Dvě operace, složité hubnutí. Tělo řeklo dost, říká Humburger a vyhlíží návrat
Čtyři zápasy během sedmi měsíců. Zběsilé bojové tempo Dominika Humburgera, které držel v loňském roce, si vybralo svou daň. Devětadvacetiletý bijec kvůli táhlému zranění odstoupil ze sobotního duelu s Davidem Zawadou na Oktagonu v Düsseldorfu. Moc času na rekonvalescenci si ale nedopřál. Návrat si naplánoval na konec dubna v Liberci a už má představu i o soupeři.
Zdravotní problémy mu zhatily poslední zápas s držitelem titulu Kerimem Engizekem. Druhou prohru s pachutí zranění v řadě Dominik Humburger riskovat nechtěl, a proto se rozhodl skrečovat sobotní start v Düsseldorfu, kde měl být mimo jiné náhradníkem finále prestižní pyramidy Tipsport Gamechanger, které aktuálně tvoří zmíněný turecký šampion a elitní Polák Krysztof Jotko.
„Program loňského roku pro mě byl hodně náročný. Oproti finalistům Gamechangeru jsem měl jeden zápas navíc, ještě v závěru angažmá v KSW. Nicméně nešlo jen o počet zápasů. Taky jsem měl dvě operace, každé hubnutí bylo dost těžké, problémy se nabalovaly a tělo řeklo jasné dost,“ vypráví jeden z nejlepších českých bojovníků přezdívaný „Hambáč“.
„Kdybych hodně chtěl, mohl bych obtíže překousnout a nastoupit. Před posledním zápasem jsem se ale snažil problémy překousnout a dostal jsem se během přípravy až na úplnou hranu. Nechci jít do boje zase poloviční,“ vysvětluje Humburger a jedním dechem dodává: „Jediný zápas, který by mě teď dostal do klece, je finále. Vedení organizace ho ale odsunulo o tři týdny, aby se Engizek stačil uzdravit a připravit, já o finále přišel. Z toho jsem upřímně nebyl nadšený. Ztratil jsem motivaci.“
Humburger dostal šanci být alespoň rezervním finalistou a sám dostat zápas s jiným účastníkem pyramidy, aby jeho příprava případně nepřišla vniveč. V Düsseldorfu se tak měl původně utkat s kvalitním Němcem Jaimem Corderem. Ten však odstoupil a on dostal náhradu v podobě matadora Davida Zawady, který by ho v současné fázi kariéry příliš neposunul.
„Za pozici náhradníka jsem byl rád, ale nic moc pro mě zápas se Zawadou neznamenal. Řekl jsem tedy vedení, že se raději vyléčím, dám dohromady aktuální zranění, abych byl připravený nastoupit v plné formě v Liberci,“ říká Humburger vyhlížejíc comeback v rodném městě. Tam Oktagon zamíří 25. dubna. Bijec a profesionální voják zmiňuje, že by se rád utkal právě s Corderem, na kterého se již připravoval.