Předplatné

Oktagon 81 ONLINE: Přípravy na vrcholnou akci v O2 areně, chystá se vážení

Video placeholder
Marián Šustr, Martin Pešout
Oktagon
Začít diskusi (0)

Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil na neděli 28. prosince mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodí hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. O pás muší váhy se pobijí veteráni nejlepší světové ligy UFC. David Dvořák vyzve kazašského šampiona Žalgase Žumagulova. V hlavním utkání večera se pak proti sobě střetnou elitní těžkotonážníci Martin Buday a Will Fleury. Perlou turnaje však bude vyvrcholení rivality Patrika Kincla a Roberta Pukače, které do značné míry rozhodne o dalším směřování kariéry domácího bijce. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Oktagon 81
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 27. prosince 2025

27. prosince 2025 · 08:31

Kromě turnaje Oktagon 81 žije česká MMA komunita vánočním zadržením a uvalením vazby na Karlose Vémolu. Co už všechno zaznělo v kauze kolem zápasníka, který kraloval domácí scéně a na aktuální akci měl vystupovat jako komentátor?

 

Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Policie u domu Karlose Vémoly.
Policie u domu Karlose Vémoly.
Policie u domu Karlose Vémoly.
Policie u domu Karlose Vémoly.
27. prosince 2025 · 08:00

Dobré ráno, turnaj Oktagon 81 je na programu až zítra, ale rušno kolem turnaje bude již dnes. Co nás čeká?

  • 9:00 - vážení
  • 16:00 - tisková konference Oktagon Time, na které organizace představí své další plány

Začít diskuzi

MMA 2025: program zápasů

MMA:

MMA 2025

UFC: Kde sledovat UFC živě?
UFCČeši v GamechangeruTOP 10 bijců Oktagonu: Vémola se ještě vešel, před ním dva Češi. Vládce z Belgie

Oktagon: Kde sledovat OKTAGON živě?
OKTAGON 72Vémola vs. Végh 3

Clash of the Stars: Kde sledovat Clash v TV?
Clash 12

Fury vs. Usyk * Elektrokola * Elektrokoloběžky na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů