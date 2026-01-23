Předplatné

Vémola zpět v roli komentátora. Reputační riziko pro Oktagon? Chytrý tah, říká expert

Video placeholder
Kauza Vémola: Propuštění za 15 milionů, pašování kokainu a reputační riziko pro Oktagon • Zdroj: iSport.tv
Karlose čeká netradiční výzva.
Vémola má nad čím přemýšlet
Vémola v zápase století s Véghem
Marián Šustr
Oktagon
Po pětadvaceti dnech ve vazbě byl Karlos Vémola propuštěn na kauci a dále bude vyšetřován na svobodě. Čelí obvinění z drogové činnosti v mezinárodním rozsahu a hrozí mu až osmnáct let vězení. Z Vémolova propuštění měla radost nejen řada MMA bojovníků, ale i organizace Oktagon, kde byl dříve „Terminátor“ šampionem. Její vedení potvrdilo, že se čtyřicetiletý bijec vrátí na pozici komentátora už 14. února na turnaji v Ostravě. Znamená to pro ligu reputační riziko? Na to odpovídá novinář Pavel Bartoš v nové epizodě podcastu Fight!

Nemalá část veřejnosti dlouhá léta řadila bojové sporty do undergroundu. To se podařilo bojovníkům, trenérům a hlavně organizaci Oktagon v poslední dekádě zvrátit. Po zahájení stíhání Karlose Vémoly se však negativní pohled na bojové sporty a spojování s kriminálním světem vrací do diskusí na sociálních sítích.

Nedávné případy kickboxera Tadeáše Růžičky a boxera Lukáše Fajka, kteří si oba odpykávají tresty za násilné trestné činy, pošramotily reputaci bojových sportů. Ještě výrazněji na ni dopadlo obvinění z drogové činnosti mířící na Vémolu.

„Byť se nejedná zdaleka o první kauzu na domácí scéně bojových sportů, je rozhodně tou největší. Přestože je naším nejúspěšnějším bojovníkem Jiří Procházka, když půjdete po ulici a zeptáte se stovky náhodných lidí na MMA, většina hned vysloví jméno Vémola. On totiž není jen sportovec, ale plnohodnotná celebrita,“ míní Pavel Bartoš, novinář a podcaster z webu MMA Shorties.

Po pětadvaceti dnech ve vazbě Vémola v pondělí opustil pankráckou věznici a další vyšetřování bude probíhat na svobodě. Hned v úterý vedení Oktagonu potvrdilo, že se vrátí na post komentátora už v polovině února v Ostravě.

„Vémola polarizuje a stejně to bude fungovat i při jeho návratu na pozici komentátora. Nemyslím si, že to pro Oktagon znamená velké reputační riziko. Byť padlo vážné obvinění, to samotné ale neznamená, že dojde k prokázání viny. Je potřeba ctít presumpci neviny,“ říká Bartoš.

„Samozřejmě výrazně jiná situace nastane, pokud bude Vémola shledán vinným. V daném případě se již můžeme bavit o tom, jak silně to na Oktagon a celou českou MMA scénu dopadne. V riziku pak může být i to, jak budou obecně vnímáni bojovníci,“ dodává.

Nasadit Vémolu na nejbližší turnaj v Česku je podle Bartoše spíše chytrým byznysovým tahem než podstupováním rizika. „Vémola táhne pozornost, pozitivní i negativní. Ať už ho diváci chtěli vidět vyhrát nebo prohrát, vždy se na jeho zápasy podívali. Podobný efekt může nastat, když nyní usedne na komentátorské místo,“ tvrdí.

