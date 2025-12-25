Dvořák pomáhá znevýhodněným dětem a bojuje proti dopingu: Většina bojovníků sype
Sportovní cíle vyměnil za jiný pohon. Do titulového mače v pražské O2 areně žene Davida Dvořáka motivace být hrdinou dětem, které mají náročnější startovní čáru života než jiné. Významná změna v nastavení druhého nejúspěšnějšího bojovníka historie českého MMA nastala po odchodu ze světové ligy UFC. „Hrobník“ již nemíří na titul, chce pouze vítězit, aby pokaždé byl příkladem svým malým svěřencům. Na závěrečném letošním turnaji Oktagonu jej čeká zkouška v podobě kazašského šampiona Žalgase Žumagulova.
Cítíte se jako legenda?
„Když přihlídnu ke svému věku, asi jo. Sedmnáct let v tomhle sportu něco znamená. Status legendy ale nijak neřeším.“ (úsměv)
Mluvíte o věku, přitom vám je teprve třiatřicet. Cítíte se být na fyzickém vrcholu?
„Na vrcholu ještě určitě ne. Co se týče věku a vrcholu, je to hodně individuální. Na top úrovni se často pohybuje kolem pětatřiceti. Cítím na sobě, že pořád mám prostor pro růst. Možná ještě právě ty dva roky. Už teď na sobě ale vnímám, že jsem chytřejší a vyzrálejší. V kleci jsem zažil všemožné scénáře. Vím, jak přistupovat k přípravě a co potřebuji zlepšovat. A proto i vím, že to nejlepší mě teprve čeká.“
Jak moc se za oněch sedmnáct let změnilo MMA?
„Strašně moc. Od tréninku, technik, regenerace, stravy až po výběr soupeřů. Dřív nad tím nikdo nepřemýšlel. Pamatuji si, když jsem šel do prvního zápasu, že jediné, co jsem věděl, bylo, že se to má odehrát někde v Kamenici u Boleslavi. Nevěděl jsem, kdo bude můj soupeř, v jaké půjdeme váze, ani kolik kol budeme zápasit. Vždyť já dokonce nevěděl, jestli to bude profesionální nebo amatérský zápas. Nakonec jsme bojovali v kategorii do 66 kil. Já měl tou dobou ale 58 kilo, aniž bych jakkoliv shazoval. Trénoval jsem jen rok. Samozřejmě jsem prohrál, na body. Do statistik to poté zapsali jako profesionální duel, takže jsem si nevědomky odbyl profi debut. Od té doby se MMA změnilo hodně.“
O to obdivuhodnější pak je, že už před deseti lety jste patřil zápasovým projevem mezi nejmodernější bojovníky MMA. Tehdy byl jen málokdo komplexní a většina bijců znala jen pár technik, které opakovala. Vy jste se vymykal. Čím si to vysvětlujete?
„Každých pět let je nějaký boom, přichází něco nového. A já nikdy nepřestal trénovat a rozvíjet se. Třebaže jsem byl zraněný, dvakrát jsem už zažil velkou zdravotní stopku, pořád jsem trénoval a obklopoval se lidmi, kteří to mají stejně. Vzdělával jsem se v technikách, jezdil jsem na zahraniční kempy a učil se. V roce 2015 jsem odletěl do USA a čtyři měsíce tam makal. Pak jsem zas na tři měsíce odjel do Thajska. Objížděl jsem vše, co šlo, a nasával informace. Snažím se o to doteď. Nebaví mě koukat na zápasy. Když zrovna nestuduji soupeře, tak turnaje ani nesleduju. Jsem ale schopný strávit několik hodin denně sledováním instruktážních videí.“
Cestování po světě ale nebylo vždy pouze příjemné. V roce 2019 vám nepřišla výplata za zápas v organizaci XFN a vy jste uvízl bez peněz v Thajsku.
