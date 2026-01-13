Trénovali spolu v garáži, teď budou bojovat v Oktagonu. Ligockiho čeká kariérní zkouška
Šéfové Oktagonu ho musí milovat. Daniel Ligocki přijal již pátý zápas na poslední chvíli v řadě, a to během pouhých jedenácti měsíců. Tentokrát osmadvacetiletý bijec na sobotním turnaji v Düsseldorfu zaskočí za zraněného Dominika Humburgera a utká se s veteránem světové ligy UFC, Davidem Zawadou. „Jeho věk a výsledky posledních zápasů zas nasvědčují, že má vrchol za sebou. Rozhodně ho ale nepodceňuji jako nějakého starého páprdu,“ říká Ligocki na konto o sedm let staršího Němce.
Kariérní test pro nadějného finišera. Daniel Ligocki se vrací do klece po první porážce v Oktagonu a zranění ruky, které utrpěl na začátku listopadu. Také v roce 2026 pokračuje ve vlastním trendu z loňska, když přijímá zápas na poslední chvíli.
„Byl jsem zrovna v přípravě na zápas s Milanem Ďatelinkou, který se měl odehrát v polovině února v Ostravě. Milan se ale zranil a odstoupil. Už jsem začínal být zase skeptický. Bál jsem se, že mi budou dlouho shánět soupeře a konkrétní jméno se opět dozvím až těsně před zápasem. Krátce poté mi však zavolali s tím, že je Hambáč (Dominik Humburger) zraněný, a jestli vezmu zápas v Düsseldorfu za něj. Neváhal jsem,“ vypráví nadšeně Ligocki.
Ligocki se Zawadou budou muset při vstupu do klece zapomenout, že bývali sparingoví parťáci. Poprvé spolu začali v Düsseldorfu trénovat již před pěti lety. „Kvůli restrikcím byly zakázané skupinové lekce, takže jsme trénovali v partě kámošů v garáži a do naší skupiny patřil také David. Měli jsme spolu první sparing a povídám: „Ty vole, ten je fakt dobrej.“ A ostatní mi hned opáčili, že to se rozumí, když zápasí v UFC. Našel jsem si ho na internetu a zkouknul jeho zápasy. Tehdy byl dravý a ve své nejlepší formě,“ vzpomíná Ligocki.
Tehdy měl elitní Němec navrch. „Trénoval jsem spolu v období po jeho výhře nad elitním Rusem Abubakarem Nurmagomedovem. Byl brutální. Já tou dobou trénoval MMA jen dva roky,“ vypráví osmadvacetiletý Čech.
Nyní je ale Zawadovi vyrovnaným soupeřem. Němec z posledních pěti zápasů čtyři prohrál. „Vím, jak jsem se od té doby posunul, a věřím, že zvítězím. Jeho věk a výsledky posledních zápasů zas nasvědčují, že má vrchol za sebou. Rozhodně ho ale nepodceňuji jako nějakého starého páprdu,“ říká Ligocki.
V sobotu nastoupí již do sedmého zápasu za posledních dvanáct měsíců, čtyři z toho absolvoval právě v prestižní evropské lize. Comeback do klece si tím však posunul o čtyři týdny. „Plán kempu jsme museli překopat. Teď měla zrovna přijít objemová část přípravy. Dlouhé, hrubé tréninky a drily. Namísto toho jsme nasadili tréninky na dynamiku,“ povídá bijec, který ještě před Vánoci nemohl vůbec dávat údery. Při posledním mači mu totiž soupeřův kop vyhodil palec a roztříštil skloubení.
„Byly to dva týdny, co jsem už zvládal dávat údery, aniž bych myslel na to, že si můžu ruku zase zranit, než se zrušil zápas s Ďatelinkou a domluvil se nový. Dokážu s tím již plnohodnotně trénovat, otestoval jsem to v plné zátěži,“ ujišťuje Ligocki.