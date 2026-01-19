Nový šampion pyramidy Oktagonu: výhra za sedm milionů a teď Fleury o titul?
Prestižní pohár, skalp jedenáct let neporaženého šampiona a suma 7,2 milionu korun. To vše získal Krzysztof Jotko, když triumfoval při sobotním finále pyramidy Tipsport Gamechanger nad Kerimem Engizekem. V druhé polovině úvodního kola chytnul Polák soupeře za hlavu, podmetl mu nohy a bleskurychle nasadil škrcení. Turek chce odvetu. O souboj s Jotkem se však hlásí i držitel dvou titulů Oktagonu, Will Fleury.
Triumfem i vykoupením je pro Krzysztofa Jotka sobotní vítězství ve finálovém mači s šampionem Kerimem Engizekem. Finišem v prvním kole Polák završil sérii pěti výher, z nichž čtyři nasbíral v posledních osmi měsících v rámci pyramidy Tipsport Gamechanger. Po odchodu z UFC a následném dopingovém skandálu se mu tak v šestatřiceti letech podařil obdivuhodný kariérní comeback.
Jotkovi se podařilo přetrhnout šňůru sedmácti výher, kterou Turek budoval jedenáct let. Během tří a půl minut neinkasoval, ani netrefil jediný úder na hlavu. Nejprve polský matador naháněl Engizeka po kleci a vyměnil si s ním pouze několik kopů. Pak úřadující šampion vyrazil vpřed s úderem ze zadní ruky. Při výpadu však přepadl, Jotko jej ihned chytl za hlavu, podmetl mu nohy a ještě v pohybu mu nasadil škrcení. Odklepání přišlo jen o pár sekund později.
„Děkuji Kerimovi, že zápas přijal. Uvědomuji si, že jeho tréninkový kemp musel stát za nic, když měl krátce předtím zlomenou ruku. Pokud bude chtít, můžeme se spolu utkat znovu ve Frankfurtu před šedesáti tisíci lidmi,“ prohlásil Jotko ještě v kleci s odkazem na akci na německém fotbalovém stadionu, kam Oktagon zamíří na konci září.
Engizek navzdory porážce o status šampiona nepřišel. Tipsport Gamechanger jde totiž mimo klasický běh divize. Byť by tedy měl Turek směřovat k zápasu o sjednocení titulů s Machmudem Muradovem, jeho nynější prioritou se zdá být právě odveta. „Určitě s ním chci bojovat znovu, protože ho můžu porazit. Teď to bylo o štěstí, ale on příště žádné štěstí mít nebude,“ uvedl stávající držitel pásu na tiskové konkurenci.
„Tohle vůbec nebylo o štěstí. Jsem v nejlepším týmu na světě, trénuji s absolutní špičkou a taky jsem s ní bojoval. Žádné zasrané štěstí nehrálo roli. Tohle je o zkušenostech a o tom, že jsem tak dobrej,“ opáčil vzápětí ostře Jotko. Pro docenění jeho kvalit je třeba připomenout, že několik let patřil do světové top patnáctky a z nejlepší ligy UFC odcházel s úctyhodnou bilancí 11:6.
Jsem připravený na Willa Fleuryho
Nyní je Jotko třicítka světového pořadí střední divize. A na stejném místě v těžké váze shodou okolností stojí Will Fleury, šampion dvou divizí Oktagonu a jeho někdejší přemožitel z dob angažmá v americké lize PFL. Ani jednomu se však vzájemný duel nepropsal do bilance. Výsledek byl totiž zrušen, protože byli oba chyceni antidopingovou agenturou USADA za zneužití steroidů.
Odveta dvou nejkvalitnějších bojovníků česko-slovenské ligy byla velkým tématem poturnajové tiskové konference. Novinář Patrick McCorry Jotkovi řekl, že jej na sociálních sítích Fleury vyzval a zeptal se, zda má o zápas s Irem zájem. „Jsem připravený na Willa Fleuryho. Jsem připravený na cokoli, co bude chtít. Jsem schopen bojovat v střední nebo polotěžké váze. Cokoli bude chtít. Jdeme na to. Pojďme si dát další zápas,“ reagoval nadšeně polský bijec.
Ačkoli se megaduelu zdá být nakloněné taky vedení organizace, nic ještě není dané. „Jsem také otevřen všem možnostem. Realisticky to ale nevychází na příštích pár měsíců. Nevím, jestli by se mnou šel v polotěžké váze, když zrovna bojoval ve střední. Do dubnových turnajů v Liberci a Štětíně by neměl příliš času na nabrání váhy,“ uvedl Fleury pro deník Sport a web iSport. Rozdíl mezi střední a polotěžkou kategorií činí devět kilo.
Pokud Jotko neplánuje delší pauzu po náročném programu v roce 2025, má před sebou několik možností. Engizek chce odvetu, ale nejprve plánuje zřejmě několikaměsíční volno. Dočasný titul drží Muradov a na špičce divize stojí bývalý šampion Patrik Kincl, který se nedávno vrátil na vítěznou vlnu.
„Nejvíc by se mi líbilo, kdyby Jotko nejprve bojoval o titul střední divize, ať už s Muradovem nebo Engizekem a já bych se pak utkal s kýmkoli, kdo se stane šampionem,“ řekl Fleury.
Krysztof Jotko
- Národnost: polská
- Světové pořadí: 30. místo
- Kategorie: střední váha (-83,9 kg)
- Výška: 185 cm
- Celková bilance: 29 výher/6 proher
- Z toho v UFC: 11 výher/6 proher
- Z toho v Oktagonu: 4 výhry/0 proher
- Ukončení: 7 KO/3 submise
- Cenné skalpy: Gerald Meerchaert, Bojan Veličkovič, Kerim Engizek