„To byla jedna z chvil, kdy jsem si říkal, jestli to mám vůbec zapotřebí. XFN mi slíbilo, že mi dá titulový zápas, dokonce navrhlo i konkrétního soupeře. Naplánoval jsem si tedy kemp v Thajsku a koupil si jen letenku a ubytování na pár dní. Vůbec jsem nebral v úvahu, že by mi v domluvený čas, neposlali výplatu. Organizace se mnou ale zničehonic přestala komunikovat a žádné peníze mi nedala. Najednou jsem byl na druhé straně světa a úplně švorc. Obepisoval jsem kamarády, něco mi půjčili rodiče. Když jsem si pak narychlo domluvil zápas v Liberci na akci Night of Warriors, promotér Dan Perner mi poslal půlku výplaty předem, což mi hrozně pomohlo. V Thajsku jsem díky tomu v klidu přežil, i když to byl low-cost.“
To muselo být mentálně dost náročné.
„A taky bylo. Při nástupu do zápasu po takové kauze jsem cítil tlak, ale současně s tím i obrovskou podporu trenérů, kamarádů a rodiny. Když jsem viděl, jak ve mně věří, motivovalo mě to držet se své cesty. V tomhle směru jsem bezbrzďák. Jakmile vidím třeba jen sebemenší šanci, jdu po ní. Vyhrál jsem, pak mě čekal start v Oktagonu, kde jsem taky uspěl. A pak přišel přestup do UFC. Po deseti letech, kdy jsem pracoval, studoval a trénoval dvakrát denně, se MMA konečně stalo mým hlavním zaměstnáním.“
Od šachovnice do klece
Snad při každém vašem startu v UFC komentátoři žasli, že jste původně závodní šachista. Jako teenager jste skutečně přešel od šachovnice k boji v kleci. Co vás tedy motivovalo? Čelil jste šikaně?
„Těžké mládí jsem v tomhle směru neměl. Okolo sebe jsem měl super partu kamarádů. Pořád jsem se s nimi ze srandy pral, i když jsem byl malý hubený kluk, který pařil počítačové hry, hrál šachy a trávil hodiny u Dračího doupěte. Byl jsem nerd jako blázen. (smích) Praní mě ale vždy bavilo. Na MMA mě zajímalo také, jak tělo vlastně při bojovém sportu funguje. Rozhodoval jsem se navíc, jestli půjdu k armádě, nebo policii, a tak jsem si vybral střední školu, kde byla i sebeobrana. Třebaže jsem tomu ještě vůbec nerozuměl, věděl jsem, že techniky, co nám ukazují, nemůžou na ulici fungovat. Akorát by mě někdo profackoval. Pak jsem shodou náhod zjistil, že ve stejné budově, kde jsem hrával šachy, byl i MMA tým. Zašel jsem tam a jako na vůbec prvního jsem narazil na Patrika Kincla. Tehdy to byl on, kdo mi vysvětloval, jak tréninky fungují.“
Dnes jste pověstní parťáci. Tenkrát šlo ale o střet dvou úplně rozdílných střetů – nerda a místního ranaře.
„Vlastně jsme byli úplné protipóly. (smích) Já se tam nechodil řezat, mlácení lidí mě vůbec nezajímalo. Chtěl jsem se jen rozvíjet v sebeobranných dovednostech a zjišťovat, jak tělo funguje. Byť jsem se na ulici v životě nepopral, touha umět se postarat o sebe a svou rodinu mě přivedla na tuto cestu.“
Pro rodiče však tento přestup musel být šokující, ne?
„Bylo to špatný. Co si pamatuji, taťka to kousal hodně těžce. Od šesti až do šestnácti si mě piplal jako vrcholového šachistu, viděl mě na nejvyšších příčkách, ač jsem věděl, že na ty nejlepší v Česku nemám. Nicméně hrál jsem dorosteneckou extraligu, druhou ligu dospělých a objížděl jsem velké turnaje po různých evropských zemích. Táta se mnou jezdil na každou soutěž i trénink, dennodenně. Když jsem mu pak řekl, že s šachy končím a měním je za MMA, byl hodně zaražený. Bojové sporty navíc tehdy měly úplně jinou pověst, než mají dnes.“
Kdy vaše rozhodnutí přijal?
„Po půlroce trénování jsem vyrazil na mistrovství republiky v grapplingu (boji na zemi). V kategorii jsem měl jen dva lidi, oba se mi podařilo porazit. Rodiče prvně viděli, jaký zápal mám, a zacítili, že je ve mně potenciál.“
Změnilo vás MMA?
