Oktagon 81 ONLINE: Petrášek prohrál. Už na to nemám, řekl. V O2 areně se dotočil film
Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodí dnes hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. O pás muší váhy se pobijí veteráni nejlepší světové ligy UFC. David Dvořák vyzve kazašského šampiona Žalgase Žumagulova. V hlavním utkání večera se pak proti sobě střetnou elitní těžkotonážníci Martin Buday a Will Fleury. Perlou turnaje však bude vyvrcholení rivality Patrika Kincla a Roberta Pukače, které do značné míry rozhodne o dalším směřování kariéry domácího bijce. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 28. prosince 2025
2. kolo, čas: 1:51. V tomto okamžiku se uzavřela Petráškova kariéra, bohužel pro něj porážkou. Přišlo to z ničeho nic. Diváci v aréně stále nevěří, tribuny utichly. Petrášek potřetí v O2 areně prohrál, tentokrát ztratil skoro vyhraný zápas. Polský bijec, s hlavou od krve, dokázal překvapit, schytával rány, pak ale vytáhl armbar a Petrášek odklepal konec.
„Už nechci bojovat, bylo to nádherné období mého života, ale už na to nemám. Mrzí mě, že jsem to nezvládl, nachytal mě na armbar, zaslouží si respekt. Jednou jsem z toho utekl, pak mě zavřel pod tělo a už jsem se z toho nemohl vytáhnout. Nachytal mě, hajzl," uvedl v kleci po zápase Petrášek. Promotér Novotný mu nabídl jinou roli v Oktagonu, naznačil nejprve komentování zápasů.
Vítěz: Mateusz Strzelczyk, 2. kolo, submise
Bouřící hala hnala v 1. kole Petráška. Ten spustil krev na hlavě Mateusze Strzelczyka. Petrášek se sice zpočátku nechal lacině stáhnout na takedown a většinu času strávil pod ním, ke konci prvního kola ovšem vývoj otočil a spustil palbu ran. Ve hře možná bylo i jeho předčasné vítězství, ale Polák to těsně ustál až do konce.
Velký aplaus pro Miloše „Melouna“ Petráška, jenž za hudby z Rockyho nastupuje spolu se svým synem na ramenou na svůj poslední kariérní zápas. Končí v 32 letech, což je poměrně brzy. I tak se stihl zapsat mezi historicky nejvýraznější tváře českého MMA a ovlivnil rovněž cestu současné české jedničky Jiřího Procházky. Právě on je dnes osobně přítomen v O2 areně. Halou se nese pokřik „Meloun, Meloun!“
Naopak další zápas nebyl vůbec pohledný. Jonas Mågård měl celou dobu převahu a tlačil se do Elvise Silvy, který zůstal pasivní a v kleci jako by vůbec nebyl. Dánský „žralok“ tak byl na tuhle písemku sám, protože soupeř se do zápasu příliš nezapojil. Mågård si připsal pár tvrdých úderů i loktů, sice došlo na celou porci kol, ale o vítězi bylo jasno, ačkoli Dán za celých patnáct minut nepředvedl nic, co by protivníka předčasně ukončilo, a tak jsme oboustranné trápení sledovali až do konce. „Oba jsme byli trochu zranění, ale žádný zápas v Oktagonu nezruším, dělám to kvůli vám divákům," řekl Mågård v pozápasovém rozhovoru.
Vítěz: Jonas Mågård, 3. kolo, na body
O2 arena se za malou chvíli promění ve filmovou scénu. V kleci Oktagonu se totiž bude natáčet finální zápas filmu Bojovník, který půjde do kin v srpnu roku 2026. Jeho hlavní tváří je Milan Ondrík. Ve snímku si zahrají i profesionální bojovníci v čele s Davidem Kozmou a Matoušem Kohoutem.
Tomáš Mudroch tentokrát nezápasí, má ale velké plány. Podívejte se na videorozhovor.
