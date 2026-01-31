Nezasloužená odveta? Kincl souhlasí s Muradovem: Něco na tom je. Vylepším si pozici
Návrat ve velkém stylu podle šampiona na odvetu nestačí. Machmud Muradov prohlásil, že mu druhý zápas s Patrikem Kinclem zatím nedává smysl. Elitní Čech sice podal senzační, takřka bezchybný výkon na silvestrovském turnaji Oktagon 81, porazil však bijce z nižší váhové kategorie, Roberta Pukače. Uzbek dává rivalovi, kterého porazil loni v červnu, podmínku pro remač – výhru nad někým z top pětky. „Souhlasím,“ reagoval český bojovník pro deník Sport a web iSport.
Druhý díl loňského šlágru zatím není ve hře. Titulový duel Machmuda Muradova a Patrika Kincla byl jedním z největších hitů turnaje v Edenu a mluvilo se o něm dokonce jako o jednom z nejkvalitnějších střetů domácí scény. Dění v kleci pak překvapilo nejen fanoušky, ale i experty. Uzbecký bijec přejel Inspektora na body, a proto nyní necítí potřebu odvety. Tu navrhoval šéf Oktagonu Ondřej Novotný krátce po Kinclově prosincové výhře v O2 areně.
Kincl se následně blýsknul skvělým výkonem, dominantně porazil Roberta Pukače. A co víc, ukázal v kleci drajv, který v předchozích zápasech s Muradovem a Kerimem Engizekem pozbýval. „Pro mě by bylo zajímavé, kdyby šel Patrik, tak jak je teď naladěný, po svých stopách zpátky. Pokud by to Patrik a Mach chtěli, umím si představit, že by proběhla jejich odveta. Mach by obhajoval prozatímní titul, což je sice dost neobvyklé, ale ve světě už i takové precedenty jsou,“ řekl promotér.
Uzbek má však jiné vyhlídky. Plánuje sjednotit tituly střední váhy a utkat se buď s Engizekem, nebo vítězem pyramidy Tipsport Gamechanger Krysztofem Jotkem.
„Odveta s Patrikem mě upřímně nezajímá. Náš první zápas nebyl těsný, porazil jsem ho úplně dominantně. Kdyby to bylo těsné a rozhodovalo by třeba jen jedno kolo, šel bych do toho,“ vysvětlil Muradov pro deník Sport a web iSport. „Teď by ten zápas nedával smysl. Ještě si ho nezasloužil. Sice před měsícem vyhrál, ale porazil přitom borce z nižší váhové kategorie,“ dodal vzápětí.
„Něco na tom je,“ reagoval Kincl na výrok jeho posledního přemožitele. „Zápasnické ego mi říká, že bych i s ohledem na mou historii titulovou šanci dostat mohl. Mám za sebou ale první výhru po dvou prohrách. Když se od toho emocionálně oprostím, souhlasím s tím, co Mach řekl. Vylepším si pozici natolik, aby nebylo pochyb, že si odvetu zasloužím,“ prohlásil někdejší čtyřnásobný šampion Oktagonu.
Top pětku střední divize černo-žluté ligy nyní tvoří Polák Piotr Wawrzyniak a Slováci Marek Mazuch, Vlasto Čepo a Samuel Krištofič. Elitní sestava však může zaznamenat významné změny, až se do ní začnou tlačit hvězdní bijci, kteří se účastnili loňské pyramidy Tipsport Gamechanger. „Třeba Hojat Khajevand se mi hodně líbí, má atraktivní styl boje. Určitě by mohlo jít o jednu z možných cest k titulové šanci,“ říká Kincl na konto Íránce žijícího v Německu, který se v pyramidě probojoval až do semifinále.