Fleury o dopingu i své zkušenosti se steroidy: V MMA jsou běžné! Klíčem rovné podmínky
Oktagon chystá zlomový projekt v historii evropského MMA. V polovině příštího roku chce česko-slovenská organizace spustit antidopingový program. Ten se v první fázi zaměří na potírání užívání stimulantů a drog, proti steroidům však zatím nezasáhne. Bližší informace vedení neodtajnilo, což zanechává skeptickým mimo jiné i šampiona Willa Fleuryho. „Rovné podmínky jsou klíčové! Pokud budou zveřejňovány výsledky jen některých lidí, je jasné, že je ten program jen nástrojem promotérů," upozorňuje Ir v rozhovoru pro deník Sport a web iSport.
Krok, který má posunout evropské MMA na vyšší úroveň. Domácí stáj Oktagon chystá spuštění antidopingového programu, šampion polotěžké a těžké divize Oktagonu Will Fleury ovšem upozorňuje, na co je klíčové brát zřetel při řízení programu. Mluví také o realitě zneužívání steroidů v profesionálním MMA.
Co tedy od antidopingového programu očekáváte?
„Těžko říct. Zatím nevím, jak bude testování vypadat, což je frustrující. Až uvidíme protokol, můžeme si udělat lepší obrázek. Všichni chceme čistý sport. Všichni chceme, aby výsledky diktovaly schopnosti a vůle bojovníků. To se v našem světě bohužel neděje vždy. Pokud se Oktagon snaží tyto rovné a čisté podmínky vytvořit, stoprocentně je podporuji. Ale zároveň se zdá, že to bude sama organizace taky řídit. V tom případě bude moci určovat, čí výsledky se zveřejní a čí ne…“
Proto jste spíše skeptický?
„Trochu ano, protože stále nezveřejnili protokoly. Zatím jen vedení uvedlo, že budou testovat na stimulanty. Důležité ale taky je, kdo a jak bude s výsledky nakládat. Mého kamaráda zápasníka organizace otestovala a odhalila, že dopuje. Vedení to ale nezveřejnilo a hned při dalším utkání ho nechalo bojovat o světový titul. Mě taky chytli při dopování a můj případ byl v médiích úplně všude. Tohle prostě nejsou férové podmínky. Pokud bude Oktagon zveřejňovat všechny záznamy, kdo byl testovaný, jaký měl výsledek a jaký trest dostal, určitě to podpořím a budu nadšený. Rovné podmínky jsou klíčové! Pokud se zveřejní výsledky jen některých lidí, je jasné, že je ten program jen nástrojem promotérů.“