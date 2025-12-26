Šéf Oktagonu Novotný se zastal Vémoly: Je to velmi zvláštní. Krysy vylezly a mají radost
Je největší hvězdou v historii Oktagonu, na nedělním turnaji v O2 areně měl být Karlos Vémola v roli komentátora. Kvůli uvalení vazby a obvinění z organizované drogové činnosti vůči známému zápasníkovi k tomu nedojde. Na podporu šéfa Oktagonu Ondřeje Novotného se však může spolehnout. „Je to celé velmi, velmi zvláštní,“ řekl ke kauze v podcastu MMA letem světem.
Razie ve Vémolově domě den před Vánoci se stala událostí, která v Česku přesáhla sportovní svět. Kvůli obvinění z trestného činu nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotropními látkami Vémolovi hrozí v případě usvědčení až 18 let za mřížemi.
Podle Novotného byl zvláštní už samotný zákrok policie ve Vémolově domě. „Celá prohlídka byla údajně neprofesionální, a to je ještě slabé slovo,“ řekl.
Nerozumí ani tomu, proč Vémola musel putovat do vazby. „Karlos dostal vazbu jen kvůli tomu, že celá kauza je řešena ve vysokých trestech. Jeho obhájce neví, co má rozporovat. Karlos ani nemá koho ovlivňovat.“
Nejen Novotného překvapilo, čeho se obvinění týká. „Kolem Karlose se vždy budou motat lidi, kteří jsou všelijaký. V životě jsem ale Karlose s drogami neviděl a neslyšel ho o nich mluvit. Což není žádný důkaz, ale všichni, kdo ho znají a mají s ním co do činění na bližší bázi, jsou z toho konsternovaní. Můžeš si proti němu vymýšlet cokoliv, ale tohle je velmi zvláštní.“
Na podporu Oktagonu se může Vémola spolehnout. „Za Karlosem stojíme, ctíme presumpci neviny, jednak i to, co jsme si spolu zažili, a kamarádství a věříme, že to bude rychle za Karlosem. Řeknu to osobně: všechny ty krysy, které teď vylezly a mají radost, tak se moc těším, jak to bude vypadat, až to skončí.“