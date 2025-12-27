Předplatné

Oktagon 81 ONLINE: Zlomový okamžik! Nový antidopingový program i Kozmův návrat

Video placeholder
Je Kincl opravdu favorit? Je Budayova váha výhoda a ustojí Dvořák kazašský box • Zdroj: iSport.tv
Mezi Pavlem Tóthem alias Spicy Pájou a Ondřejem Raškou došlo po vážení na fyzický konflikt a padla i facka
Čelo na čelo se proti sobě ocitli David Dvořák a Žalgas Žumagulov
Patrik Kincl na vážení před turnajem Oktagon 81
Patrik Kincl před oficiálním vážením na turnaj Oktagon 81
Marián Šustr, Martin Pešout
Oktagon
Oktagon pro poslední turnaj roku v O2 areně opět připravil na neděli 28. prosince mimořádnou startovku. Akci s pořadovým číslem 81 vévodí hned dva titulové duely, té nejtěžší a nejlehčí kategorie. O pás muší váhy se pobijí veteráni nejlepší světové ligy UFC. David Dvořák vyzve kazašského šampiona Žalgase Žumagulova. V hlavním utkání večera se pak proti sobě střetnou elitní těžkotonážníci Martin Buday a Will Fleury. Perlou turnaje však bude vyvrcholení rivality Patrika Kincla a Roberta Pukače, které do značné míry rozhodne o dalším směřování kariéry domácího bijce. Sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Online přenos - Oktagon 81
Všechny zprávyDůležité momenty

Zprávy ze dne 27. prosince 2025

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 17:24

Oktagon představil návratový zápas Davida Kozmy. Utká se s kvalitním Slovákem Jozefem Wittnerem v polovině února na Oktagon v Ostravě.

Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 17:16

Zlomový okamžik! Oktagon představuje nový antidopingový program, který spustí v polovině příštího roku a bude fungovat ve spolupráci se světovou agenturou WADA. Zatim bude organizace testovat na stimulanty, steroidy v hledáčku prozatím nebudou.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 17:10

Oktagon právě na tiskové konferenci Oktagon Time odhalil spolupráci s přední evropskou investiční platformou XTB.

27. prosince 2025 · 09:55

Oficiální vážení je u konce.

Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 09:46

A další facka! Tentokrát mezi rivaly v boji o titul v muší váze. Vyslal ji David Dvořák, když se mu soupeř Žalgas Žumagulov zapřel čelem do obličeje.

Video placeholder
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 09:41

Váhový limit splnili oba rivalové Patrik Kincl a Robert Pukač.Staredown proběhl beze slov a strkanic, ale také bez podání ruky.

Video placeholder
Důležitý moment
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 09:35

A je tady Spicy Pája aneb vítěz reality show Survivor Pavel Tóth a účastník turnaje bez jakékoliv předchozí zápasové zkušenosti z ringu. Hned bylo rušno -  dostal facku poté, co svého soupeře Ondřeje Rašku strčil do hrudi při setkání tváří v tvář.

Video placeholder
Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 09:28

Miloš Petrášek zvládl před posledním zápasem kariéry váhový limit. Vypadá ve výborné formě.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 09:20

V pohotovosti je v zákulisí ochranka, aby předešla konfliktu mezi rivaly Jonasem Magardem a Elvisem Silvou. Rivalové si na konec vyměnili zblízka několik poznámek, ale na fyzický kontakt nedošlo.

Marián Šustr, redaktor iSport.cz
27. prosince 2025 · 09:14

Dobrý začátek vážení Oktagonu 81. Zatím všichni bojovníci splnili váhový limit. Další na řadě je talent z týmu Davida Dvořáka a Patrika Kincla, Vojtěch Khol.

27. prosince 2025 · 09:08

Patrik Kincl krátce před vážením přiznal: „Tady se odehrála asi největší změna. Většinu práce jsem si udělal v přípravě a do posledního týdnu jsem šel s nejméně kilogramy v kariéře.“

Patrik Kincl před oficiálním vážením na turnaj Oktagon 81
27. prosince 2025 · 08:31

Kromě turnaje Oktagon 81 žije česká MMA komunita vánočním zadržením a uvalením vazby na Karlose Vémolu. Co už všechno zaznělo v kauze kolem zápasníka, který kraloval domácí scéně a na aktuální akci měl vystupovat jako komentátor?

 

Karlos Vémola má vážný problém, před Štědrým dnem si pro něj domů přišli policisté
Policie u domu Karlose Vémoly.
27. prosince 2025 · 08:00

Dobré ráno, turnaj Oktagon 81 je na programu až zítra, ale rušno kolem turnaje bude již dnes. Co nás čeká?

  • 9:00 - vážení
  • 16:00 - tisková konference Oktagon Time, na které organizace představí své další plány

