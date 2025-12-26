Poslední jízda za titulem! Kincl o reality show, blížícím se konci i trashtalku s Pukačem
Ještě nedávno byl nejdominantnějším šampionem Oktagonu, nyní balancuje nad kariérním srázem. Dvě po sobě jdoucí porážky v titulových kláních postavily 36letého Patrika Kincla na rozcestí. Váhání mezi pokračováním zápasnické dráhy, rolí trenéra a manažera nakonec ukončila výzva od slovenského rivala Roberta Pukače. Uctivé hození rukavice se rychle zvrtlo ve hrubé nadávky a ostré vzkazy na sociálních sítích. Ač byl český matador salvou Pukačových výroků nejprve znechucen, zápas přijal a vyhlásil poslední tažení za šampionským pásem domácí ligy.
Omamnou chuť vítězství Patrik Kincl nepocítil bezmála dva roky. Během nich čelil v titulových bitvách Kerimu Engizekovi a Machmudu Muradovovi, elitním bijcům ze světové Top 50. V obou podal rozpačité výkony a prohrál na body. Vyhlížeje vyhrocený duel s Robertem Pukačem, který se odehraje 28. prosince na turnaji Oktagon 81 v pražské O2 areně, se Kincl snaží o velkou změnu, aby se vyhnul dalšímu výkonu, který sám hodnotí jako nemastný, neslaný.
V trpkém období po červnové porážce s Muradovem našel rozptýlení v reality show Zrádci. Přes léto produkce zveřejnila, že se jí bojovník přezdívaný Inspektor zúčastní, a on tak najednou nečelil jen otázkám na návrat do klece či žhavou rivalitu s Pukačem. Byť vypadl během první poloviny soutěže, „zrádce“ Patrik se svou odvážnou hrou divákům zapsal do paměti.
Jak jste si užil účast ve Zrádcích?
„Užil bych si to víc, kdybych tam byl delší dobu. Takhle ani nevím, jestli se vyplatí říkat, že jsem byl v nějaké reality show, když tam se mnou vytřeli podlahu a zase jsem šel o dům dál.“ (úsměv)
Byla to alespoň příjemná zkušenost v tom, že jste najednou nemusel řešit jen MMA?
„Tak jsem to nevnímal. Chtěl jsem si zkusit něco nového a vystoupit z komfortní zóny tělocvičny a galavečerů. To byla moje hlavní motivace. Taky jsem se chtěl dostat do nové bubliny. Spousta diváků, kteří koukají na Zrádce, nesleduje nebo nezná MMA nebo se na něj kouká skrz prsty. Chtěl jsem jim to skrze mě trochu přiblížit, což se ale úplně nepovedlo, protože jsem byl na hradě jen opravdu kratinkou dobu.“
Cítíte, že jste i přes krátkou účast stačil nějaké fanoušky získat?
„Ano. Pořád je to aktuální, takže se mi stává, že se mě diváci při osobních setkáních ptají na zážitky a pocity z natáčení.“
V létě po porážce s Machmudem Muradovem se hodně diskutovalo o konci vaší kariéry a výzvách od rivala Roberta Pukače. Pomohla účast ve Zrádcích alespoň tehdy, protože jste se mohl bavit o něčem úplně jiném s lidmi, kteří vůbec nepatří do světa MMA?
„Jasně. Odpočinul jsem si od toho. Sice jsem se stále držel stejné šablony mediálních povinností, dostával jsem ale jiné otázky, což bylo příjemné. To je pravda.“
Při angažmá v Oktagonu a KSW jste zažil řadu velkých natáčení. Pomohly vám takové zkušenosti, abyste nebyl zaskočený početným štábem a spoustou kamer?
„Musím říct, že určitě. Jsem takový přeučený introvert. Kamer byla na hradě hromada, ale nijak mě to nerozházelo, jsem na ně zvyklý. Když máte před zápasem, v šatně nebo přímo během nástupu do klece, jste kamerami obklopen, ale nevnímáte je. Musíte se soustředit. Do Zrádců jsem šel sám za sebe, nikoli s maskou či rolí. Chtěl jsem být přirozený a zkušenost (z Oktagonu a KSW) mi pomohla, abych nebyl během natáčení strnulý nervozitou.“
Říkáte, že jste šel do show sám za sebe. Dostal jste však roli zrádce. Jak velkou „schizofrenii“ jste pak zažíval?
