Oktagon 81 ONLINE: Škvor utáhl gilotinu, Spicy Pája skončil v krvi a děkoval Vémolovi
Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodí dnes hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. O pás muší váhy se pobijí veteráni nejlepší světové ligy UFC. David Dvořák vyzve kazašského šampiona Žalgase Žumagulova. V hlavním utkání večera se pak proti sobě střetnou elitní těžkotonážníci Martin Buday a Will Fleury. Perlou turnaje však bude vyvrcholení rivality Patrika Kincla a Roberta Pukače, které do značné míry rozhodne o dalším směřování kariéry domácího bijce. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 28. prosince 2025
Dožili jsme se třetího kola. Ve druhém předvedl lepší výkon, ale stejně ho asi nevyhrál. Oko se mu zalévá krví a vypadá to i na zlomený nos. Kincl předvádí výkon, který se blíží k dokonalosti.
Pukač začal druhé kolo ofenzivněji, bude muset výrazněji útočit, protože na body jasně ztrácí. Ale moc dobře netrefuje a sází na kopy, protože rukama nemíří ideálně.
Kincl otevřel krvavou řeku na obličeji soupeře. Předvádí přesné a tvrdé údery v postoji a má jasně na své straně fanoušky. Slovák zřejmě nevidí na jedno oko a nijak nereaguje. Přední ruka uřáduje, na údery má pětinásobnou převahu. Pukač se štěstím přežil první kolo. Kincl s naprostým přehledem ničí Pukače. V postoji ho tvrdě trefuje kombinacemi a Slovák je celý od krve.
Zápas začíná, aréna je na straně bývalého šampiona Kincla.
Patrik Kincl nastupuje v kostýmu z reality show Zrádci. Fanoušci jej vítají potleskem. Atmosféra je hustá a Kincla čeká první netitulový zápas v O2 areně. Favoritem je český „Inspektor.“
Kincl vs. Pukač, na řadu přichází česko-slovenská bitva.
Daniel Škvor: „Pustili jsme se do přestřelky a v ní jsem viděl, že trochu brzdí, takže jsem poznal, že by to šlo. Takhle se dělá forma na cukroví. Necítím se v těžké váze úplně fresh, rychlostně jsem nestíhal, nechal jsem se jednoduše zatlačit. Při bolavém kolenu jsem si myslel, že to po druhém kole odpískám. Jsem neporazitelný, ale když mě dostane někdo pod tlak, je to špatné, na tom musím zapracovat. V případě, že to bude Fleury, mě určitě očekávejte v Oktagonu, fandím mu, ale Martin je můj kámoš, srdíčko mi jde na obě strany. Je pocta zápasit s Fleurym a zároveň věřím v přirozenou těžkou váhu Martina Budaye.“
Submise v postoji ve 2. kole pro Daniela Škvora! Vespazianiho uspal škrcením a ukázal skvěle taktický zápas, nejspíš došlo na výkon večera. Český borec byl přitom dlouho v úzkých, jenže německé kladivo se vlastní aktivitou spíš unavilo a nechalo se utáhnout do gilotiny na pletivu, u níž bijci strávili skoro osm minut. Škvor se dočkal extremních ovací od publika a řekl si o titulovou bitvu s Fleurym.
Vítěz: Daniel Škvor, 2. kolo, submise
Přecházíme do hlavní karty, čekají nás poslední čtyři zápasy. Jako první dojde na řežbu v těžké váze: Patrick Vespaziani vs. Daniel Škvor
Ondřej Novotný oznámil podle neoficiálních informací, že Spicy Pája má zlomenou čelist.
Spicy Pája: „Byl to otřes. Stane se to jednou za život, ale můžu ti slíbit Ondro (Novotný), že se zavřu do kajuty a nastane dril. Andrés mi ukázal několik stráněk, co bych si měl zopakovat než dostanu reparát. Monster Gym se mě snažil změnit, miluju je. Karlos mě sem vzal, škoda, že tu nemůže být, ale dlužím mu říct díky.“
Ondřej Raška: „Chtěl bych všem poděkovat, protože hodně lidí přišlo na náš zápas. Výhru jsem neslavil jako s jinými zápasníky, Pavel nemá za sebou žádný fight, byla povinnost tohle vyhrát. Ale děkuju mu, díky němu jsem získal sponzory, o nichž se mi ani nesnilo a mohl jsem být v O2 areně. Páju cením, protože ne každý dokáže vlézt do klece v O2 areně. Věřím, že u sportu zůstane a bude ho formovat. Myslím, že by nebyl špatný kluk, kdyby u něj zůstal a našel v něm smysl života. Chtěl jsem ho trápit, ale nepotřebuju nikoho zesměšňovat a dělat z někoho idiota. Je jasné, že nemůže být na takovém levelu, i moje začátky byly otřesné. A ty vlasy mu sluší víc než tahle mrkev. Jsem rád, že mi byl potvrzen zápas na 14.2. v Ostravě.“
Pohled Mariána Šustra: „Zápas mohl být ukončen o pět úderů dříve. Tóth se nebránil aktivně a neměl odpověď na žádnou Raškovu techniku. Raška trefil 28 ran, Tóth žádný.
1:19 minuty. Tak dlouho trvalo vraždění Pavla Tótha od Ondřeje Rašky. Začalo se v postoji, pak Spicy Pája schytal první bombu, kterou ustál. Favorit a profík jej záhy shodil na zem a pak spustil paletu raket do hlavy. Krev, bezvědomí a rychlý konec. Proti slabšímu soupeři by Spicy Pája jistě předvedl víc, ale toto bylo naivní.
Brutální průběh! Raška zdemoloval Tótha, nejdříve ho natrefoval v postoji, načež ho poslal slávou ran a loktů na zemi do bezvědomí.
Vítěz: Ondřej Raška, 1. kolo, TKO
Spicy Pája si oholil hlavu dohola! A na Tótha se překvapivě nebučí. Diváci však ani nijak nefandí. Spíše čekají, co nakonec uvidí.
Než přejdeme do hlavní karty, čeká nás v rámci „Celebrity Series“ představení ikony sociálních sítí Spicy Páji. Těžko předpovídat, jakou bude mít úroveň jeho souboj s Ondřejem Raškou. Profesionální bijec jde na účastníka reality shows Love Island či Survivor.
Jeden z promotérů Pavol Neruda oznámil tři velké turnaje pro rok 2026. Oktagon oslaví deset let existence:
- 6. 6. Bratislava
- 1. 8. Štvanice, Praha
- 26. 9. Frankfurt
Mentální koučové Patrika Kincla promluvili těsně před utkáním s Robertem Pukačem pro iSport. „Každý nemůže být profesionální sportovec a je to dobře. To síto je velice cenné. Projdou jen nejsilnější jedinci,“ říká Večeřa o náročném světě profi sportovců. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zatímco se v O2 areně natáčí další sekvence z filmu Bojovník, do akce se připravuje „Spicy Pája“ Pavel Tóth.