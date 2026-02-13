Kozma: Ještě nebudu starej pes! Ambice nebalím, chci titul. Mentální kouče jsem odsuzoval
Růžový panter. Se svou přezdívkou podle slavného filmového diamantu se David Kozma zapsal do historie českého MMA. V domácí lize Oktagon se proslavil nejen růžovými vlasy, nástupem do klece za tónů znělky Pobřežní hlídky, ale hlavně rekordními šesti titulovými výhrami a houževnatostí, kterou při nich ukázal. Odolnosti, díky které vydržel brutální bitvy s elitními soupeři, však, zdá se, pozbyl. Poslední tři utkání prohrál vždy knockoutem v prvním kole. V sobotu v Ostravě se chystá proti slovenskému sokovi Josefu Wittnerovi ukázat, že problém „skleněné brady“ už vyřešil a nepatří mezi vyčpělé veterány.
Před posledním zápasem s Robertem Pukačem loni v únoru se říkalo, že David Kozma musí vyhrát, aby se udržel v TOP 10 divize. Padl K.O. už v čase dvě minuty patnáct sekund. A nadcházející mač na Oktagonu 84 v Ostravě má nyní ještě větší důležitost, 33letému bijci jde o kariéru.
Když se Růžový panter posadil do studia podcastu Fight!, během představování zaznělo přízvisko „šestinásobný šampion Oktagonu“. Kozma nečekal ani sekundu, aby doplnil: Bývalý. Tak přísný je k sobě nejúspěšnější bojovník historie jedné ze dvou největších evropských lig. Před zlomovým duelem si však dokáže držet úsměv ve tváři. Byť přiznává únavu z hubnutí na váhový limit 77 kil, který musí splnit den před turnajem, čiší z něj nový náboj.
Mluvíme spolu týden před zápasem. Jak se cítíte před návratem po roční pauze?
„Jak se cítím? Už se mi tu s vámi ani nechce mluvit. (směje se) Nejraději bych si doma lehnul a už nic nedělal. Abych se ale úplně nevyhnul otázce, chci tam už být, vcházet do klece a zápasit. Období těch několika posledních dní před bojem, které právě začíná, je nejhorší. Dieta je krutá, mám málo kalorií a další dny budou ještě horší. Už se proto nemůžu dočkat, až splním oficiální vážení, doplním se, rozcvičím a půjdu na to.“
Už jste zmínil změnu týmu. Proč jste se tak rozhodl?
„Prohrál jsem zápas s Robem Pukačem a hned jsem byl rozhodnutý, že musím něco změnit. Měl jsem to dlouhé týdny v hlavě, dusil jsem to v sobě. Snad celé dva měsíce jsem nepřišel do PriMMAt gymu, protože jsem se bál trenérovi Bechťákovi (Pavel Bechtold) říct, že chci přestoupit. Až jednoho dne jsem se kousnul a řekl si, že je to zkrátka potřeba vyřešit. Poradil jsem se se svým mentálním koučem Milanem Balunem. Poradil mi, jak na to, a díky němu jsem to zvládl Bechťákovi říct. Zpětně vůbec nechápu, proč jsem se tak bál. Bechťák to přijal úplně v pohodě. Pár zápasů dozadu mi dokonce sám navrhoval, abych zkusil trénovat někde jinde. Jsem opravdu moc rád a vděčný, že přestup proběhl takhle hladce.“
To mi zní až zvláštně, že vám váš trenér doporučoval, abyste se rozešli. Nebo snad šlo jen o doporučení, abyste jel do jiného týmu na delší kemp?
„Navrhoval celkovou změnu týmu. Zřejmě na mě už viděl, že jsem vyhořelý, vyčpělý. Viděl, že mi stále stejné koleje nesvědčí. Doporučil mi, ať PriMMAt gym opustím, ale já nechtěl. Po třetí porážce v řadě byl ale odchod nutný. Před tím zápasem jsem nad tím popravdě ani nepřemýšlel. Byl jsem totiž přesvědčený, že Roba porazím. Pak mi to v hlavě cvaklo hned. Řekl jsem si: Buď tohle změním, nebo to se mnou bude špatné.“
Proč jste si vybral Reinders MMA?
„Chodíval jsem tam na sparingy a wrestlingové tréninky, ještě když jsem zápasil za PriMMAt. André Reinders se ke mně vždy choval hezky, hodně jsme si sedli. Je to chytrý člověk a dobrý trenér. Na jeho trénincích jsem se vždy cítil dobře, takže to byla v podstatě jasná volba.“
Jak reagoval André, když jste za ním přišel?