„Velkou. Z gauče jsem si představoval, že to bude jednoduchý. Myslím, že výkon ve hře je hodně podmíněný přípravou. Normálně jsem v bublině kluků, v níž si nelžeme, vše si říkáme na rovinu. Když pak došlo na to, že jsem musel lidem z očí do očí lhát, bylo to hodně nepříjemné. Upřímně řečeno, přemachroval jsem to a nezvládl. Role samotná mě bavila. Alespoň jsem věděl, kdo tahá za nitky. Nevědomost, kterou zažívali ostatní, by pro mě byla nejhorší. Jen se domnívat a tápat… To by mi bylo hodně nepříjemné. Byť jsem roli zrádce nedal, byla mi příjemnější.“
Na hradě jsou důležité také sociální vazby. Mimo kamery nebo v momentech, které se nedostaly na televizní obrazovky, jste se bavili s ostatními hráči o osobním životě a běžných věcech?
„Hrozně málo. S Karol (Karolína Hlavičková) jsme měli podobný osud (na začátku hry se oddělili od hlavní skupiny), takže s ní jsem se dostal do řeči nejvíc. Povídali jsme si i o děckách a stačili si vybudovat sociální vazbu. V dílech jde ale jasně vidět, že nejsem úplně sociální zvířátko. Objímačky jsou mi nepříjemné a bavit se s cizími lidmi o osobních věcech jakbysmet. Nicméně to byl taky jeden z důvodů, proč jsem do Zrádců šel. Myslel jsem, že to překonám a vyjdu z ulity. Zjistil jsem ale, že nejsem typ na reality show.“
Účast v populárním Survivoru tedy v úvahu nepřipadá?
„Tohle téma mám uzavřené. Do Survivoru bych nešel, přestože by pro mě byl lepší. Není totiž jen o sociální hře, mohl bych se tam opírat o své fyzické parametry a vydržel déle. Survivor je ale na dlouho, což bych si nedovolil. Lidé se navíc z ostrova vrací rozbití, a to s profesionálním sportem nejde dohromady.“
Váš někdejší soupeř Samuel Krištofič se Survivoru zúčastnil a drasticky při něm zhubl. Myslíte, že se to na jeho nynější fázi zápasnické kariéry podepsalo?
„Jsem o tom přesvědčený. Bavil jsem se s pár lidmi, kteří si Survivorem prošli, a vyprávěli mi, jak dlouho se pak dávali dohromady. Některé holky dokonce rok. Je to náročná show. Bavila by mě, ale třeba na dva týdny… Zase: s profesionálním sportem to dohromady nejde!“
Po takhle blbejch porážkách se nekončí
Náročné to je jistě fyzicky i psychicky. To se dá říct také o vašem zápase s Muradovem. Ještě dva týdny po něm jste nemohl chodit, kvůli zánětu v noze způsobeném inkasovanými kopy. Zažíval jste také bahno sociálních sítí – kritiku vašeho výkonu a trashtalk od Pukače. Měsíce po Edenu musely být náročné?
„Naučil jsem se nechodit do sekce komentářů, obzvlášť po zápase. Já sám jsem na sebe dost přísný. Bylo to dost těžký. Vždycky, když něco takového zažívám, sahám po záchranném lanu, kterým je pro mě sport. Protože jsem ale měl nohu v háji, sportovního ventilu se mi nedostalo. Takže ano, náročné to bylo. Když jsem pak vykouknul, přišel ten nesmysl od Pukače. Dostal jsem se do bodu, kdy jsem si říkal, že to nemám zapotřebí.“
Ještě na tiskové konferenci pár hodin po zápase jste pronesl, že jste ve sklepě. Jaká to byla zkušenost se tam dostat a pak hledat schody ven?
„Do toho sklepa jsem se už párkrát v životě podíval. Vrátilo mě to do minulosti. Naštěstí si pamatuji, kde ty schody jsou. (úsměv) Zpět mě vrátil zase sport.“
Pomohla vám také rodina?
„Rozhodně. Nekoupal jsem se v tom dvacet čtyři hodin den co den. Dceru nezajímá, že se mi nepovedl zápas a bolí mě noha. Prostě si jdeme hrát a nazdar. Jako bych dostal rozkaz: Teď si budem hrát, ty se mi budeš na sto procent věnovat, nebo uvidíš, ty rošťáku! V tomhle směru je to dobrý. Když pak začnete přemýšlet o návratu, vrátí vás to i k tomu bahnu. Zároveň mě to ale i motivuje. Jasně, musím se v hnusu chvíli vykoupat a pořádně porochnit, jak je potřeba, pak se ale zvednout s novou motivací.“
Cítíte se zahnaný zády ke zdi?
