Oktagon 81 ONLINE: Spicy Pája při vážení dostal facku, Kincl se pochlubil tělem
Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil na neděli 28. prosince mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodí hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. O pás muší váhy se pobijí veteráni nejlepší světové ligy UFC. David Dvořák vyzve kazašského šampiona Žalgase Žumagulova. V hlavním utkání večera se pak proti sobě střetnou elitní těžkotonážníci Martin Buday a Will Fleury. Perlou turnaje však bude vyvrcholení rivality Patrika Kincla a Roberta Pukače, které do značné míry rozhodne o dalším směřování kariéry domácího bijce. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
Váhový limit splnili oba rivalové Patrik Kincl a Robert Pukač.Staredown proběhl beze slov a strkanic, ale také bez podání ruky.
A je tady Spicy Pája aneb vítěz reality show Survivor a účastník turnaje bez jakékoliv předchozí zápasové zkušenosti z ringu. Hned bylo rušno - dostal facku poté, co svého soupeře Ondřeje Rašku strčil do hrudi při setkání tváří v tvář.
Miloš Petrášek zvládl před posledním zápasem kariéry váhový limit. Vypadá ve výborné formě.
V pohotovosti je v zákulisí ochranka, aby předešla konfliktu mezi rivaly Jonasem Magardem a Elvisem Silvou. Rivalové si na konec vyměnili zblízka několik poznámek, ale na fyzický kontakt nedošlo.
Dobrý začátek vážení Oktagonu 81. Zatím všichni bojovníci splnili váhový limit. Další na řadě je talent z týmu Davida Dvořáka a Patrika Kincla, Vojtěch Khol.
Patrik Kincl krátce před vážením přiznal: „Tady se odehrála asi největší změna. Většinu práce jsem si udělal v přípravě a do posledního týdnu jsem šel s nejméně kilogramy v kariéře.“
Kromě turnaje Oktagon 81 žije česká MMA komunita vánočním zadržením a uvalením vazby na Karlose Vémolu. Co už všechno zaznělo v kauze kolem zápasníka, který kraloval domácí scéně a na aktuální akci měl vystupovat jako komentátor?
- Podrobnosti kauzy: z čeho má být Vémola obviněn?
- První Vémolův vzkaz
- Vyjádření Vémolova manažera: Je to fraška
- Šéf Oktagonu Ondřej Novotný se Vémoly zastal
Dobré ráno, turnaj Oktagon 81 je na programu až zítra, ale rušno kolem turnaje bude již dnes. Co nás čeká?
- 9:00 - vážení
- 16:00 - tisková konference Oktagon Time, na které organizace představí své další plány