Oktagon 81 ONLINE: Spicy Pája skončil v krvi a bezvědomí. Potom děkoval Vémolovi
Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodí dnes hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. O pás muší váhy se pobijí veteráni nejlepší světové ligy UFC. David Dvořák vyzve kazašského šampiona Žalgase Žumagulova. V hlavním utkání večera se pak proti sobě střetnou elitní těžkotonážníci Martin Buday a Will Fleury. Perlou turnaje však bude vyvrcholení rivality Patrika Kincla a Roberta Pukače, které do značné míry rozhodne o dalším směřování kariéry domácího bijce. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 28. prosince 2025
Kincl vs. Pukač, na řadu přichází česko-slovenská bitva.
Daniel Škvor: „Pustili jsme se do přestřelky a v ní jsem viděl, že trochu brzdí, takže jsem poznal, že by to šlo. Takhle se dělá forma na cukroví. Necítím se v těžké váze úplně fresh, rychlostně jsem nestíhal, nechal jsem se jednoduše zatlačit. Při bolavém kolenu jsem si myslel, že to po druhém kole odpískám. Jsem neporazitelný, ale když mě dostane někdo pod tlak, je to špatné, na tom musím zapracovat. V případě, že to bude Fleury, mě určitě očekávejte v Oktagonu, fandím mu, ale Martin je můj kámoš, srdíčko mi jde na obě strany. Je pocta zápasit s Fleurym a zároveň věřím v přirozenou těžkou váhu Martina Budaye.“
Submise v postoji ve 2. kole pro Daniela Škvora! Vespazianiho uspal škrcením a ukázal skvěle taktický zápas, nejspíš došlo na výkon večera. Český borec byl přitom dlouho v úzkých, jenže německé kladivo se vlastní aktivitou spíš unavilo a nechalo se utáhnout do gilotiny na pletivu, u níž bijci strávili skoro osm minut. Škvor se dočkal extremních ovací od publika a řekl si o titulovou bitvu s Fleurym.
Vítěz: Daniel Škvor, 2. kolo, submise
Přecházíme do hlavní karty, čekají nás poslední čtyři zápasy. Jako první dojde na řežbu v těžké váze: Patrick Vespaziani vs. Daniel Škvor
Ondřej Novotný oznámil podle neoficiálních informací, že Spicy Pája má zlomenou čelist.
Spicy Pája: „Byl to otřes. Stane se to jednou za život, ale můžu ti slíbit Ondro (Novotný), že se zavřu do kajuty a nastane dril. Andrés mi ukázal několik stráněk, co bych si měl zopakovat než dostanu reparát. Monster Gym se mě snažil změnit, miluju je. Karlos mě sem vzal, škoda, že tu nemůže být, ale dlužím mu říct díky.“
Ondřej Raška: „Chtěl bych všem poděkovat, protože hodně lidí přišlo na náš zápas. Výhru jsem neslavil jako s jinými zápasníky, Pavel nemá za sebou žádný fight, byla povinnost tohle vyhrát. Ale děkuju mu, díky němu jsem získal sponzory, o nichž se mi ani nesnilo a mohl jsem být v O2 areně. Páju cením, protože ne každý dokáže vlézt do klece v O2 areně. Věřím, že u sportu zůstane a bude ho formovat. Myslím, že by nebyl špatný kluk, kdyby u něj zůstal a našel v něm smysl života. Chtěl jsem ho trápit, ale nepotřebuju nikoho zesměšňovat a dělat z někoho idiota. Je jasné, že nemůže být na takovém levelu, i moje začátky byly otřesné. A ty vlasy mu sluší víc než tahle mrkev. Jsem rád, že mi byl potvrzen zápas na 14.2. v Ostravě.“
Pohled Mariána Šustra: „Zápas mohl být ukončen o pět úderů dříve. Tóth se nebránil aktivně a neměl odpověď na žádnou Raškovu techniku. Raška trefil 28 ran, Tóth žádný.
1:19 minuty. Tak dlouho trvalo vraždění Pavla Tótha od Ondřeje Rašky. Začalo se v postoji, pak Spicy Pája schytal první bombu, kterou ustál. Favorit a profík jej záhy shodil na zem a pak spustil paletu raket do hlavy. Krev, bezvědomí a rychlý konec. Proti slabšímu soupeři by Spicy Pája jistě předvedl víc, ale toto bylo naivní.
Brutální průběh! Raška zdemoloval Tótha, nejdříve ho natrefoval v postoji, načež ho poslal slávou ran a loktů na zemi do bezvědomí.