„Zpovzdálí to tak může vypadat. Mě ale sport baví a naplňuje. Jít na trénink, dostat se na dno sil a odcházet pak s dobrým pocitem, že jsem nechal v tělocvičně úplně všechno – to mě baví! A proto si nepřipadám zahnaný ke zdi.“
V době, kdy vám na sítích Pukač posílal výzvy, jste si ani nebyl jistý, zda budete dál zápasit. Přemýšlel jste, zda budete pokračovat jako trenér, manažer nebo zápasník. Popsal byste, jak jste se v tomto trojúhelníku zorientoval?
„Jak se říká: Devatero řemesel, desátá bída. Na více židlích se mi sedělo fakt blbě. Nemohl jsem se plně soustředit ani na jednu roli. Baví mě trenéřina, vidět, jak se kluci posouvají. Zároveň tady ale stále nemáme profesionální tréninkové podmínky, které bychom na kvalitní přípravy potřebovali. Je úžasný, z jakých sklepních gymů jsme se dostali na top úroveň. U nás třeba nemáme klece. Jako by fotbalisti neměli hřiště, na kterém by mohli trénovat. Trénujeme na jiném hřišti, než pak zápasíme. Přemýšlel jsem, dokud mám ještě nějaké jméno, jestli bych ho neměl využít, domluvit se s investory a jít all-in do budování gymu. V pozici, kde zápasím, trénuji kluky, sám si domlouvám zápasy a k tomu mám nějaké koníčky, nejde vést gym. Tomu musíte věnovat sto procent času.“
Co vás tedy přimělo ještě naplno nepřejít do role trenéra a manažera? Proč chcete dál zápasit?
„Nestavím se do role, že bych měl být někomu vzorem. Nějaký vzkaz by ale mým svěřencům dalo, kdybych to zabalil po dvou prohraných zápasech. Po takhle blbejch porážkách se nekončí, konec má přijít, až když na to nemáte. Pak jde taky o čistě osobní věc. Nechci se v sedmdesáti letech podívat do zrcadla a říkat si, že jsem to měl tehdy ještě zkusit.“
Je tohle ta poslední jízda za titulem?
„No jasně! Nemládnu. Už jsem si našel šedivý vous, hned jsem ho samozřejmě vytrhnul… (smích) Je to poslední jízda.“
Pukač a Mikulášek? Jedna ku jedné
Dlouho jste byl na úplné špičce evropského MMA. Mnozí experti dnes říkají, že pokud s Pukačem prohrajete, bude to cosi vypovídat o úpadku vaší výkonnosti. Vnímáte, že bojujete o reputaci?
„V pozadí hraje velkou roli marketing. Už uběhla nějaká doba, co dal Oktagon dohromady zápas Karlose Vémoly a Václava Mikuláška. Spousta expertů si tehdy myslela, že Mikulášek má šanci na výhru. To je asi celá odpověď na vaši otázku. Myslím si, že i sázkové kanceláře by mohly s ohledem na čísla potvrdit, kolik lidí Mikuláškovi věřilo. Pamatuji si, jak se mě lidé ptali: Jak to asi dopadne? Jen to, že si lidé tuhle otázku pokládali, je výsledek marketingu Oktagonu. Teď je to stejné.“
Rozvedete to?
„Jsem po dvou porážkách, které byly nemastné neslané, zatímco Robert je na vítězné vlně. Nikdo ale nesrovnává naše soupeře.“
Myslíte, že přirovnání Pukače k Mikuláškovi je přesné?
„Jedna ku jedné.“ (smích)
Pukač dosahuje jistě vyšších kvalit a porazil výrazně lepší jména než Mikulášek?
„Vidím to maličko jinak. Poráží borce, kteří něco měli, ale jejich kariéra, soustředění na tréninky a forma šly dolů. Vezměte si výhru nad Kozmičem (Davidem Kozmou). David uspěchal návrat po KO a doplatil na to. Christian Eckerlin už neměl vůbec jiskru, což znovu potvrdil hned v dalším zápase.“
Tak tedy, cítíte se tak velkým favoritem, jakým byl Vémola při souboji s Mikuláškem?
„Jasně! Bez diskuze.“
Trénuje se vám jinak na souboje s šampiony Kerimem Engizekem a Machmudem Muradovem v porovnání s přípravou na Pukače?
„Pokud si mám se vší upřímností sáhnout do svědomí, tak ano. Je to maličko jiné.“
V čem?
„Když nad tím přemýšlím, asi je to dobře. Možná jsem chytřejší. Víc naslouchám hlasu svého těla. Určitě nejsem ukňouránek, který by si řekl, že se mu zrovna na trénink nechce. Ukazuje se mi ale, že pokud tělo dobře poslouchám a dám mu čas na regeneraci, jsem schopen dát do následujícího tréninku o to víc energie. V přípravě na Macha jsem si vždy říkal, že to musím překousnout a makat, což bylo asi kontraproduktivní.“
Pukač v nedávném rozhovoru uvedl, že si myslel, že na vás musí vyrukovat s trashtalkem, jinak byste zápas s ním nevzal. Měl pravdu?
