Bude Peňáz pokračovat v Oktagonu? Zájem má i KSW. Míč je na straně Novotného, míní kouč
Jedenáct měsíců Matěj Peňáz nestál v kleci. Opakované zdravotní problémy a spory s vedením ligy bránily devětadvacetiletému bijci ve startu a očekávaný návrat může nastat v překvapivé destinaci – kolbišti polské stáje KSW. Ta je hlavním konkurentem tuzemského Oktagonu, kde bude Peňázovi v březnu končit smlouva.
„Otevřené jsou obě cesty. Těsně před skončením smlouvy budeme jednat se všemi stranami a rozhodneme se podle nejlepších nabídnutých podmínek,“ promluvil André Reinders, Peňázův trenér o rozcestí, na kterém se jeho svěřenec nyní nachází.
Platové a jiné smluvní podmínky však nebudou jedinými vodítky při rozhodování o další štaci. Důležitá je pro Peňáze také „UFC klauzule“, která by mu dovolovala předčasně skončit kontrakt a odejít do nejlepší světové ligy. Tuto výjimku bijec přezdívaný „Money“ doposud v Oktagonu měl. KSW ji však v drtivé většině případů neuděluje. Mimo to ale zásadní roli sehraje taky nevraživost mezi bojovníkem a promotérem domácí ligy.
„V Oktagonu by se Matějovi dostalo větší pozornosti a slávy, ale je tam taky ten jeho spor s Ondrou Novotným. Bohužel tam jsou vzájemné osobní antipatie,“ připustil Reinders. „Nastalo pár nedorozumění a informačních šumů. Největším problém je, že se veřejně přes sociální sítě a podcasty řeší věcí, které mají zůstat za zavřenými dveřmi,“ dodal kouč. Novotný totiž v minulosti ve svém pořadu MMA letem světem odtajňoval, jak probíhá komunikace s Peňázem a jaké soupeře odmítl. Peňáz následně reagoval na sociálních sítích a nabízel svůj pohled na jednání.
Využije KSW sporů bojovníka s Oktagonem?
„Míč je teď na straně Ondry Novotného. V zájmu Oktagonu by měl za Matějem přijít nebo mu zavolat a promluvit si s ním narovinu jako chlap s chlapem. Nikoliv si dál vyřizovat vzkazy přes sítě,“ podotkl Reinders.
Sporu mezi bijce a promotérem chce využít vedení konkurenční polské ligy. „Budeme se o Matěje určitě snažit. Máme velký zájem. Chci ale dát velký pozor na to, abychom nijak nezasahovali do jeho stávající smlouvy. Z toho, co jsem pochopil, jsou mezi Matějem a Ondřejem Novotným napjaté vztahy, což by nám mělo hrát do karet,“ uvedl Wojslaw Rysiewski, sportovní ředitel KSW pro deník Sport.
„V Oktagonu by měl Matěj více pozornosti, a tak by byl atraktivnější i pro sponzory. V KSW by se ale zas mohl oprostit od tlaku česko-slovenských fanoušků. A navíc by mu tamní vedení zřejmě bylo ochotno zaplatit velké peníze, protože pro expanzi do Čech potřebují zajímavé české bojovníky a moc jich nemají,“ míní Reinders.
Peňáz sám se k případnému přestupu nijak konkrétně nevyjádřil. Pouze připomněl, že mu smlouva končí v březnu a pak bude otevřen jednání.