„Ano. Razantně třeba v tom, že jsem si jistý, že bych se dnes v každé situaci dokázal ubránit. Když ne rukama, tak minimálně zbraní. Nerd jsem ale pořád. Pořád miluji Dračí doupě. Než se mi narodilo dítě, chodíval jsem každý měsíc hrát s partou lidí do tělocvičny. Stejně tak pořád miluji počítačové hry, ale dostanu se k nim maximálně jednou za tři měsíce. Nestíhám hrát, a tak aspoň sleduji na youtubu jiné lidi a trochu jim závidím. (smích) Víc se věnuji rodině a sebevzdělávání. Každopádně MMA mě změnilo hodně. Procestoval jsem spoustu zemí, což mě dost ovlivnilo.“
Pomoc dětem z problémových rodin
Trénujete a pomáháte dětem z dětských domovů či problémových rodin. Vnímáte, že i jim může MMA změnit život?
„Obecně přes léto vždy objíždím dětské tábory a vidím v dětech velké nadšení. Samozřejmě taky vnímám značné rozdíly. Když jsem na táboře dětí bez rodičů nebo ze sociálně slabších rodin, je to o dost jinačí než návštěva na táboře malých golfistů. Všechna ta děcka jsou hodná, mají ale rozdílné standardy. Jedno dítě od golfistů má na sobě oblečení dražší než má dvacet dětí z druhého kempu. Tam, když hráli fotbal, jsem viděl klučinu s obrovskou dírou na botě. Rodiče na nové neměli. Dal jsem mu aspoň svou mikinu z UFC a viděl, jak se z toho celý rozzářil. Sám jsem přišel z dost skromných poměrů. Když jsem jim vyprávěl svůj příběh, motivovalo je to. Nedávno jsem toho klučinu s mikinou znovu potkal. Šel s maminkou po ulici a hned si mě odchytli. Byl nadšený, popovídali jsme si. Jeho maminka mi řekla, jak chce její syn pořád trénovat a tu mikinu má jako svatou. Ani ji prý nesmí prát. Vyfotili jsme se, a když odcházeli, slyšel jsem, jak ten chlapec říká: Maminko, já myslel, že už ho snad nikdy znovu neuvidím. Tohle setkání pro mě bylo hrozně silné. Ukázalo mi, že to má smysl. Je to poslání.“
Před dvěma roky jste měl vážné problémy s plotýnkami. Co vám hrozilo?
„Problémy doprovázel taky zánět a ten byl nejvážnější. Tlačil na obratle. Hrozilo, že je posune nebo dokonce zlomí. Kdybych si nedal delší pauzu, mohl jsem ochrnout nebo skončit se sešroubovanými zády. Už nešlo jen o sportovní kariéru, ale běžný život.“
A motivovaly vás právě i v těch chvílích děti, které můžete svou cestou inspirovat?
„Rozhodně. Říkal jsem to i na tiskové konferenci před zápasem s Mohammedem Walidem. Snažil jsem se soupeři vysvětlit, že zápasení není všechno a jsou i důležitější věci. On blábolil, že nemám motivaci a proč vůbec zápasím. A ano, pro mě není motivace titul. Podívejte, jak to pak dopadá (ukazuje za sebe na zeď, kde visí dva jeho šampionské opasky). Akorát se na ně práší. Mě žene vpřed, když můžu být pro děcka hrdinou, ukazovat jim, co to obnáší. A že to můžou taky dokázat.“
Dřív vás hnal hlad po sportovním úspěchu. Cítíte teď jiný oheň?
„Přesně tak. Nepotřebuji titul, ale chci porazit úplně každého, koho mi postaví do cesty. I kdybych porazil deset lidí po sobě, a nestal se přitom šampionem, je mi to buřt. Když budu vyhrávat, můžu dál ukazovat svůj příběh a inspirovat další. Po výhře nad Walidem mě děti vítaly na tréninku s obrovským nadšením, což mi slouží jako ta pravá motivace. Dřív jsem zápasil, abych získal šampionský pás a vydělal peníze. Ty samozřejmě potřebuji pořád, ocenění od dětí je pro mě ale cennější než deset pásů.“
Velká výzva v Oktagonu
Nyní vás čeká zápas s Žalgasem Žumagulovem. V UFC jste byli ve stejnou dobu, schylovalo se k vašemu střetu už tehdy?