„Trashtalk vůbec nutný nebyl! To, co předvedl, mě spíše vedlo k tomu, abych zápas nevzal. Přemýšlel jsem, že právě kvůli takovým žvástům nabídku shodím ze stolu. Teď to totiž na mladé kluky působí, že se můžou chovat jako úplní idioti, a dostanou, co chtějí. Neuvěřitelně mě to štve.“
Patrik Kincl vs. Robert Pukač
|Patrik Kincl
|Robert Pukač
|36 let
|věk
|33 let
|česká
|národnost
|slovenská
|181 cm
|výška
|180 cm
|28 výher / 12 proher
|bilance
|20 výher / 13 proher / 1 remíza
|4 výhry / 2 prohry
|bilance v OKT
|7 výher / 8 proher
|13 KO / 7 submisí
|ukončení
|5 KO / 4 submise
|Karlos Vémola, Alex Lohoré, Samuel Krištofič
|cenné skalpy
|David Kozma, Christian Eckerlin, Ammari Diedrick
|Oktagon (2022–2024), GCF (2014)
|tituly
|-
Poprvé jste s Pukačem bojoval před více než deseti lety, kdy ještě ani neexistovala organizace Oktagon. Navzdory vítězství v Banské Bystrici jste s výkonem nebyl spokojený. Sám jste tehdy nabídl odvetu. Je tento slib důvodem, proč jste nakonec zápas s ním přijal?
„Ano, částečně. Slíbený remač vnímám jako jeden z dílků skládačky. Nebýt toho trashtalku, vzal bych zápas hned.“
Po porážce s Muradovem jste řekl, že jste se upnul na hledání perfektního momentu pro útok, a v příští přípravě proto musíte něco změnit, abyste si ten moment vytvořil sám. Skutečně jde takto přenastavit vlastní styl boje?
„Těžce. Když se ženete za dokonalostí, těžce se z toho slevuje. Změna je ale nutná a tkví i v detailech. Například, pokud bychom proti sobě my dva stáli, čekal bych, kdy odkryjete bradu, abych rychle vypálil ránu. Co když ale budete natolik disciplinovaný v obraně, že ruku od brady nepustíte? Musím být proaktivní, ruku vám sám stáhnout a zaútočit. Na tom se teď snažím pracovat. Předělat vlastní mentální nastavení je těžké. Jak se říká: Starého psa novým kouskům nenaučíš. (smích) Bojuji sám se sebou, sám sobě jsem nyní největším soupeřem. Každou neděli, kdy mám volno, si ale vždy říkám, že jsem udělal dobrý kus práce a posouvám se správným směrem.“
Doma v Hradci Králové máte jen velmi málo sparingpartnerů své váhové kategorie, což není pro přípravu ideální. Jak se s tím vypořádáváte? Jezdíte do Polska, kde je výrazně početnější základna MMA zápasníků?
„Není to snadné. Mám pár šikovných a váhově vyrovnaných parťáků u Dušana Macáka, mého trenéra postoje. Co se týče MMA a výjezdů, ano, před zápasem mě čeká kemp v polské Lodži. Navštívím tým šampionů KSW Pawla Pawlaka a Adriana Bartosinskiho.“
Cíl je, abych byl v roce 2026 znovu šampionem
Velkým tématem vašeho utkání byla a stále je váha. Pukač nakonec přestoupí za vámi do střední divize, která je o sedm kil vyšší než velterová, v níž působil doposavad. Sám jste stejný přestup mezi kategoriemi podstoupil. Podepíše se přibírání na výkonu?
„Zřejmě jste viděl nedávná videa z Pukačovy přípravy. Přibírat už nemusí, spíš bude mít velké trable zhubnout na požadovaný limit (84 kilo). Když váhově rychle vyletíte, a pak musíte zase hodně rychle shazovat, daň si to vybere. Bude mít výhodu v síle a tvrdosti úderů, ty mu ale vydrží jen do konce prvního kola.“
Poprvé po čtyřech letech nastoupíte do netitulového čili tříkolového zápasu.
