„Spicy Pája“ nastoupí v O2 areně i přes zranění. Jsi zaseklý blbeček, pálí do Rašky
Nové drama okolo Celebrity Series. Hlavní postava projektu Oktagonu Pavel Tóth, veřejnosti známý jako „Spicy Pája,“ si měsíc před utkáním v pražské O2 areně poranil vaz v kotníku. „Pakliže chceš být bojovník, i tohle je součást balíčku. Nesmíš plakat, ale makat dál,“ vzkázal Tóthovi jeho soupeř, Ondřej Raška. Výherce Survivoru a účastník Love Islandu se proti slovům profesionálního bojovníka ohradil. „Užij si, že každý uvidí, jaký jsi zaseklý blbeček. Dobírat si kluka za to, že se nebojí skrývat svý city,“ pronesl ve videu na sociálních sítích.
Oktagon letos mimo jiné vsadil na projekt Celebrity Series. V průběhu půl roku ukazuje přípravu účastníka reality show Pavla Tótha na zápas proti profesionálovi Ondřeji Raškovi na turnaji Oktagon 81. Nová značka tuzemské organizace vzbuzuje kvůli kontroverzním výrokům svého protagonisty rozporuplné reakce.
Pozornost, kterou vedení stáje upnulo na cestu čtyřiadvacetiletého influencera, málem přišla nazmar. „Spicy Pája,“ jak je výherci Survivoru přezdíváno, si měsíc před startem na Oktagonu 81 poranil vaz v kotníku.
„Pavlovo poranění je středně vážné. Čtyři týdny jsou kritický čas, abychom to zvládli. Poraněný je jenom jeden ze čtyř vazů. Celková léčba takového poranění je právě okolo tří až čtyř týdnů. Pravděpodobnost, že se tento typ poranění zahojí, je padesát na padesát,“ zhodnotil doktor Jakub Avenarius ve videu Oktagonu.
Další částí příběhu Celebrity Series bylo vyjádření Ondřeje Rašky, v němž reagoval na záznam z tréninku, při kterém se Tóth zranil. „Pavle, já jsem rád, že jsi konečně okusil i tuto stránku našeho sportu. Je to denní chleba MMA a zranění k němu patří. Neznám jediného bojovníka, který by nastupoval nebo měl přípravu bez komplikací. Já sám mám pár zdravotních problémů, ale nikde je neventiluju,“ pronesl Raška, ostřílený již jedenácti roky na profesionální scéně MMA.
Přestřelky na sítích
„Pakliže chceš být bojovník, i tohle je součást balíčku. Nesmíš plakat, ale makat dál. Pokračuj v přípravě. Věřím, že budeš zdravý a 28. prosince se uvidíme v O2 areně,“ ukončil Raška vyjádření na sociálních sítích.
V pondělí Tóth soupeři odpověděl, a to opět teatrálně a provokativně. „Děkoval jsi mi za pozornost, tak teď si užij, že každý uvidí, jaký jsi zaseklý blbeček. Dobírat si kluka za to, že se nebojí skrývat svý city. To nebyly slzy z bolesti, to byl nářek z toho, že se rozplynul můj sen doklepat tě před dvaceti tisíci lidmi, protože nemám vazy v kotníku, abych k tobě vůbec došel,“ střídavě mluvil a křičel, načež potvrdil, že ze zápasu neodstoupí. „Naštěstí je to pasé. Urazím ti čelist do tvý ordinace, tedy ordinace tvého táty,“ rýpl si do Rašky. Ten je krom MMA bojovníka také veterinárním chirurgem.
Průběh a výsledek zápasu zřejmě napoví, zda bude Oktagon s projektem Celebrity Series, za který je částí veřejnosti i experty kritizován, pokračovat. Byť někteří odborníci Tóthovi šance dávají, jiní vyjadřují obavy ze zdravotních rizik, jimž úplný amatér s půlroční tréninkovou praxí čelí.