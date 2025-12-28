Mentální koučové o Kinclovi: Trashtalku se směje. Perfekcionismus ho posouvá i brzdí
Jeden z nejúspěšnějších českých bojovníků se dostal do zlomového bodu kariéry. Patrik Kincl dnes v utkání s rivalem Robertem Pukačem plánuje zlomit sérii proher a dokázat, že ještě nenastal čas na konec kariéry, o kterém přemýšlel po porážce s Machmudem Muradovem. S nastavením do zápasu v pražské O2 areně na Oktagonu 81 mu pomáhalo duo mentálních koučů Michal Cipro a Milan Večeřa z Winning Minds. „Každý nemůže být profesionální sportovec a je to dobře. To síto je velice cenné. Projdou jen nejsilnější jedinci,“ říká Večeřa o náročném světě profi sportovců.
Co tedy dělá z Kincla jednoho z těch nejsilnějších?
Cipro: „Hromada aspektů. Určitě nejde jen o jeden. Jde o celý život, který ho formoval ve velkého bojovníka a to nemyslím jen ve smyslu MMA. Je odvážný člověk. Vypíchl bych jeho perfekcionismus. Ten ho párkrát zabrzdil, ale také by se bez něj nedostal tak daleko. Pořád hledá, v čem se zlepšovat.“
V nedávném rozhovoru pronesl: „Starého psa novým kouskům nenaučíte.“ Je to opravdu tak těžké vyprostit se ze sevření perfekcionsmu, který ho stál poslední dva zápasy?
Cipro: „Je důležité si uvědomit, v jaké situaci před těmi dvěma zápasy byl. Měl sérii výher, čtyřikrát uspěl v titulových bitvách, byl jedničkou organizace. Navíc si splnil, co chtěl. Porazil v odvetě Karlose Vémolu, což byl velký milník jeho kariéry. Jiskra toho, že si za něčím jdete, pak zmizela. Hnát se za titulem a obhajovat ho, jsou dvě hodně rozdílné věci. A co se týče těch dvou zápasů, ano, neodemknul svůj plný potenciál a prohrál, ale nedostal přes hubu.“
Večeřa: „Patrik si je vědom, kde byla chyba. Sice říkal, že starého psa novým kouskům nenaučíte, ale on na tom skutečně pracuje po svém. My to spolu rozebíráme a dáváme mu zpětnou vazbu. Spoléhání se sám na sebe ho dovedlo do světové top padesátky a ke čtyřem úspěšným obhajobám. U Patrika nejde o žádné radikální změny.“
Někdejší rivalové o Kinclovi prohlašovali, že nemá srdce bojovníka, protože za nepříznivého bodového stavu neskousne chránič a nevrhne se do bitky.
Cipro: „Nemá srdce, nebo má rozum? Patrik umí dobře vyhodnotit stav, ve kterém se nachází a ví, že by šel do bezhlavého risku útoku, který by byl maximálně dobře divácky oceněný. Tohle je jen další projev Patrikovy chytrosti. Bavíme se o posledních dvou zápasech, ale ohlédněme se ještě dál. Jaký zápas předvedl s Karlosem, jak finišoval Alexe Lohorého, jak se kousnul při duelu s Piotrem Wawrzyniakem. Tehdy právě to srdce ukázal. Někdejší Patrikovi soupeři tohle tvrdí, protože si do něj chtějí kopnout a můžou k tomu použít zápasy s Engizekem a Machem.“
Nyní Kincla čeká hodně vyhrocený zápas s Pukačem. Je těžké jej připravit na to, aby se nenechal strhnout emocemi?
Večeřa: „S Karlosem si již vyzkoušel, že tohle zvládá. Patrik je dokáže mistrně odstínit emoce od boje. Dění v kleci osobně nebere. Ptali jsme se na to, ale pro něj to ani není téma. Trashtalku se s odstupem času zasměje.“
A ptali jste se ho na případný konec kariéry?
Cipro: „Párkrát jsme to řešili. Prvotní myšlenky na konec jsou vždy v emocích, to je stejné u všech sportovců. Po takovýhle porážkách má každý nejdřív chuť se na to vykašlat. Nicméně Patrik si uvědomuje, že kariéra má nějaké finále. Dlouhodobě si budu roli, kterou bude naplňovat po dráze zápasníka, což je opět projev jeho inteligence.“