„Ano. Dost to změní strategii. Makám, abych do zápasu dokázal skočit ve vyšším tempu. Jedná se navíc o změnu v tréninku, za kterou jsem opravdu rád. Přiznám se, že jsem byl z neustálých příprav na pětikoláky fakt unavený. Byť jde o rozdíl pouze deseti minut, natrénovat musíte ještě na víc a tělo dostává hodně zabrat. Možná i proto mi přijde, že je nynější příprava jiná. Pořád mě bolí, ale ne tak dlouho. Doufám, že se to v zápase projeví.“
Řekl jste, že Pukačovy výhody padnou do konce prvního kola. Čím delší souboj bude, tím více se bude vyvíjet ve váš prospěch?
„Stoprocentně! V kleci může být i těžší než já. Pokud budeme zápasit ve vysokém tempu, vyhraju.“
Soupeřovou hlavní zbraní je boxing. Očekáváte, že na něm bude postavená jeho strategie?
„Podle rozhovorů, které v poslední době dával, a jeho výroků čekám, že se nechá strhnout do přemotivovanosti, vletí do mě hned ze startu a bude to chtít ukončit do konce první pětiminutovky.“
Vrátím se k oné poslední jízdě za titulem. Kolik zápasů myslíte, že musíte vyhrát, abyste dostal další šampionský duel?
„Hlavní je, abych vyhrál teď proti Pukačovi. Pak musím šikovně skočit do zadku Ondrovi Novotnému (spolumajiteli Oktagonu), a pokud se tam dobře vyrochňám, můžu o titul bojovat relativně brzy. (smích) Cíl je, abych byl v roce 2026 znovu šampionem. Doběhnu k šampionskému opasku, vezmu si ho a řeknu nazdárek. Tak vypadá ideální konec mojí pohádky. Jestli to bude v příštím roce, nebo až v přespříštím, je jedno.“
Na startovce Oktagonu 81 se představí také dva vaši svěřenci. V titulovém mači David Dvořák a v jednom z úvodních zápasů turnaje Vojtěch Khol. Jste rád, že budete mít nějaké rozptýlení od tlaku vlastního souboje?
„To nevím. Rád bych se soustředil sám na sebe. Možná se ale díky tomu nebudu muset koupat ve vlastních myšlenkách a trochu si s předstihem osahám atmosféru. V tělocvičně nám to každopádně sedí. Jsme tři nastavení na top výkon a vzájemně se ženeme vpřed. Tréninky mají koule.“
Když probíhají sparingy, jak moc se ve vás perou role trenéra a bojovníka? Musíte se soustředit na sebe, občas ale třeba vidíte, že vaši svěřenci chybují, a tak byste je nejradši opravil.
„Snažím se to oddělovat. David a Vojta začínají dřív, takže mám šance se na ně zaměřit a koučovat je. Když skončí, beru si rukavice a měníme si role.“
Zároveň s přípravou sebe a svěřenců jste si vzal na bedra další úkol. Připravujete projekt pro armádu, chcete zapojit MMA do výcviku vojáků. V jaké je to fázi?
„Děláme na tom. Zatím jsme domluveni se vzdušnými silami, máme vybraných pár pokusných králíků, kteří za námi pravidelně dojíždí na tréninky. Zatím bohužel jen jednou týdně. Jedná se ale o pilotní projekt s potenciálem. Pracují na tom i další. Vojáky cvičí také David (Dvořák) a Dominik Humburger. Armáda začíná otevírat oči. Pro armádu a policii není nic lepšího než MMA. To je reálný boj. Potřebujete umět někoho dobře trefit. Specifické věci jako obranu proti noži přidáte pak. MMA vám dá kontrolu nad vlastním tělem, kondici a naučí vás techniky. Hlavně pak nejste z reálného konfliktu tak vyjukaný. Oni teď drilují techniky a neučí se je použít ve stresu boje na ulici.“
Jakou máte vizi?
„Dokud se někdo z vedení nechytne za nos a nevymění MMA za musado, které armáda cvičí teď, nebudu jim do toho fušovat a přeučovat je. Nebudu je učit, jak použít MMA ve válce nebo v armádním boji. Jde mi o to, že i vojáci chodí normálně po ulici, a chci, aby věděli, jak řešit konflikt, když ho uvidí.“
Je tomu armáda otevřená?
„Já jednám s generálmajorem Petrem Čepelkou a probíhá to skvěle. MMA jako sport rád sleduje, takže nemá předsudky. Dal nám zelenou a vyšlapává nám cestu. Nejtěžší překážkou je ale byrokracie. Co byste zvládl vyřešit třemi telefonáty, řešíme tři měsíce. Ideální by bylo, aby bylo MMA využíváno po celé České republice, a klidně může být pro tento účel přejmenováno. V každém koutě republiky je nějaký MMA gym. Tamní útvary by s nimi mohly spolupracovat a nabírat zkušenosti.“