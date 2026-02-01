Soud pustil Vémolu na Oktagon do Německa. Spěchám zpátky do nemocnice, přiznal
Před skoro dvěma týdny opustil pankráckou věznici a v sobotu už byl zpět na komentátorském stanovišti. Karlos Vémola dostal povolení od soudu, aby se i přes zákaz cestovaní mohl vydat na turnaj Oktagon 83 do německého Stuttgartu. Během vysílání mluvil o zdravotním stavu po operaci čelisti a děkoval fanouškům za podporu při stíhání ve věci mezinárodní drogové činnosti.
Původně vedení Oktagonu avizovalo, že bude hlas Karlose Vémoly provázet dění v kleci až při turnaji v Ostravě 14. února. Čtyřicetiletý bojovník přezdívaný „Terminátor“ se ale představil již na sobotní akci ve Stuttgartu. Byť má kvůli stávajícímu vyšetřování týkající se drogové činnosti zákaz cestování mimo Českou republiku, soud mu schválil cestu na tři dny.
„Klient má samozřejmě pracovní aktivity i v zahraničí, ale trestní řád na to pamatuje, takže kdyby bylo nezbytně nutné, se svolením státního zástupce může na krátkou dobu vycestovat, odpracovat si, co je potřeba, a zase se vrátit,“ vysvětlil s předstihem Vémolův advokát, Vlastimil Rampula.
Během cesty do Německa měl bijec přesný program. Obviněný, kterému se dostane této výjimky, musí dodržet čas návratu, ohlásit se a případně taky doložit cestu, píše web CNN Prima News.
„Dobrý večer, dámy a pánové. Já vás vítám od mého komentátorského stanoviště. Jsem moc rád, že jsem tady s vámi zpět,“ povídal Vémola s širokým úsměvem na začátku vysílání, načež se omluvil za několikaminutové zpoždění.
„Jsem totiž ještě pořád hospitalizovaný. Dnes jsem se musel kvůli Oktagonu nechat propustit a zítra spěchám zpátky do nemocnice. Byl to složitý proces dostat se sem. Jsem na silných antibiotikách, po cestě jsem musel dvakrát zastavovat na kapačky,“ vyprávěl. Na „kapačku“ pak ex-šampion Oktagon musel ještě v přestávce před začátkem hlavní karty turnaje.
Konstrukce po operaci? Minimálně tři měsíce
Krátce po vzetí do vazby Vémola podstoupil akutní operaci čelisti, kterou mu nyní z vnějšku drží kovový aparát. „Jsem rád, že zas na sobě můžu mít ty moje zlatý sluchátka, i když mi teda přes tu mou konstrukci moc nedrží. Teď už jsem opravdový terminátor,“ smál se bijec. „Dobrý to není. Konstrukci budu mít asi na dlouho. Odhad je, že když se budu hojit hodně dobře, tři měsíce, a když blbě tak minimálně šest měsíců,“ dodal už vážněji.
K Vémolovi se na komentátorském postu ve druhé polovině turnaje přidal Will Fleury, který ho před rokem sesadil z šampionského trůnu polotěžké divize. „Jdeme do klece, pobijeme se, ale pořád je to sport. Není v tom nic osobního, a tak mi vůbec nevadí, že tu spolu sedíme a bavíme se,“ povídal Ir. Na akci ve Stuttgartu byl jako trenér české bojovnice Lucie Pudilové. Ta zvítězila nad domácí Katharinou Lehnerovou na body.