Vítěz: Ondřej Raška, 1. kolo, TKO
Spicy Pája si oholil hlavu dohola! A na Tótha se překvapivě nebučí. Diváci však ani nijak nefandí. Spíše čekají, co nakonec uvidí.
Než přejdeme do hlavní karty, čeká nás v rámci „Celebrity Series“ představení ikony sociálních sítí Spicy Páji. Těžko předpovídat, jakou bude mít úroveň jeho souboj s Ondřejem Raškou. Profesionální bijec jde na účastníka reality shows Love Island či Survivor.
Jeden z promotérů Pavol Neruda oznámil tři velké turnaje pro rok 2026. Oktagon oslaví deset let existence:
- 6. 6. Bratislava
- 1. 8. Štvanice, Praha
- 26. 9. Frankfurt
Mentální koučové Patrika Kincla promluvili těsně před utkáním s Robertem Pukačem pro iSport. „Každý nemůže být profesionální sportovec a je to dobře. To síto je velice cenné. Projdou jen nejsilnější jedinci,“ říká Večeřa o náročném světě profi sportovců. Celý rozhovor čtěte ZDE>>>
Zatímco se v O2 areně natáčí další sekvence z filmu Bojovník, do akce se připravuje „Spicy Pája“ Pavel Tóth.
2. kolo, čas: 1:51. V tomto okamžiku se uzavřela Petráškova kariéra, bohužel pro něj porážkou. Přišlo to z ničeho nic. Diváci v aréně stále nevěří, tribuny utichly. Petrášek potřetí v O2 areně prohrál, tentokrát ztratil skoro vyhraný zápas. Polský bijec, s hlavou od krve, dokázal překvapit, schytával rány, pak ale vytáhl armbar a Petrášek odklepal konec.
„Už nechci bojovat, bylo to nádherné období mého života, ale už na to nemám. Mrzí mě, že jsem to nezvládl, nachytal mě na armbar, zaslouží si respekt. Jednou jsem z toho utekl, pak mě zavřel pod tělo a už jsem se z toho nemohl vytáhnout. Nachytal mě, hajzl," uvedl v kleci po zápase Petrášek. Promotér Novotný mu nabídl jinou roli v Oktagonu, naznačil nejprve komentování zápasů.
Vítěz: Mateusz Strzelczyk, 2. kolo, submise
Bouřící hala hnala v 1. kole Petráška. Ten spustil krev na hlavě Mateusze Strzelczyka. Petrášek se sice zpočátku nechal lacině stáhnout na takedown a většinu času strávil pod ním, ke konci prvního kola ovšem vývoj otočil a spustil palbu ran. Ve hře možná bylo i jeho předčasné vítězství, ale Polák to těsně ustál až do konce.
Velký aplaus pro Miloše „Melouna“ Petráška, jenž za hudby z Rockyho nastupuje spolu se svým synem na ramenou na svůj poslední kariérní zápas. Končí v 32 letech, což je poměrně brzy. I tak se stihl zapsat mezi historicky nejvýraznější tváře českého MMA a ovlivnil rovněž cestu současné české jedničky Jiřího Procházky. Právě on je dnes osobně přítomen v O2 areně. Halou se nese pokřik „Meloun, Meloun!“
Naopak další zápas nebyl vůbec pohledný. Jonas Mågård měl celou dobu převahu a tlačil se do Elvise Silvy, který zůstal pasivní a v kleci jako by vůbec nebyl. Dánský „žralok“ tak byl na tuhle písemku sám, protože soupeř se do zápasu příliš nezapojil. Mågård si připsal pár tvrdých úderů i loktů, sice došlo na celou porci kol, ale o vítězi bylo jasno, ačkoli Dán za celých patnáct minut nepředvedl nic, co by protivníka předčasně ukončilo, a tak jsme oboustranné trápení sledovali až do konce. „Oba jsme byli trochu zranění, ale žádný zápas v Oktagonu nezruším, dělám to kvůli vám divákům," řekl Mågård v pozápasovém rozhovoru.
Vítěz: Jonas Mågård, 3. kolo, na body
O2 arena se za malou chvíli promění ve filmovou scénu. V kleci Oktagonu se totiž bude natáčet finální zápas filmu Bojovník, který půjde do kin v srpnu roku 2026. Jeho hlavní tváří je Milan Ondrík. Ve snímku si zahrají i profesionální bojovníci v čele s Davidem Kozmou a Matoušem Kohoutem.