Oktagon 81 ONLINE: Přípravy na vrcholnou akci v O2 areně, chystá se vážení
Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil na neděli 28. prosince mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodí hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. O pás muší váhy se pobijí veteráni nejlepší světové ligy UFC. David Dvořák vyzve kazašského šampiona Žalgase Žumagulova. V hlavním utkání večera se pak proti sobě střetnou elitní těžkotonážníci Martin Buday a Will Fleury. Perlou turnaje však bude vyvrcholení rivality Patrika Kincla a Roberta Pukače, které do značné míry rozhodne o dalším směřování kariéry domácího bijce. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
Kromě turnaje Oktagon 81 žije česká MMA komunita vánočním zadržením a uvalením vazby na Karlose Vémolu. Co už všechno zaznělo v kauze kolem zápasníka, který kraloval domácí scéně a na aktuální akci měl vystupovat jako komentátor?
- Podrobnosti kauzy: z čeho má být Vémola obviněn?
- První Vémolův vzkaz
- Vyjádření Vémolova manažera: Je to fraška
- Šéf Oktagonu Ondřej Novotný se Vémoly zastal
Dobré ráno, turnaj Oktagon 81 je na programu až zítra, ale rušno kolem turnaje bude již dnes. Co nás čeká?
- 9:00 - vážení
- 16:00 - tisková konference Oktagon Time, na které organizace představí své další plány