„Nejdřív jsem šel za Bechťákem a už jsem byl rozhodnutý, že chci za Andrém. Ten to ale ještě ani nevěděl. (úsměv) Napsal jsem Andrému, jestli by si se mnou před tréninkem nesedl na kávu a slovíčko. Sedli jsme si, já mu to pověděl a on na mě koukal docela překvapeně. Nečekal to, ale přijal mě hned. Řekl mi, jak k tomu chce přistoupit, a zda jsem s tím v pohodě. Pak mi dal tričko Reinders MMA a rázem jsem byl součástí týmu.“
Přestup? Impuls, který jsem potřeboval
Jde o dost velkou změnu, že? Byl jsem na trénincích v obou tělocvičnách a PriMMAt gym na mě působí jako tým tvrďáků, bitkařů, kde se klade velký důraz na dril a tvrdost. V Reinders MMA se zase jde víc do detailu. André tam razí technický a strategický přístup. Vnímáte to stejně?
„Ano, stoprocentně. U Andrého se zaměřujeme hlavně na pilování a učení nových technik. Tréninky jsou hodně promyšlené. Cítím, že jsem právě tuto změnu rozhodně potřeboval. Konečně zažívám něco jiného než bezhlavou tvrdou dřinu, byť i ta má něco do sebe.“
Zmínil jste vyhoření v předešlém týmu. Cítil jste změnu nálady hned po přestupu, nebo za ní byl proces?
„Hned! Hrozně jsem se na to těšil. Měl jsem radost i z maličkostí. Třeba z toho, že nebudu na trénink jezdit tou samou cestou, kterou jsem jezdíval každý den posledních sedm osm let. Máme i jiné časy tréninků. Vše mi to vyhovuje. Nakoplo mě to. Cítím, že mi přestup dal přesně ten impuls, který jsem v této fázi kariéry potřeboval.“
Už jste rozebral základní rozdíly mezi PriMMAtem a Reinders MMA. Popsal byste ale ještě víc, jak přesně se vám příprava změnila?
„Na první schůzce s Andrém jsme se domluvili, že po celou dobu půjdu postojové sparingy na maximálně dvacetiprocentní intenzitu. Takový trend přišel od elitních bojovníků z UFC jako Max Holloway, který už má za sebou také spoustu zápasů jako já. V přípravě prý nesparuje skoro vůbec. Snažím se tedy sparovat lehce, na maximální zápřah jedu jen ve wrestlingu, při němž se nemlátíme do hlavy. Intenzita při sparingu se ale obecně kontroluje docela blbě. Někdo vás trefí trochu tvrdší ranou, dejme tomu třicetiprocentní, vrátíte mu čtyřicetiprocentní a než se nadějete, už je z toho mela. (smích) To jsme upřímně moc neuhlídali. Nakonec zase sparuji normálně jako ostatní. Myslím ale na to, že musím šetřit hlavu a zbytečně neinkasovat. Spolupracuji i s výborným boxerským trenérem Filipem Miňovským a pilujeme různé obranné techniky.“
Kromě lepší nálady a uvědomělejšího přístupu ke sparingům, v čem dalším nastala změna?
„Vždycky jsem si říkal, že výrazně už nikdy nic nezměním, že jsem na to moc starej, abych zvládl překopat svůj styl boje. Za tu dobu, co jsem u Andrého, jsem se toho ale naučil spoustu. Nové přechody a kontrolu při boji na zemi. Zlepšil jsem se technicky v aspektech, ve kterých už jsem si myslel, že jsem naplnil maximum. Překonal jsem svá očekávání.“
Pořekadlo „Starého psa novým kouskům nenaučíš“ tedy neplatí?
„To tedy neplatí! (smích) Já jsem se novým kouskům naučil. Jestli to použiju v zápase, nevím, ale spíš si myslím, že ano. Pravidelně je totiž zkouším při sparinzích. Věřím proto, že starého psa novým kouskům naučíš. Vím, MMA dělám profesionálně od osmnácti, celkově zápasím už šestnáct let a mám za sebou skoro padesát mačů, čemuž se tady může rovnat málokdo. Ještě ale nechci být starej pes. Chci se vrátit na vítěznou vlnu a něco dokázat. Pořád mám v hlavě titul a chci si na něj sáhnout. Sportovní ambice opravdu nebalím. Chci se znovu stát předním zápasníkem velterové divize.“
Bylo těžké odhodlat se říct si o pomoc mentálního kouče? Často totiž vnímám, že se bojovníci zdráhají takové spolupráce, protože neví, co užitečného by jim mohl povědět člověk, který nikdy nestál v kleci.
„To byl přesně můj případ! Mentální kouče jsem úplně odsuzoval. Jak jste sám pověděl, i já si říkal, co by mi asi tak mohl poradit někdo s nulovými zkušenostmi s MMA. Po zápase s Pukačem mi ale napsal kouč Milan sám. Psal mi, že nemám skleněnou bradu, jak všichni říkají. Prý s tím dokáže pracovat a jde o psychický blok, kvůli kterému hlava vypíná dříve, než by měla. Psal, že zná metodu, jak to odbourat. Pracujeme na tom už tři čtvrtě roku. Voláme si nebo se vidíme osobně každý víkend. Odsuzoval jsem to úplně zbytečně. Myslím, že mi mentální koučink hodně pomohl. Výsledek ale uvidíme až při zápase.“
Myslel jsem, že Pukače smáznu...