„Já s ním chtěl zápasit hodně. Psali jsme kvůli tomu i vedení UFC, ale na stole to nikdy nebylo. Proto jsem rád, že to dopadlo teď. Jsem na špičce divize Oktagonu a mám radost, že dostávám takhle velké výzvy.“
Kazach je velice dobrý boxer, stejně tak vy jste startoval i v profi boxu. Očekáváte přestřelku v postoji?
„Těžko říct. On často mění střehy a snaží se i o strhy. Já se také nebojím přebírat soupeřovi útoky a jít bojovat na zem. Při většině zápasů se na zem dříve či později dostávám. Myslím, že za těch pětadvacet minut předvedeme všechny aspekty boje. Pětikolová bitka v postoji je spíše nepravděpodobná. Třeba ho ale za pár minut vypnu, to by bylo jedině dobře.“ (úsměv)
Jaký na něj máte recept?
„Nepřijde mi jako wrestler, ale ani jako čistokrevný boxer. Už v UFC jsem ho vnímal spíš jako rváče, který bojuje ve vysokém tempu a tlačí. Nenechá mě vydechnout. Já ale nesmím spěchat. Musím se dobře hýbat a trefovat ho jednotlivými údery. Scénářů, které dělá, jsem nastudoval dost. Mám ho načteného. Trenéři mi přidali hodně kondičních tréninků a já sám pravidelně dělám dechová cvičení. Jestli to bude stačit, uvidíme.“
Sice říkáte, že vám o titul primárně nejde, přesto o něj budete zápasit a můžete se stát po dlouhé době prvním českým šampionem Oktagonu. Cítíte tlak?
„Vůbec. Zatím necítím žádný rozdíl oproti poslednímu zápasu. Soustředím se jen na sebe. Samozřejmě mě zdravá nervozitka čeká, ta k tomu ale patří. Proč bych si to celé prostě neužíval? Vždyť budu bojovat v jednom ze dvou hlavních zápasů na nejprestižnějším turnaji roku.“
Steroidy v českém MMA? Obrovský problém
Ještě mě zajímá váš názor na chystanou revoluci na české scéně MMA – antidopingové testy. Vy jste vždy vystupoval proti dopingu nejhlasitěji. Jak moc testování zamíchá kartami?
„Uvidíme, jakou podobu bude mít.“
Jste skeptický?
„Samozřejmě jsem skeptický. Zatím nevím, jakou to bude mít podobu. Bude rozdíl, pokud vezmou všechny bojovníky před zápasem a otestují je na nějaké drogy, efedriny a podobné látky, nebo zda je otestují i na steroidy. To už by byl velký problém. Co se bude dít, když bude mít někdo pozitivní nález? Zruší mu výhru, vyhodí ho, nebo mu dají stopku? A co když během stopky půjde zápasit jinam, třeba ke KSW? Zajímá mě, jak nastaví podmínky. Zapotřebí je určitě nějaká státní či ideálně evropská komise, která to bude zastřešovat. Myslím, že by to mohlo fungovat v případě, že organizace přidají bojovníkům o dost na penězích. Takhle to pro ně bude dostatečně lákavé.“
Rozvedete to?
„Budou mít vysoké platy, ale za cenu dodržování zákazu dopingu. Když budou chtít dál sypat, ať jdou do nižších lig, kde ale budou zápasit za nižší částky. Bojovníci musí mít motivaci, aby chtěli být v Oktagonu, nebrat steroidy, nepomáhat si před zápasy okopávacími drogami a podstupovat testy. Pokud je vedení organizace nezmotivuje penězi, spousta z nich odejde. Jestli se tedy nějaké antidopingové testy opravdu zavedou, budou hodně přátelské, aby tím všichni prošli.“
Jak velký problém jsou steroidy na české scéně MMA?
„Obrovský! Jsem si jistý, že drtivá většina bojovníků sype. Objíždím týmy, bavím se tam s lidmi a několikrát se mi stalo, že za mnou bijci i trenéři přišli a řekli: Musíš sypat, všichni přeci sypou! Pokaždé tak argumentují. V jakém světě to ale žijeme, abychom se odvolávali, že něco špatného budeme dělat jen proto, že to prý dělá každý. Já sypat nikdy nebudu! Radši prohraju, než abych vyhrál podvodem. Já chci vítězit se ctí.“