Jediný ženský zápas Oktagonu 81 byl zatím tím nejtvrdším. Veronika Smolková rozpárala Martu Sósovou v prvním kole a zvládla to za 2:29 minuty. Dva lokty do hlavy, pár ostrých předních, roztržené obočí soupeřky a do mely musel vstoupit rozhodčí, kteý tuhle řežbu ihned ukončil. „Sweetheart“ oznámila, že nyní pojede na dovolenou. A zkrvavená Marta Sósová, která zaskočila za soupeřku, jež na poslední chvíli onemocněla, by mohla rovnou zaskočit v nějakém hororu i bez maskérky.
Vítěz: Veronika Smolková, 1. kolo, TKO
Navzdory předpokladům měla tahle bitva jasný průběh. Německý tarzan Hugo Vach přejel Vojtěcha Khola, jenž končil s krvavými šrámy v obličeji. Němec dominoval a ovládl všechna tři bodovaná kola. Vach v rámci Oktagonu uspěl už podruhé. „Jsem bojovník na hlavní kartu a chci za soupeře někoho z žebříčku. Uvidíme se v Hannoveru,“ rozloučil se Vach v pozápasovém rozhovoru s odkazem na galavečer naplánovaným na 16. května 2026.
Vítěz: Hugo Vach, 3. kolo, na body
Třetí výhra v řadě během tří měsíců pro Alexe Hutyru. A znovu po rear naked choke. Kováče ukončil ve druhém kole při submisi. Kováčovi utekla kondice a bylo otázkou času, kdy odklepe konec. Stalo se tomu tak při škrcení, ze kterého se nedokázal na zemi dostat. Hutyra pak znovu prokázal potenciál a možná si řekl o zápas na příštím únorovém galavečeru v Ostravě.
Vítěz: Alex Hutyra, 2. kolo, rear naked choke
Ivan Klevec se vítězně vrátil do Oktagonu a potvrdil papírové předpoklady. Skowyrovi došly po druhém kole síly. Na znamení vítězství ovšem paradoxně zvedli ruku oba borci, přestože bodování po jednotlivých kolech je veřejné, takže bylo zřejmé, že má navrch jeho soupeř. Nakonec došlo na plnou porci tří kol a podle bodových rozhodčích všechna, ačkoli byla poměrně vyrovnaná - hlavně to úvodní, ovládl ukrajinský bijec Ivan Klevets. Polská výprava v čele s Bartolomiejem Skowyrou byla přesto velmi zklamaná z verdiktu sudích.
Vítěz: Klevec, 3. kolo, na body
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
Zlomový moment v historii českého MMA. Tuzemská organizace Oktagon na sobotní tiskové konferenci oznámila zavedení antidopingového programu ve spolupráci se světovou agenturou WADA. Bojovníci budou od poloviny roku 2026 testováni na stimulanty. Seznam postihovaných látek a forma trestů jsou stále v jednání. Už teď je jasné, že do první verze programu nebude zahrnuto testování na steroidy. „Nemyslím si, že je to tak strašlivé, jak to mnozí prezentují,“ řekl Ondřej Novotný, spolumajitel ligy o užívání steroidů v MMA. Promluvil také o zatčení Karlose Vémoly. Více čtěte ZDE >>>
Velké loučení. Miloš Petrášek se naposledy v kariéře postavil na váhu.
Tentokrát na facku jako dopoledne nedošlo. Ondřej Raška si na slavnostním vážení pro Pavla Tótha alias Spicy Páju připravil knihu Každodenní etiketa pro mládež - Jak být svůj a nechovat se jako pitomec.
Tisková konference se rázem mění na scénu natáčení filmu Bojovník. Mezi skutečné zapasníky se posadili herci v čele s Milanem Ondríkem.
Oktagon představil návratový zápas Davida Kozmy. Utká se s kvalitním Slovákem Jozefem Wittnerem v polovině února na Oktagon v Ostravě.
Zlomový okamžik! Oktagon představuje nový antidopingový program, který spustí v polovině příštího roku a bude fungovat ve spolupráci se světovou agenturou WADA. Zatim bude organizace testovat na stimulanty, steroidy v hledáčku prozatím nebudou.
Oktagon právě na tiskové konferenci Oktagon Time odhalil spolupráci s přední evropskou investiční platformou XTB.
Oficiální vážení je u konce.
