Novotný o antidopingu i virální facce: Vítězství pro Spicy Páju. Vrátil se i k Vémolovi
Zlomový moment v historii českého MMA. Tuzemská organizace Oktagon na sobotní tiskové konferenci oznámila zavedení antidopingového programu ve spolupráci se světovou agenturou WADA. Bojovníci budou od poloviny roku 2026 testováni na stimulanty. Seznam postihovaných látek a forma trestů jsou stále v jednání. Už teď je jasné, že do první verze programu nebude zahrnuto testování na steroidy. „Nemyslím si, že je to tak strašlivé, jak to mnozí prezentují," řekl Ondřej Novotný, spolumajitel ligy o užívání steroidů v MMA. Promluvil také o zatčení Karlose Vémoly.
Váš antidopingový program bude rozdělen na několik etap. V té první budete bojovníky testovat na co?
„Na stimulanty. Ty jsou podle mě největším nešvarem v MMA. Steroidy se do moderního MMA úplně nehodí. Stimulanty jsou ale podle výzkumů, které jsme v průběhu dvou let načerpali z různých organizací, věcí, která stojí za to, abychom se do ní opřeli.“
Přijde v další etapě také testování na steroidy? Také ty jsou podle řady bojovníků, trenérů i lékařů velkým nešvarem světa MMA.
„Pořád si myslím, že je jedna věc o tom mluvit a druhá najít to ve skutečnosti. Mluvíme o tom, jako by steroidy byly v krámě, do kterého můžete zajít a koupit si je. Ti kluci už dnes vyrůstají v trochu jiném prostředí. Není to tak strašně jednoduché. Dopování není vůbec levné. Asi mám v tomhle ještě trochu růžovější brýle, byť se v prostředí bojovníků pohybuji a občas slýchám to, co říkáte. Nemyslím si ale, že je to tak strašlivé, jak to mnozí prezentují.“
Za jak dlouho se dá tedy předpokládat, že začnete testovat i na steroidy?
„Nevím. Je to těžký. Věnuji se tomu strašně dlouho. Potírání dopingu má spoustu otazníků, které budou dál vznikat v různých problémových situacích. Nechci říkat, že to bude za rok, za dva nebo za tři. Uvidíme, jak půjde první etapa, kam nás zavede a jaké bude mít výsledky.“
Vážení před turnajem bylo hodně napjaté. Očekával jste to?
„Neočekával. Nevěřil bych, že někdy uvidím Davida Dvořáka, jak se pokouší někomu dát facku. (usmívá se) To se nikdy nestalo. Žalgas Žumagulov ho evidentně vyvedl z klidu. Stejně tak Ondřej Raška se nechal vyprovokovat. Stejně tak velkou intenzitu doručili do svých staredownů Patrik Kincl a Martin Buday. Jde vidět, jak moc důležité to pro všechny aktéry je.“
Facka, kterou zasadil Raška soupeři Pavlu Tóthovi, se stala na sociálních sítích virální a přitahuje tak pozornost turnaji. Na druhou stranu se ale také objevuje kritika, že takové chování do sportu nepatří. Co si o tom myslíte vy?
„V bojových sportech se tohle na vážení děje. Kluci, kteří takové situace provokují, s tím počítají a chtějí vidět reakci soupeře. Když Pavel do Rašky strčil, moc dobře věděl, že se něco stane. Chtěl to vyvolat. Pro Pavla je tedy facka, kterou dostal, vítězstvím. Samozřejmě mají potyčky na vážení své hranice, ale tohle je nepřekročilo. Nebudeme se tvářit, že to tak není.“
Projekt Celebrity Series vyvrcholí až zápasem. Přesto, jak ho zatím hodnotíte?
„Je to absolutní úspěch. Dostali jsme, co jsme chtěli. Propíchli jsme další bublinu. Ukázali jsme lidem postavy z pozadí scény, ať už jde o trenéry nebo i Rašku. Společností to nějakým způsobem bublá, což jsme již dělali a chceme to dělat dál.“
Vybudovat postavu bojovníka Pavla Tótha byla z vaší strany obrovská investice. Bude pokračovat jako vaše akvizice?
„Po zápase si s Pavlem sedneme a probereme to. Ukáže jeho zápas, na který se teď soustředí. Ten může vše změnit. Další kroky jsou na něm.“
Celebrity Series je mimo jiné projekt Karlose Vémoly. Bude pokračovat i v případě, že bude Vémola dál ve vazbě?
„Bude pokračovat i bez Karlose, pokud to tak dopadne. On by určitě nechtěl, abychom to zastavili. Je s tím úzce spjatý, ale nedá se nic dělat. Každý z nás je nahraditelný.“
Komunikoval jste s týmem Vémoly, o tom v jakém je stavu?
„Určitě. Karlos je bojovník a v rámci možností to snáší, jak jen to jde.“
Ve svém podcastu MMA Letem Světem jste řekl, že byl policejní zásah na Vémolu mírně řečeno neprofesionální. Z čeho tak usuzujete?
„Z informací, které mám. Podle nich se řídím.“