Tržná rána, hodně krve, ale Pudilová slaví výhru po zranění: Chci bojovat o titul
Nejlepší Češka v Oktagonu Lucie Pudilová se na sobotním Oktagonu 83 ve Stuttgartu úspěšně vrátila po vážném zranění kolene. Na body porazila domácí Katharinu Lehnerovou. Jednatřicetiletá Češka sice utrpěla hodně krvácivou tržnou ránu nad pravým okem, průběh zápasu ale měla plně ve své režii. „Příště chci bojovat o titul,“ prohlásila bezprostředně po vyhlášení verdiktu. Aktuální držitelkou pásu je neporažená Slovenka Lucia Szabová.
Po desetiměsíční zdravotní stopce se Lucie Pudilová vrátila do klece a kontrolovaným výkonem získala důležitou výhru nad německou veteránkou Katharinou Lehnerovou. Češka ji předčila ve všech aspektech boje, v postoji ji tvrdě trefovala jednotlivými údery z ústupu, několikrát ji strhla na zem a dobře si vedla taky v klinči.
Pudilová si však hned po skončení utkání uvědomovala, že si proti pomalejší Lehnerové měla dovolit více. „Myslím, že jsem mohla předvést lepší výkon. Nepovedlo se mi předvést úplně všechno,“ přiznala Češka, která dříve působila v nejlepší světové lize UFC.
Ve druhém kole byla finiši nejblíže. Dostala Němku po sebe, rychle chytla dominantní pozici na zádech a snažila se o submisi. Dotahování techniky ji ale mimo jiné znepříjemňovala čerstvá tržná rána na pravém obočí, z něhož se linul proud krve. „Pořád jsem na tu ránu myslela. Pak jsem ji chtěla ukončit škrcením, ale bohužel nezbyl čas. Než jsem se to stihla utáhnout, skončilo kolo,“ povídala Pudilová po boji.
Byť Češka nepředvedla v porovnání s jinými svými zápasy příliš atraktivní podívanou, ukázala komplexnost a rozvahu. Pudilová opět přeskládala tým, nově je součástí pražského klubu Andrého Reinderse a také trénuje s šampionem Willem Fleurym v nejlepším irském gymu SBG Ireland. Jednatřicetiletá bojovnice s dvaceti osmi zápasy na kontě bude muset udržet vzestupnou tendenci své formy. V příštím utkání se chce totiž ucházet o titul, který drží slovenská ženská jednička Lucia Szabová.