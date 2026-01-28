Muradov o odvetě s Kinclem: Teď by to nedávalo smysl. Sice vyhrál, ale...
Hra o trůn střední váhy Oktagonu se zamotává. Prozatímní šampion Machmud Muradov se má utkat s držitelem právoplatného titulu Kerimem Engizekem. Ten však po porážce ve finále pyramidy Tipsport Gamechanger před dvěma týdny prohlásil, že plánuje delší pauzu. Uzbekovi se nyní nabízí několik možností. Odvetu s nejlepším Čechem v divizi Patrikem Kinclem ale nevnímá jako aktuální.
Po roční účasti v Tipsport Gamechangeru se měl Kerim Engizek vrátit k povinnostem šampiona a hájit titul před zástupem vyzyvatelů, v jehož čele stojí Machmud Muradov. Turek však po porážce ve finálovém mači s Krysztofem Jotkem avizuje dlouhou přestávku, čímž drží špičku divize nadále nehybnou.
Engizek titul získal výhrou nad Patrikem Kinclem v říjnu 2024. Od té doby zápasil čtyřikrát, ani jednou ale post šampiona neobhajoval. A porážka s polským veteránem UFC ho na výsostné pozici oslabila ještě více, minimálně v očích některých konkurentů.
„Kerima respektuji. Tady se ale ukázalo, že Jotko je o dvě úrovně výš. Kerim byl sice jedenáct let neporažený, ale podívejte se, s kým zápasil, a porovnejte to se soupeři, kterým Jotko mezitím čelil v UFC. Rozdíl je to velký,“ okomentoval Muradov finálový střet Tipsport Gamechangeru pro deník Sport. „Jotko je kvalitou někde jinde. Bylo to jako sledovat závod oktávky a mercedesu,“ dodal.
Ovládnutí prestižní pyramidy je podle Muradova jasnou známkou toho, že šestatřicetiletý Polák představuje největší výzvu v divizi, byť není jejím šampionem.
Machmud Muradov
Informace
Národnost
uzbecká
Narozen
8. února 1990 (35 let)
Světové pořadí
34. místo
Kategorie
střední váha (−83,9 kg)
Výška
188 cm
Bilance
29 výher / 8 proher
Z toho v UFC
4 výhry / 2 prohry
„Kerim prohrál a naposledy bojoval o pás před víc než rokem. Ať mu ho tedy organizace sebere. Na co bych já dál obhajoval prozatímní titul, když můžu bojovat o ten hlavní? Proti mně ať bojuje Jotko. Vždyť jasně potvrdil, že je lepší než Kerim,“ prohlašuje Uzbek, který aktuálně zaujímá čtyřiatřicátou příčku světového rankingu. Jotko je třicátý a turecký král divize padesátý šestý.
Duel dvou nejlepších bijců kategorie do osmdesáti čtyř kil v Evropě se měl původně odehrát již před pěti lety. Tehdy se Muradov snažil o postup do prestižní top patnáctky nejlepší ligy UFC a v cestě mu stál právě etablovaný Polák.
„Bohužel si Jotko tehdy zranil koleno, a tak se zápas neodehrál. Já na něj byl ale dobře připravený, a mám tak na čem stavět. Pečlivě jsme si ho nastudovali. Vím, jak na něj,“ říká sebevědomě Muradov.
„Kerim na něj šel špatně. Ustupoval a chystal kontra úder. Tohle ale na Jotka nefunguje, nemůžete se z něj pos*at. Musíte presovat,“ míní Uzbek.
Polák však není jediným kandidátem na post Muradovova vyzyvatele. Na silvestrovském turnaji Oktagon 81 se na vítěznou vlnu vrátil bývalý šampion a jednička organizace Kincl. Promotér Ondřej Novotný později uvedl, že by se mu líbilo, kdyby se Kincl pokusil o reparát zápasu s Muradovem, který proběhl v červnu loňského roku.
Z výběru mezi Engizekem, Jotkem, Kinclem a dvojnásobným šampionem Willem Fleurym je Čech pro pětatřicetiletého Muradova nejméně atraktivní variantou. „Odveta s Patrikem mě upřímně nezajímá. Náš první zápas nebyl těsný, porazil jsem ho úplně dominantně. Kdyby to bylo těsné a rozhodovalo by třeba jen jedno kolo, šel bych do toho. Takhle nemám nijak velkou motivaci. Samozřejmě, pokud to bude organizace chtít a zaplatí mi, nastoupím,“ uvedl bijec.
Podle Muradova by měl Kincl nejprve porazit některého ze zápasníků top pětky střední divize, než se bude o odvetu s ním ucházet. „Teď by ten zápas nedával smysl. Ještě si ho nezasloužil. Sice před měsícem vyhrál, ale porazil při tom borce (Roberta Pukače) z nižší váhové kategorie,“ podotýká Uzbek, který v černo-žluté lize dosud nenašel přemožitele.
Než vedení organizace rozhodne o dalším titulovém mači střední váhy, odskočil si Muradov do polské bizarní ligy Fame, která je obdobou českého Clashe. Elitnímu bijci se zkušenostmi z UFC se tam náramně daří. Minulý víkend vyhrál tři zápasy během jednoho večera a příště se dokonce utká o titul. Za exhibiční starty, jež se nepropisují do profesionální bilance, si navíc přichází na nemalé sumy. V minulosti naznačil, že převyšují výplatu v Oktagonu.
Muradovova kariéra v Oktagonu
Datum
Výsledek
Soupeř
14. června 2025
výhra na body
Patrik Kincl
8. března 2025
výhra K. O. v 1. kole
Yasubey Enomoto
21. září 2024
výhra na body
Scott Askham
27. července 2019
výhra K. O. v 2. kole
Wendell Oliveira
8. června 2019
výhra K. O. v 1. kole
Alberto Uda