s velkým rivalem. Nakonec je všechno jinak. Terminátor do klece skočí už v Liberci, měsíc na to má v plánu odkládanou bitvu s Kinclem. „Tak co, bere ho ještě někdo vážně?“ táže se šampion střední váhy.