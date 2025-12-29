Škvor šokoval O2 arenu a vyzval šampiona Fleuryho: Nejdřív musím na operaci kolene
Známý knockouter Daniel Škvor přijal riziko zápasu ve vyšší váze, aby se mohl představit na prestižním turnaji v Oktagon 81 v O2 areně. A vyplatilo se. Šestatřicetiletý Čech ustál wrestlingový nápor dvoumetrového Němce Patricka Vezpazianiho a ve druhém kole jej ukončil na škrcení, čímž jako odchovaný kickboxer doručil jedno z největších překvapení večera. Škvor tak potvrdil své kvality a vyzval jedničku Oktagonu, šampiona dvou váhových kategorií Willa Fleuryho.
Čekal jste takový průběh a finiš?
„Vůbec ne. Ani by mě nenapadlo, že bych utáhnul takhle obrovského chlapa na škrcení. (směje se) Čekal jsem, že se budeme přestřelovat v postoji a mně se podaří ho zlomit boxerskými kombinacemi. On to však odmítal a na úkor akce se mě snažil natlačit na pletivo a držet mě tam. Nemyslím, že to takticky zvládl, protože jsem se mu dobře bránil a on se při pokoušení dostat mě na zem akorát vyšťavil. Taky jsem se v prvním kole dost vyčerpal, ale ve druhém jsem už cítil, že mi v klinčích nic nedělá, a tak jsem zkusil finiš.“
Párkrát jste se přeci jen dostali k divoké výměně úderů. Cítil jste, že jste Vezpazianim otřásl?
„Spíš mi přišlo, že jsem se dobře rozjížděl, ale on se stačil se mnou svázat do klinče. Nicméně myslím, že jsem ho párkrát trefil opravdu dobře, dvakrát jsem mu tvrdě zakontroval kolenem na solar. Zřejmě proto se nechtěl se mnou bít v postoji a tlačil mě neustále na pletivo. Blokoval mi tak moje nejsilnější zbraně.“
Ačkoliv jste kovaný kickboxer, soupeře jste utáhl škrcením. Driloval jste vůbec tento finiš v tréninku?
„Škrcení netrénuji vůbec. (směje se) Pracoval jsem na zvedání ze země a obraně v klinčích. Vezpaziani zkrátka není tak silný, jak jsem si myslel. Když jsem viděl, jak zasypával předchozí soupeře ranami na zemi, vypadalo to strašně destruktivně. Ti soupeři však nebyli moc kvalitní. Pár ran jsem od něj dostal, ale nic moc mi neudělal.“
Budu muset na operaci
V jednu chvíli jste podklesl a zdálo se, že máte něco s kolenem. Později jste uvedl, že jste si jej při tréninkovém kempu zranil. Jak moc vás to při zápase omezovalo a hrozilo, že byste do něj nenastoupil?
„Limitovalo mě to hlavně v přípravě. A v kleci? Místy mě to bolelo dost. Dosud šlo jen o meniskus, ale v boji mi v koleni píchlo i z druhé strany, což mi trochu vzalo vítr z plachet. Uvidíme, snad jsem si to příliš nezhoršil. Každopádně budu muset na operaci.“
Později jste ještě kousek od klece sledoval Willa Fleuryho, jak poráží Martina Budaye, načež jste jej šel vyzvat k titulovému utkání. Jak hodnotíte Irův výkon?
„Bylo to šílené. On Budym otřásl takovým způsobem, až mu úplně vypnul bojové IQ. Budy inkasoval hrozné bomby, ale nezkusil žádný boxerský klinč ani pokus o strh na zem. Fleury byl jako na lovu. Jakmile ucítil, že je soupeř v problémech, ještě vystupňoval nápor. Je zvíře. Budu to mít těžký. Od zbytku divize je kvalitativně odskočený, snad právě krom Budyho. S ním by mohl bojovat desetkrát a pokaždé by to vypadalo jinak.“
Často mluvíte o tom, že nejste úplný profík. Živíte se hlavně trenérstvím. Dáte ale pro přípravu na Fleuryho trenérskou roli stranou, abyste se zvládl na takový kalibr dost natrénovat?
„Určitě. Věřím, že se na něj dokážu pořádně připravit. Větší roli hraje, že je mi už šestatřicet, mám za sebou patnáct zápasů v MMA a asi šedesát v postojových disciplínách. Ke každému z nich se pojí nějaké zranění. Poslední rok tedy dost spekuluji, jestli budu v dráze bojovníka pokračovat. Každá další příprava na zápas je pro mě náročnější. Musím hledat motivaci, zatímco Fleury to má nastavené jasně jako zabiják.“