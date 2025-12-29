Oktagon 81: Kincl rozdrtil Pukače, Fleury ovládl hlavní zápas. Spicy Pája v krvi
Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodily dnes hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. V hlavním utkání večera mezi dvěma těžkotonážníky Will Fleury přejel Slováka Martina Budaye. Pás muší váhy obhájil kazašský šampion Žalgas Žumagulov, který porazil českého veterána UFC Davida Dvořáka. Patrik Kincl si jasně na body poradil s Robertem Pukačem, influencer Pavel „Spicy Pája“ Tóth vydržel v kleci s Ondřejem Raškou jen 79 sekund. Průběh turnaje jsme sledovali ONLINE.
Zprávy ze dne 29. prosince 2025
Prohlédněte si všechny výsledky Oktagonu 81.
Příští Oktagon se uskuteční v Německu: už 7. ledna v Düsseldorfu.
Fleury přijímá Škvorovu výzvu v polotěžké váze. Uvidíme, kdy na souboj dojde. Fleury ovšem prohlásil, že Škvor nemá proti němu šanci a že si věří až moc. Zároveň si řekl o bonus za výkon večera.
Will Fleury: „Dřel jsem tak dlouho a tohle byla příležitost, kterou jsem nemohl promarnit. Jsem nejlepším bojovníkem, jakého tahle organizace měla. Jsem Will Fucking Fleury! Ať mi dají další bojovníky a já je budu drtit. Už v šatně jsem cítill, že ho budu tvrdě trefovat. Před dvěma a půl týdny jsem byl nemocný a nebyl si jistý, jestli k zápasu dojde, ale dnes jsem si byl jistý, že to dobře dopadne. Od Martina je skvělé, že vůbec přišel a přijal výzvu. V UFC měl bilanci 7-1, takže měl co ztratit. Že jsem šampion ve dvou divizích? Tak to má být."
V prvním kole TKO za 1:40 minuty vítězí Will Fleury! Buday se do toho vůbec nedostal, Fleury vypnul Slováka, který padl na zem. Pak si ho přitáhl k pletivu a zasadil paletu tvrdých ran. Rychlý konec! Fleury obhajuje pás těžké váhy a jeho dalším plánem je přesunout se do střední váhy do 84kg.
Vítěz: Will Fleury, 1. kolo, TKO
Je tu finále. Titulová řežba v těžké váze. Jdou se poprat obři: tvrdý Irský pořízek Will Fleury a slovenský chasník Martin Buday.
David Dvořák: „Je to extrémně tvrdý bojovník, vypovídá o něm, že je ve světové třicítce. Měl nejtvrdší úder, jaký jsem kdy od někoho dostal. Mrzí mě to, jsem po šesti letech v Čechách... Dřel jsem tři měsíce na úkor rodiny a pak ukážu patnáct minut, které stály za ho*no.“
Ve třetím kole schytal Dvořák ostrou bombu a zavrávoral. Na chvíli byl vypnut, pak přišla další palba. Nakonec se snažil pokračovat a v klinči na zemi vydržel až do závěru kola. Zůstával však očividně mimo a do čtvrtého kola rozhodčí už nedovolil pokračování, resp. lékař. Ondřej Novotný potvrdil, že právě doktor zastavil fight a Žumagulov obhajuje titul muší váhy. „Chci jít do vyšší divize než je 61kg,“ prohlásil.
Vítěz: Žalgas Žumagulov, 3. kolo, předčasně ukončeno lékařem
Zprávy ze dne 28. prosince 2025
Druhé kolo vyznělo ještě jasněji pro Kazacha. V přestřelce šel Dvořák raději na zem a už to vypadalo, že dojde na TKO, ale ještě to přežil a nakonec vytrval do třetího kola přes jasnou převahu protivníka. Dvořák už může jen překvapit a Žumagulova knokoutovat, na body už to nedotáhne.
Žumagulov měl v prvním kole signifikantnější údery, Dvořák tak dobře netrefoval. Ten má přitom delší paže a je oproti soupeři vyšší. Tvrdé jedničky i overhand schytal ovšem český borec. Zápasí se v postoji, na zemi jsme oba bojovníky prakticky neviděli.
V předposledním zápase večera, současně prvním ze dvou titulových, se o přízeň publika opře David Dvořák, jenž vyzývá Žalgase Žumagulova z Kazachstánu. Jde o elitní zápasníky, kteří v minulosti patřili ve své kategorii do nejlepší desítky světa.
Podívejte se na videorozhovor s Ondřejem Raškou, který zmasakroval Spicy Páju.
Patrik Kincl s obrovským přehledem porazil Roberta Pukače. Rivalové si na konci podali ruce. „I'm back, bitches,“ zakřičel po výhře v euforii. „Taktika byla jít lovit a bavit se krásou sportu, který mě vyndal ze dna a zachránil prdel. Na postoji makáme dlouho a cílem bylo prodat věci ze žíněnky aspoň z padesáti procent. Počítal jsem s tím, že už toho sráče mám a pak koukám, že nastupuje do druhého kola. Je jako ocel, za to bych mu dal kredit. Rozhodnu si sám, kdy budu končit. Spousta kluků se nadřela na titulové šance, ale věřím, že bych ji mohl taky dostat, i když nevím, jestli by to bylo fér," uvedl Inspektor po zápase.
Vítěz: Patrik Kincl, 3. kolo, na body
Po kleci se rozlévá Pukačova krev, uklízeči budou mít co dělat s vytíráním...
Dožili jsme se třetího kola. Ve druhém Pukač předvedl lepší výkon, ale stejně ho asi nevyhrál. Oko se mu zalévá krví a vypadá to i na zlomený nos. Kincl performuje na hranici dokonalosti.
Pukač začal druhé kolo ofenzivněji, bude muset výrazněji útočit, protože na body jasně ztrácí. Ale moc dobře netrefuje a sází na kopy, protože rukama nemíří ideálně.
Kincl otevřel krvavou řeku na obličeji soupeře. Předvádí přesné a tvrdé údery v postoji a má jasně na své straně fanoušky. Slovák zřejmě nevidí na jedno oko a nijak nereaguje. Přední ruka uřáduje, na údery má pětinásobnou převahu. Pukač se štěstím přežil první kolo. Kincl s naprostým přehledem ničí Pukače. V postoji ho tvrdě trefuje kombinacemi a Slovák je celý od krve.
Zápas začíná, aréna je na straně bývalého šampiona Kincla.
Patrik Kincl nastupuje v kostýmu z reality show Zrádci. Fanoušci jej vítají potleskem. Atmosféra je hustá a Kincla čeká první netitulový zápas v O2 areně. Favoritem je český „Inspektor.“
Kincl vs. Pukač, na řadu přichází česko-slovenská bitva.