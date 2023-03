Gamechanger: turnaj, jaký tu ještě nebyl. Kdo je kdo v pyramidě o miliony?

Projekt, který nemá obdoby. Organizace Oktagon MMA v sobotu pořádá úvodní kolo přelomového turnaje Tipsport Gamechanger. Do klece se v Ostravě postupně vrhne 16 hladových borců z velterové váhy. Co jméno, to zástupce evropské špičky. Kdo padne, končí. Vítěz pyramidy si odnese 300 tisíc eur (přibližně 7,1 milionu korun), celkově čekají na bijce odměny v hodnotě jednoho milionu eur. Dosud ve světě smíšených bojových umění cosi nevídaného. Představujeme „čtvrtfinálové“ dvojice a přidáváme tipy na vítěze.