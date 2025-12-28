Oktagon 81 ONLINE: Začíná se šesti předzápasy, Petrášek se loučí s kariérou
Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodí dnes hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. O pás muší váhy se pobijí veteráni nejlepší světové ligy UFC. David Dvořák vyzve kazašského šampiona Žalgase Žumagulova. V hlavním utkání večera se pak proti sobě střetnou elitní těžkotonážníci Martin Buday a Will Fleury. Perlou turnaje však bude vyvrcholení rivality Patrika Kincla a Roberta Pukače, které do značné míry rozhodne o dalším směřování kariéry domácího bijce. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 28. prosince 2025
Třetí výhra v řadě během tří měsíců pro Alexe Hutyru. A znovu po rear naked choke. Kováče ukončil ve druhém kole při submisi. Kováčovi utekla kondice a bylo otázkou času, kdy odklepe konec. Stalo se tomu tak při škrcení, ze kterého se nedokázal na zemi dostat. Hutyra pak znovu prokázal potenciál a možná si řekl o zápas na příštím únorovém galavečeru v Ostravě.
Vítěz: Alex Hutyra, 2. kolo, rear naked choke
Ivan Klevets se vítězně vrátil do Oktagonu a potvrdil papírové předpoklady. Skowyrovi došly po druhém kole síly. Na znamení vítězství ovšem paradoxně zvedli ruku oba borci, přestože bodování po jednotlivých kolech je veřejné, takže bylo zřejmé, že má navrch jeho soupeř. Nakonec došlo na plnou porci tří kol a podle bodových rozhodčích všechna, ačkoli byla poměrně vyrovnaná - hlavně to úvodní, ovládl ukrajinský bijec Ivan Klevets. Polská výprava v čele s Bartolomiejem Skowyrou byla přesto velmi zklamaná z verdiktu sudích.
Vítěz: Klevets, 3. kolo, na body
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
Zlomový moment v historii českého MMA. Tuzemská organizace Oktagon na sobotní tiskové konferenci oznámila zavedení antidopingového programu ve spolupráci se světovou agenturou WADA. Bojovníci budou od poloviny roku 2026 testováni na stimulanty. Seznam postihovaných látek a forma trestů jsou stále v jednání. Už teď je jasné, že do první verze programu nebude zahrnuto testování na steroidy. „Nemyslím si, že je to tak strašlivé, jak to mnozí prezentují,“ řekl Ondřej Novotný, spolumajitel ligy o užívání steroidů v MMA. Promluvil také o zatčení Karlose Vémoly. Více čtěte ZDE >>>
Velké loučení. Miloš Petrášek se naposledy v kariéře postavil na váhu.
Tentokrát na facku jako dopoledne nedošlo. Ondřej Raška si na slavnostním vážení pro Pavla Tótha alias Spicy Páju připravil knihu Každodenní etiketa pro mládež - Jak být svůj a nechovat se jako pitomec.
Tisková konference se rázem mění na scénu natáčení filmu Bojovník. Mezi skutečné zapasníky se posadili herci v čele s Milanem Ondríkem.
Oktagon představil návratový zápas Davida Kozmy. Utká se s kvalitním Slovákem Jozefem Wittnerem v polovině února na Oktagon v Ostravě.
Zlomový okamžik! Oktagon představuje nový antidopingový program, který spustí v polovině příštího roku a bude fungovat ve spolupráci se světovou agenturou WADA. Zatim bude organizace testovat na stimulanty, steroidy v hledáčku prozatím nebudou.
Oktagon právě na tiskové konferenci Oktagon Time odhalil spolupráci s přední evropskou investiční platformou XTB.
Oficiální vážení je u konce.
A další facka! Tentokrát mezi rivaly v boji o titul v muší váze. Vyslal ji David Dvořák, když se mu soupeř Žalgas Žumagulov zapřel čelem do obličeje.
Váhový limit splnili oba rivalové Patrik Kincl a Robert Pukač.Staredown proběhl beze slov a strkanic, ale také bez podání ruky.
A je tady Spicy Pája aneb vítěz reality show Survivor Pavel Tóth a účastník turnaje bez jakékoliv předchozí zápasové zkušenosti z ringu. Hned bylo rušno - dostal facku poté, co svého soupeře Ondřeje Rašku strčil do hrudi při setkání tváří v tvář.
Miloš Petrášek zvládl před posledním zápasem kariéry váhový limit. Vypadá ve výborné formě.
V pohotovosti je v zákulisí ochranka, aby předešla konfliktu mezi rivaly Jonasem Magardem a Elvisem Silvou. Rivalové si na konec vyměnili zblízka několik poznámek, ale na fyzický kontakt nedošlo.
Dobrý začátek vážení Oktagonu 81. Zatím všichni bojovníci splnili váhový limit. Další na řadě je talent z týmu Davida Dvořáka a Patrika Kincla, Vojtěch Khol.
Patrik Kincl krátce před vážením přiznal: „Tady se odehrála asi největší změna. Většinu práce jsem si udělal v přípravě a do posledního týdnu jsem šel s nejméně kilogramy v kariéře.“
Kromě turnaje Oktagon 81 žije česká MMA komunita vánočním zadržením a uvalením vazby na Karlose Vémolu. Co už všechno zaznělo v kauze kolem zápasníka, který kraloval domácí scéně a na aktuální akci měl vystupovat jako komentátor?
- Podrobnosti kauzy: z čeho má být Vémola obviněn?
- První Vémolův vzkaz
- Vyjádření Vémolova manažera: Je to fraška
- Šéf Oktagonu Ondřej Novotný se Vémoly zastal
- 1
- 2