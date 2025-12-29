Kincl vyučoval a vykoupil se. Šéf Oktagonu mu navrhuje velkou odvetu o titul
Nikoli „Inspektor“, ale „Profesor“. Tak by měla znít přezdívka Patrika Kincla po nedělním dominantním výkonu v utkání s Robertem Pukačem v pražské O2 areně. Bývalému šampionovi Oktagonu se podařilo v sobě opět probudit oheň a dát zapomenout na porážky z minulých dvou let, když slovenského rivala jednoznačně předčil v postoji i na zemi. Spolumajitel ligy Ondřej Novotný následně na tiskové konferenci navrhl, aby se Kincl podruhé utkal s Machmudem Muradovem o prozatímní titul. Oktagon 81 ONLINE ZDE>>>
Velké vykoupení v O2 areně. Patrik Kincl zlomil sérii porážek a dokázal, že v něm stále plane oheň bojovníka. Hned od začátku zápasu vyvíjel iniciativu a postupně rivala Roberta Pukače rozebíral v přestřelkách v postoji. Aniž by se dostal do jakéhokoli vážného ohrožení, vybojoval šestatřicetiletý Čech bodové vítězství. O jednostrannosti utkání vypovídala mimo jiné i poměr trefených ran 78 ku 29 ve prospěch Kincla.
„Taktika byla jít lovit a bavit se krásou sportu, který mě vyndal ze dna a zachránil prdel. Na postoji makáme dlouho a cílem bylo prodat věci ze žíněnky aspoň z padesáti procent. Počítal jsem s tím, že už toho sráče mám a pak koukám, že nastupuje do druhého kola. Je jako ocel, za to bych mu dal kredit,“ povídal Kincl ještě v euforii krátce po vyhlášení verdiktu sudích.
Průběh zápasu diktoval přesný direkt z přední ruky, který Kincl od prvního kola trefoval a připravoval si jím delší boxerské kombinace. Pukačovi se pod náporem valících se úderů začaly otevírat rány na obličeji. Slovák se nezvládl proti bývalému čtyřnásobnému šampionovi vůbec prosadit. Když se mu konečně nějaký útok podařil, Čech ho chytil do klinče a stáhl pod sebe na zem.
Dominantní vítězství bylo Kinclovou nejjasnější odpovědí na Pukačův trashtalk, který zápasu předcházel. Rivalita v posledních měsících přerostla do osobní roviny. Bijci si však po boji ihned podali ruce, objali se a zakopali válečnou sekyru. „Před zápasem jsem si dělal vize, jak mu to tady pak dám na tiskovce všechno sežrat. Chtěl jsem ho v té kleci vychovat. Ve finále ale musí Robovi poděkovat. Potřeboval jsem takovou rivalitu,“ uznal Kincl.
„Já ti moc děkuji, jsi neskutečný,“ navázal na svého soupeře Pukač. Ten si, ačkoliv jasně prohrál, držel na tiskové konferenci dobrou náladu. „Mně se líbil můj výkon. Líbilo se mi, že jsem byl nezlomný. Tím ale nic neubírám Patrikovi. Dobil mě a restrukturalizoval mi obličej. Sám sebe jsem ani nepoznal, když jsem viděl fotku, jak teď vypadám,“ smál se Slovák s napuchlou tváří a dodal: „Doufám, že ještě někdy budu vypadat normálně.“
Kinclův další boj? Snad velká odveta
Triumfem nad Pukačem, který do zápasu vstupoval po sérii čtyř vítězství, Kincl upevnil svou pozici na vrcholu střední divize. V žebříčku jej převyšují pouze jeho poslední přemožitelé Machmud Muradov a Kerim Engizek.
Sám Kincl si o titulový zápas sice neřekl. S lákavým scénářem však přišel spolumajitel Oktagonu Ondřej Novotný. „Pro mě by bylo zajímavé, kdyby šel Patrik, tak jak je teď naladěný, po svých stopách zpátky. Pokud by to Patrik a Mach chtěli, umím si představit, že by proběhla jejich odveta. Mach by obhajoval prozatímní titul, což je sice dost neobvyklé, ale ve světě už i takové precedenci jsou,“ řekl promotér po skončení turnaje.
Vítěz případné odvety Kincla a Muradova, kteří se poprvé střetli letos v červnu v Edenu, by následně vyzval tureckého šampiona. Toho od první obhajoby pásu drží finále pyramidy Tipsport Gamechanger, jenž má absolvovat za tři týdny v Dusseldorfu.
O místo v titulovém mixu nabité střední divize se hlásí také hvězdný Ir. Will Fleury v neděli zaznamenal největší výhru kariéry, když v prvním kole knockoutoval elitního Martina Budaye.
V příštím roce jej čeká ještě šampionské klání s českým ranařem Danielem Škvorem. Nicméně Fleury plánuje o krok napřed.
„Fleury by do toho samozřejmě taky rád zasáhl. Teď obhájil pás těžké váhy, čeká ho obhajoba titulu v polotíze a on by se pak rád vydal do střední váhy, aby se stal prvním světovým šampionem tří váhových kategorii naráz. Samozřejmě nás to zajímá. Double šampionovi se těžko říká ne,“ uznal Novotný.