Souviselo s psychickým blokem také to, že jste všude neustále poslouchal, jak jste skleněný, že už nevydržíte pořádnou ránu a že vás prohra s Kaikem Britem změnila?
„Určitě to tak může být. Jistý si ale nejsem. Když to všude slyšíte a čtete, může se to vrýt do mysli, aniž byste to věděl.“
A štvalo vás to všude číst a slyšet?
„Takhle jsem to nikdy nevnímal. Vždy mě ty komentáře spíš nakoply. Chci všem dokázat, že nejsem skleněný. Věřím, že jsem ten psychický blok odboural.“
Co dalšího vám dal mentální koučink?
„Pomáhá mi v přípravě. Naučil jsem se několik metod, dýchání, vizualizace a další. Hodně mě to jako sportovce posunulo. Dnes už můžu mentální koučink vřele doporučit všem, kteří ho odsuzovali tak, jako já dříve.“
Poslední zápas s Pukačem byl hodně vyhrocený. O soupeři jste říkal, že si s vámi ani nezaslouží startovat. Byla proto porážka ještě více hořká?
„Já tehdy byl sice po dvou prohrách, ale ty přišly s nejlepšími borci v divizi, Bojanem Veličkovičem, který později vyhrál pyramidu Tipsport Gamechanger, a Ionem Surduem. Ten se zas stal šampionem. Roba jsem považoval za kvalitního borce, ale já měl za sebou tituly a měl jsem mnohem větší jméno. Myslel jsem, že ho smáznu. A pak… Byla to hodně bolestivá porážka. Byl jsem hrozně naštvaný, ale už jsem se s tím srovnal. Co bylo, nezměním. Nezbývá, než se vrátit do klece a vše opravit.“
Myslíte i na odvetu?
„Samozřejmě, v budoucnu si to chci s Robem dát. Jen nevím, jestli zůstane ve velterové váze, nebo přestoupí do střední. Určitě nechci odvetu hned po tomhle zápase s (Jozefem) Wittnerem. To by bylo moc brzy. V hlavně to ale mám. Vždycky to chcete tomu druhému vrátit, když vás předtím porazil. I s Britem bych chtěl znovu zápasit.“
Dřív jste řekl, že potřebujete mířit na titul, jinak byste to nedělal.
„Ano. Myslím, že zkrátka potřebuji opravdu velký cíl, aby měla cesta za ním smysl. Kdyby při každém zápase nebylo něco v sázce, vůbec by mě nebavilo trénovat. Pořád cílím vysoko a díky tomu se dokážu pokaždé kousnout a vydat ze sebe ještě něco navíc. Neříkám, že je stoprocentní, že bych se znovu stal šampionem. Můžu vám ale říct, že pro to udělám vše. Pokud se mi podaří opět vyhrát titul, bude to největší senzace, co kdy v českém MMA byla. Po třech porážkách a dopadu na dno se dostat zpět na vrchol… Jo, takový příběh by se mi fakt líbil. (úsměv) Chci udělat senzaci a ukázat všem, že to jde, i když o vás ostatní pochybují. To mě motivuje.“
Kudy tedy vede ona cesta za titulem? První překážkou je Wittner. Kdo přijde pak?
„Teď jsem od titulové šance daleko. Tímto zápasem se k ní ale chci o velký kus přiblížit. Už mám vybraného bojovníka, o kterého si chci po výhře říct. To jsme si taky poradili s mentálním koučem. Dříve jsem měl totiž strach přemýšlet dopředu, ale on mi řekl, že tím ničemu neškodím. Zápas s Wittnerem je jen nutná překážka a nevadí si říct, co chci po ní.“
Nepodceňujete Wittnera?
„Určitě ne. Vím, že je dobrý zápasník. Mám na něj ale připravenou strategii, vím, kudy povede cesta. Může to být těžký mač, vím však, že jsem lepší než on. Pokud teď prohraju, bude to prostě špatný.“ (smích)
Video na vlastním kanále jste pojmenoval Bojuju o kariéru. Jak zvládáte tento tlak?
„Uvědomuji si, že jestli prohraju počtvrté v řadě, bude to mít velké následky na moji kariéru. Snažím se na to ale nemyslet. Nemůžu tam přeci jít s tím, že prohra znamená konec všeho. To by mi nijak nepomohlo. Půjdu do klece s čistou hlavou a vědomím toho, že jsem udělal v přípravě všechno správně.“
Máte nějakou konkrétní predikci na tento zápas?
„Vítězství!“ (smích)