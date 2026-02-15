Kozma vyhrál po dvou a půl roce. Spadl mi strašný kámen ze srdce! Proč nechce nikoho vyzývat?
„Růžový Panter“ se dočkal kýženého vykoupení. Někdejší šestinásobný šampion David Kozma v sobotu v Ostravě vybojoval na turnaji Oktagon 84 první výhru po dvou a půl roce a přetrhl šňůru tří proher KO v 1. kole. Proti zkušenému Slovákovi Josefu Wittnerovi naprosto dominovat ve wrestlingu a pozičním boji na zemi.
Další inkasované KO bude znamenat konec kariéry. S takovým tlakem do klece vstupoval David Kozma. Burácející tribuny Ostravar Arény jej však dotlačily, až k jasnému bodovému vítězství nad Josefem Wittnerem.
„Kdybych dostal další káočko, asi bych měl po kariéře. Spadl mi strašný kámen ze srdce. Ulevilo se mi. Ten výkon ale nebyl, jak jsem si ho představoval. Radost mám teď takovou osmdesátiprocentní. Není to euforie. Chtěl jsem ho ukončit,“ povídal Kozma po vysilujícím utkání, v němž soupeře hlavně házel a následně kontroloval na zemi.
Upírání si euforie nebylo v případě třiatřicetiletého bijce z Prahy potřeba. Kozma vyhrál předtím naposledy v květnu roku 2023 a v mezidobí jeho hvězda v nemalé míře utrpěla. Nyní se opět pokusí probojovat na špičku divize.
„Měl jsem v hlavě jméno, o které si chci po výhře říct, ale protože byl ten výkon takovýhle, nechám si to pro sebe a nebudu se unáhlovat,“ řekl Kozma na tiskové konferenci.